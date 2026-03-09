CANLI YAYIN

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında 10 gün geride kaldı. Tahran yönetimi, Orta Doğu'daki diğer ülkelere misilleme saldırılarını sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan savaşın çok yakında sona ereceğini savundu, diğer taraftan Hürmüz Boğazı kapatılırsa İran'ı 20 kat daha sert vuracağız" dedi. İran ise Körfez ülkelerine ve İsrail'e misilleme saldırılarına devam ediyor. İşte Orta Doğu'dan anbean son durum...

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları devam ederken,Tahran yönetimi İsrail ve Körfez ülkelerindeki ABD-İngiliz üslerine karşı misillemelerini sürdürüyor.

İsrail'in Tahran'daki petrol tesislerini ve İsfahan'daki radyasyon tesisini vurmasının ardından ülkede çevre katliamı yaşanırken, diğer yandan ülkenin yeni dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney seçildi.

08:15

İRAN: FÜZE SALDIRILARI SÜRECEK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı açıklamada, ülkesinin saldırıları gerektiği sürece sürdürmeye hazır olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘İran’la savaş çok yakında bitecek’ sözlerine rağmen müzakerelerin artık gündemde olmadığını belirtti.

Arakçi, ABD’nin PBS News kanalına yaptığı açıklamada, ülkesinin füze saldırılarını sürdürmeye hazır olduğunu ve Washington ile müzakerelerin artık masada olmadığını söyledi.

07:42

TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI TEHDİDİ: 20 KAT DAHA SERT VURACAĞIZ

 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını engellemesi halinde ABD'nin İran'a şimdiye kadarki saldırılardan "20 kat daha sert" karşılık vereceğini belirtti.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın bu yönde bir adım atması halinde ABD'nin "kolayca yok edilebilecek hedefleri" vuracağını kaydeden Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu.

Trump, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir "ABD hediyesi" olduğunu belirtti.

06:41

IRAK'TAKİ "İSLAMİ DİRENİŞ ÖRGÜTÜ"NDEN ABD ÜSLERİNE BİR GÜNDE 37 SALDIRI

Irak'ta kendisini "İslami Direniş Örgütü" olarak tanıtan grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerine son bir günde 37 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Örgüt tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, son bir günde düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Irak ve bölgedeki düşman üslerine yönelik onlarca insansız hava aracı (İHA) ve füzenin kullanıldığı 37 operasyon gerçekleştirildiği" belirtildi.

05:01

ERBİL'DE PATLAMA SESİ DUYULDU

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Irak'ın Erbil kentinde bir kez daha patlama sesi duyuldu.

Erbil kentinden duyulan patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı, sosyal medyada kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırının Erbil'in kuzeydoğusundaki Korek Dağı'na yapıldığı aktarıldı.

Bir radarın da bulunduğu söz konusu dağdaki telekomünikasyon istasyonu ile gözetleme merkezi Irak için hayati önem taşıyor.

Yayınlanan görüntülerde, söz konusu yerde patlama olduğu ve yangın çıktığı görüldü.

Öte yandan, İran devlet televizyonu dün yayımladığı haberinde, Korek Dağı'nın görüntülerini paylaşarak, İran'ın batıdaki (Irak'ta) önemli bir radar merkezini vurduğunu belirtmişti.

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana en az üçüncü defa saldırının hedefi olan Korek Dağı'nda, Erbil Gözlemevi, telekominikasyon altyapısı istasyonları ve gözetleme merkezi olduğu biliniyor.

05:00

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEÇİŞ İÇİN BEKLEYEN GEMİLERİN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

İran medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hürmüz Boğazı'ndan bazı gemilerin geçiş yaptığı"na yönelik açıklamasının ardından boğazdan geçiş yapamayan ve beklemede olduğu öne sürülen gemilerin görüntülerini paylaştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda geçiş bekleyen gemilerin görüntülerini yayımladı.

Söz konusu görüntü, "Trump, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiğini iddia ediyor... Devrim Muhafızları: Bu tankerler boğazın kenarında duruyor." ifadeleriyle servis edildi.

ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta CBS News’e, "Şu anda bazı gemiler (Hürmüz Boğazı'ndan) geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'a cevap olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceklerini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 3 Mart'taki açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını ifade etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Yapı Karargahı Komutan Yardımcısı Kiyomers Haydari, 5 Mart'taki açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nı kapatmadıklarını iddia ederek, uluslararası protokollere uyan gemilerin seyirlerine devam ettiğini ileri sürmüştü. 

03:33

ARAKÇİ: ABD'NİN TEKRAR MASAYA OTURACAĞINI SANMIYORUM

Bakan Arakçi, Amerikan PBS kanalının News Hour programında yaptığı konuşmada, Washington yönetimiyle yeni müzakere ihtimali ve İran'da yeni liderden beklenenleri değerlendirdi.

Şubat ayında Tahran-Washington yetkilileri arasındaki müzakerelerde, "Amerikalıların saldırı niyetlerinin olmadığını" söylediklerini kaydeden Erakçi, buna rağmen ABD'nin ülkesinde saldırdığını söyledi.

Arakçi, İran'da yeni lider olarak seçilen Mücteba Hamaney'in ABD ile olası yeni müzakereler hakkında henüz bir yorum yapmamasına yönelik soruya, "Henüz oldukça erken." yanıtını verdi.

Mücteba Hamaney'in göreve gelmesinin "hem süreklilik hem de bir tür istikrar mesajı verdiğini" kaydeden Erakçi, "Hepimiz onun konuşmalarını ve yorumlarını bekliyoruz, bunlar daha sonra gelecek." dedi.

ABD ile görüşmenin "artık gündemlerinde olmayacağını düşündüğünü" belirten Arakçi, "Ancak Amerikalılarla görüşme veya Amerikalılarla tekrar müzakere etme meselesinin masada olacağını sanmıyorum, çünkü Amerikalılarla görüşme konusunda oldukça acı bir deneyimimiz var." ifadesini kullandı.

PETROL TAŞIMACILIĞI

Bölgede İran'ın, petrol üretimini yavaşlatarak veya durdurarak, "(İran'a yönelik) saldırılarını durdurmak için ABD ve İsrail'i etkili bir şekilde zorlayabileceği" ihtimaline yönelik Erakçi, şunları söyledi:

"Bu bizim hatamız değil. Bu bizim planımız değil. Petrol taşımacılığı bizim yüzümüzden değil, İsraillilerin ve Amerikalıların bize karşı yaptığı saldırılar ve saldırganlık yüzünden yavaşladı veya durdu. Bütün bölgeyi güvensiz hale getirdiler."

Petrol tankerlerinin "Hürmüz Boğazı'ndan geçmekten korktuğunu" belirten Arakçi, "(Biz) Boğazı kapatmadık. Onların boğazdan geçmelerini engellemiyoruz" diyerek, ABD-İsrail saldırılarının hem İran için hem de uluslararası toplum için "sonuçlar doğurduğunu" söyledi.

İRAN "KENDİNİ SAVUNUYOR"

ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını "tam anlamıyla yasa dışı bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendiren Erakçi, buna karşı İran'ın "sadece kendini savunduğunu" belirtti.

Arakçi, "Bölgedeki herkese, 'ABD bize saldırırsa, Amerikan topraklarına ulaşamayacağımız için bölgedeki üslerine, tesislerine, kurulumlarına, varlıklarına saldırmak zorunda kalacağımızı ve bunun sonucunda savaşın tüm bölgeye yayılacağını' zaten söyledik. Bu, ABD'nin bize karşı saldırganlığının bir sonucudur. Bundan biz sorumlu değiliz." şeklinde konuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili yaşamını yitirdi.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu. 

03:09

İRAN'DAN TRUMP'A TEPKİ: SAVAŞIN SONUNU İRAN BELİRLEYECEK

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın gücü sona erdi" ifadelerine tepki gösterdi.

İran devlet televizyonu, Naini'nin konuya ilişkin açıklamalarını yayımladı.

Trump'ın "yalan ve aldatmayla İran'a karşı psikolojik baskı uygulamaya çalıştığını" savunan İranlı Sözcü, "İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı cesur ve güçlü iradeyle direniyor. Biz savaşı tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve savaşın sonunu İran belirleyecek." dedi.

Bölgedeki ABD'ye ait tüm askeri altyapının yok edildiğini öne süren Naini, "İran silahlı kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD donanmasını ve 'Gerald Ford' uçak gemisini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Naini, "Trump, ABD halkına yalan söyleyerek savaşı başlattı. Ancak şimdi İran'ın cevapları onu şaşkın ve çaresiz bir duruma düşürdü." dedi.

