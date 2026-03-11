CANLI YAYIN

CANLI | Orta Doğu yangın yeri! İran'dan 37. misilleme dalgası: İsrail'de sirenler devrede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in saldırıları sürerken, İran 37. misilleme dalgasını başlattıklarını duyurdu. Tel Aviv'de sirenler devreye girerken, Tahran'dan yapılan açıklamada saldırıların en az 3 saat süreceği belirtildi. İşte Orta Doğu'dan anbean son durum...

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaş devam ederken, Tahran yönetimi İsrail'e Gerçek Vaat Operasyonları kapsamında misillemelerini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına ilişkin tehditlerini sürdürürken İran'a ait 16 mayın döşeme gemilerinin vurulduğunu belirtti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

03:28

İRAN: EN AZ 1 TONLUK FÜZELER ATEŞLENDİ

İran tarafından yapılan açıklamada "En az 1 tonluk füzeler ateşlendi" ifadeleri yer aldı. 
03:26

S. ARABİSTAN: 7 BALİSTİK FÜZE VE 2 İHA'YI İMHA ETTİK

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 7 balistik füze ve 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü’ne doğru fırlatılan 6 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Ülkenin doğusunda da bir füzenin düşürülerek imha edildiği aktarılan açıklamada, doğuda yer alan Hafar el-Batin vilayetinde de 2 İHA'nın hava savunma sistemleriyle imha edildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kısa süre önce ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerleyen 2 İHA'nın düşürülerek imha edildiğini açıklamıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti. 
 

03:14

IRAK'IN BAŞKENTİ BAĞDAT'TA BİR EVİN YAKININA İHA DÜŞTÜ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir evin yakınına insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bağdat'ın el-Cihad semtinde bir evin yakınına İHA düştü.

Söz konusu olayda can kaybı yaşanmadı. Sosyal medyada olaya ilişkin yayınlanan görüntülerde vatandaşların mahallede toplandığı görüldü.

Görgü tanıkları, Bağdat'ın diğer birçok semtinde de patlama sesleri geldiğini belirtti.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan ABD'nin Victoria Üssü'ne art arda İHA saldırısı düzenlenmişti. Bağdat'ta, yaşanan olaylardan dolayı birçok noktada güvenlik kontrol noktaları bulunuyor.

02:46

İRAN: ABD ORDUSUNUN BÖLGEDEKİ OPERASYONEL ALTYAPISI İMHA EDİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak'taki üslerine saldırdığını ve bu ülkelerdeki operasyonel altyapısını imha ettiğini öne sürdü.

İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 36. dalgasına ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Gerçek Vaat-4 operasyonunun 36. dalgasında Kadr, Hayberşiken ve Emad füzeleriyle ABD ordusunun operasyonel altyapısı imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Operasyonda, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Bahreyn'deki 5. Filosu, Katar'daki El-Udeyd, Kuveyt'teki El-Udeyri ve Irak'ın kuzeyindeki El-Harir üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

02:32

İRAN 37. MİSİLLEME DALGASINI BAŞLATTI

İran tarafından yapılan açıklamaya göre 37. misilleme dalgasının başlatıldığını duyurarak saldırıların en az 3 saat süreceğini belirtti. 
 
02:10

İRAN FÜZELERİ İSRAİL SEMALARINDA

İran'dan başlatılan yeni misilleme dalgasına karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'den çok sayıda önleyici füze sisteminin ateşlendiği açıklandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İRAN FÜZELERİNİ TEL AVİV'E ATEŞLEDİ! İSRAİL'DE SİRENLER DEVREDE

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiğini belirten açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

İran’ın yeni misilleme saldırısına karşı başkent Tel Aviv’den çok sayıda önleyici füzenin ateşlendiği görüldü. Tel Aviv ve işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri de duyuldu.

İsrail’de başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde uzun süre boyunca sirenler çaldı.

01:05

ARABİSTAN BAE VE BAHREYN İRAN SALDIRILARINI ENGELLEDİ

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, hava savunma sistemlerinin İran'dan düzenlenen saldırıları engellediğini duyurdu
 
00:41

"ABD İSRAİL'E 'İRAN'IN ENERJİ ALTYAPILARINA BAŞKA SALDIRI DÜZENLEMEYİN' DEDİ" İDDİASI

ABD yönetiminin, İran'a yönelik saldırıları birlikte düzenlediği İsrail'den ülkedeki enerji altyapısına ve petrol depolama alanlarına yönelik başka saldırılar düzenlememesini istediği iddia edildi.

ABD'DEN EYAL ZAMİR'E MESAJ

Axios haber platformunun haberinde, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana saldırılar düzenlediği İran'da enerji altyapısına yönelik saldırılar ele alındı. Haber platformuna konuşan İsrailli bir yetkili, ABD yönetiminin, İran'daki enerji altyapısının ve petrol depolama alanlarının tekrar hedef alınmaması konusunda İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e mesaj ilettiğini aktardı.

Bir başka İsrailli yetkili de "ABD, ileride İran'daki petrol tesislerine yönelik herhangi bir saldırı öncesinde onları bilgilendirmemizi istedi." dedi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, ABD yönetiminin bu kararında, bu tür saldırıların "İran halkına zarar vermesinin", çatışmaların bitmesinin ardından İran'daki petrol sektörüyle işbirliği hedeflenmesinin ve Körfez ülkelerindeki benzer hedeflere misilleme ihtimalinin etkili olduğunu söyledi.

Kimliği açıklanmayan kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji ve petrol altyapısına yönelik saldırıları "kıyamet senaryosu" olarak değerlendirdiğini ancak İran'ın Körfez ülkelerindeki petrol tesislerine saldırması halinde başvurulacak bir seçenek olarak gördüğünü ifade etti.

00:33

ERBİL'DE PATLAMA SESLERİ

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu yakınlarında şiddetli bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) Erbil'e yapılan saldırı sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi.

İHA, ABD Başkonsolosluğu yakınlarında etkisiz hale getirilirken, şiddetli patlama sesi duyuldu.

Yerel medyaya göre, söz konusu saldırı ile eş zamanlı olarak Soran bölgesinde de hava savunma sistemleri faaliyete geçti. Burada da 2 kamikaze İHA imha edilirken, patlama sesleri duyuldu.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de her gün patlama sesleri duyuluyor, hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.

00:18

İSRAİL'DEN TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlatıldığı bildirildi. 
23:41

İRAN DONANMASI SALDIRI ANLARI PAYLAŞTI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, CENTCOM, İran Donanması’na düzenlenen saldırılar ait görüntüleri paylaştı. CENTCOM, "ABD güçleri, İran rejiminin deniz gücünü ve uluslararası deniz taşımacılığını sekteye uğratma kabiliyetini zayıflatmaktadır. Yıllardır İran güçleri, ABD’nin, bölgenin ve dünyanın güvenliği ve refahı için hayati önem taşıyan sularda seyir özgürlüğünü tehdit etmektedir" açıklamasını yaptı.

ABD İRAN DONANMASI'NA BÖYLE SALDIRDI!
