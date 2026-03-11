CANLI | Orta Doğu yangın yeri! İran'dan 37. misilleme dalgası: İsrail'de sirenler devrede
ABD ve İsrail'in saldırıları sürerken, İran 37. misilleme dalgasını başlattıklarını duyurdu. Tel Aviv'de sirenler devreye girerken, Tahran'dan yapılan açıklamada saldırıların en az 3 saat süreceği belirtildi. İşte Orta Doğu'dan anbean son durum...
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaş devam ederken, Tahran yönetimi İsrail'e Gerçek Vaat Operasyonları kapsamında misillemelerini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına ilişkin tehditlerini sürdürürken İran'a ait 16 mayın döşeme gemilerinin vurulduğunu belirtti.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
İRAN: EN AZ 1 TONLUK FÜZELER ATEŞLENDİ
S. ARABİSTAN: 7 BALİSTİK FÜZE VE 2 İHA'YI İMHA ETTİK
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 7 balistik füze ve 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü’ne doğru fırlatılan 6 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.
Ülkenin doğusunda da bir füzenin düşürülerek imha edildiği aktarılan açıklamada, doğuda yer alan Hafar el-Batin vilayetinde de 2 İHA'nın hava savunma sistemleriyle imha edildiği kaydedildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kısa süre önce ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerleyen 2 İHA'nın düşürülerek imha edildiğini açıklamıştı.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.
IRAK'IN BAŞKENTİ BAĞDAT'TA BİR EVİN YAKININA İHA DÜŞTÜ
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir evin yakınına insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bağdat'ın el-Cihad semtinde bir evin yakınına İHA düştü.
Söz konusu olayda can kaybı yaşanmadı. Sosyal medyada olaya ilişkin yayınlanan görüntülerde vatandaşların mahallede toplandığı görüldü.
Görgü tanıkları, Bağdat'ın diğer birçok semtinde de patlama sesleri geldiğini belirtti.
Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan ABD'nin Victoria Üssü'ne art arda İHA saldırısı düzenlenmişti. Bağdat'ta, yaşanan olaylardan dolayı birçok noktada güvenlik kontrol noktaları bulunuyor.