Öte yandan Trump'ın konuşmasının ardından Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes yok ve saldırıların hacmini artırıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlediği basın toplantısında, İran'ın tüm askeri güçlerini büyük oranda yok ettiklerini savunmuş ve savaşın "yakın bir zamanda sona ereceğini" söylemişti.

ABD Donanmasına ait "USS Gerald R. Ford" gemisi Kızıldeniz'de, "USS Abraham Lincoln (CVN-72)" uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

02:39

SANA: HİZBULLAH SURİYE ORDUSU MEVZİLERİNE TOPÇU SALDIRISI DÜZENLEDİ

Hizbullah'ın Lübnan topraklarından, başkent Şam'ın güneybatısındaki Sergaya beldesinin çevresindeki Suriye ordusu mevzilerine topçu saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'ya bilgi veren Ordunun Operasyonlar Komutanlığı, Hizbullah'ın Lübnan topraklarından Sergaya beldesi çevresindeki Suriye ordusu noktalarına topçu saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Komutanlık, Hizbullah'ın sınır bölgesine takviye birlikler gönderdiğini ve Suriye ordusunun da oluşan durumu değerlendirdiğini kaydetti.

Saldırının ardından Suriye ordusunun Lübnan ordusu ile iletişime geçtiği ve Suriye topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı gerekli adımların atılacağı vurgulandı. 

01:42

TRUMP: SAVAŞ ÇOK YAKINDA BİTECEK

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer ve füze kapasitesi ile donanmasını "yok ettiklerini" savunarak, "savaşın çok yakında sona ereceğini" belirtti. ABD Bşaknaı öte yandan Tahran'a desteklerinin süreceğini belirterek "İran'a asker göndermeye şuan uzağız. Mücteba'nın hayatta kalma şansı yok." dedi. 
00:01

S. ARABİSTAN: 12 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 12 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe Petrol Sahası'na yönelik fırlatılan 12 İHA düşürüldü.

Açıklamada, İHA'ların Rubülhali Çölü'nde imha edildiği belirtilirken, İHA’ların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Böylece, sabah saatlerinden bu yana Suudi Arabistan'a fırlatılan İHA sayısı 23’e yükseldi.

 

23:49

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da patlamalar meydana geliyor
23:48

LÜBNAN'DA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail işgal güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı 2 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail işgal güçlerinin Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Nimeyriyye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Şevkin beldesindeki hava saldırısında da 1 kişi öldü.

 

23:37

ERBİL'DE DÜŞEN İHA YANGINA NEDEN OLDU

Irak’ın Erbil kentinde, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınına düşen kamikaze insansız hava aracının (İHA) patlaması sonucu yangın çıktı.

Erbil Havalimanı'na yakın Gezne Mahallesi'nde evlerin yakınındaki boş araziye düşen İHA patladı.

Patlamanın ardından yangın çıktı, sivil savunma ekipleri ile güvelik güçleri bölgeye sevk edildi.

Saldırının detaylarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil’de her gün patlama sesleri duyuluyor, hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.

Resmi makamlara göre, bu süre içerisinde 177'si Erbil’e olmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne 210 İHA saldırısı düzenlendi.

23:28

İRAN'DAN YENİ FÜZE SALDIRISI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atılan füzeyi önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı. İsrail hava savunma sistemleri İran’dan atılan füzeleri engellemeye çalışırken Tel Aviv ve işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan yasa dışı yerleşim yerlerinde patlama sesleri duyuldu.

İran'ın son füze saldırısı, bugün gerçekleştirdiği 11’inci dalga misilleme oldu.

22:55

İRAN-TÜRKİYE HATTINDA KRİTİK GÖRÜŞME

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Başkan Recep Tayyip erdoğan ile yaptığı görüşmesinde, İsrail ve ABD’nin İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını ve onlara bağlı medya organlarının İran’ın Türkiye’ye füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair iddialar ortaya attığını belirtti.

 

22:36

TRUMP: SAVAŞ BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ

 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaştaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını söyleyerek "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok." dedi.

Amerikan CBS News kanalına telefonla mülakat veren ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'la savaşın yakında sona erebileceğini ima ederek "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, İran konusunda ilk başta öngörüde bulundukları hedeflere 4-5 haftalık süreden "çok daha erken" ulaştıklarını iddia etti.

"HAMANEY'İN YERİNE GEÇECEK BİRİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Öte yandan Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yönetime gelmesinden memnun olmadığını dile getirerek "Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey." dedi.

Trump, "Hamaney'in yerine geçecek birini düşündüğünü" belirtti, ancak bu kişinin kim olduğuna ilişkin ayrıntılara değinmedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KONTROL ALTINA ALABİLİRİZ" MESAJI

ABD Başkanı Trump, röportajda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de önemli mesajlar verirken, "boğazın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü" belirtti.

Trump, İran'a yönelik "Ateş edecekleri her şeyi ateşlediler, şirinlik yapmaya kalkışmasalar iyi olur, yoksa o ülkenin sonu gelir." ifadelerini kullandı.

22:32

TRUMP PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde, İran'la ilgili durumu ve Ukrayna krizini ele aldıklarını bildirdi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD tarafının talebi üzerine Putin ile Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirtti.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü, iş odaklı ve yapıcı olduğunu aktaran Uşakov, iki liderin uluslararası meseleleri ele aldıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Görüşmede, İran ile ilgili durum ve ABD temsilcilerinin katılımıyla Ukrayna krizine ilişkin yürütülen üçlü müzakere süreci istişare edildi. Putin, Basra Körfezi ülkelerinin liderleri, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer ülke liderleri ile gerçekleştirdiği temaslardan yola çıkarak, İran meselesinin siyasi diplomatik çözümüne ilişkin bazı görüşlerini paylaştı. Trump da ABD ve İsrail'in operasyonu bağlamında gelişen duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda, oldukça kapsamlı ve faydalı görüş alışverişi gerçekleşti."

Uşakov, Trump'ın, Ukrayna'daki çatışmaların ateşkesle sona erdirilmesinden ve krizin uzun vadeli çözümüne ulaşılmasından yana olduğunu dile getirdiğini söyleyerek, "Trump ve ekibinin arabuluculuk girişimleri takdir edildi. Rus birliklerinin başarılı bir şekilde ilerlediği temas hattındaki durum hakkında bilgi verildi. Bunun, Kiev yönetimini meselenin müzakere yoluyla çözümüne yöneltmesi gereken bir faktör olduğu vurgulandı." dedi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, iki liderin, görüşmede ayrıca küresel petrol pazarındaki durum bağlamında Venezuela meselesine de değindiği bilgisini paylaştı.

 

21:53

İSRAİL'DEN YENİ LİDERİ MÜCTEBA HAMANEY'E SUİKAST MESAJI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran'da yeni lider seçilen Mücteba Hamaney'i de saldırılarla hedef alacakları imasında bulundu.

YENİ LİDERİ HEDEF ALACAĞIZ

ABD’li yayın kuruluşu CNN televizyonuna röportaj veren Bakan Saar, İran’ın yeni seçilen liderini de hedef alacakları tehdidinde bulunarak “Bekleyip göreceksiniz.” ifadesini kullandı.

Bakan Saar, suikast tehdidinde bulunduğu Mücteba Hamaney’in ABD ile birlikte 28 Şubat’ta düzenledikleri hava saldırısında öldürdükleri babası Ayetullah Ali Hamaney gibi "ABD ve Batı karşıtı bir politika sürdürdüğünü” ileri sürdü.

Saar, İran yönetimi içinde görüş ayrılıkları olduğunu iddia ederek Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın İran tarafından saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilediğini, ancak İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerine saldırılara devam edecekleri yönünde açıklamalar yaptığını söyledi.

Tahran'da "sertlik yanlılarının ipleri elinde tuttuğunu" iddia eden Saar, saldırılar düzenledikleri mevcut İran yönetimiyle müzakere masasına oturmayacaklarını belirtti.

20:30

TRUMP: MÜCTEBA'YI SEÇEREK HATA YAPTILAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderinin Mücteba Hamaney olarak belirlenmesinden "memnun olmadığını" bildirdi.

ABD Başkanı Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

Trump, İran'daki lider seçimini yakından takip ettiklerini belirterek, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olmasına ilişkin, "Onun lider olmasından memnun değilim." dedi ve Hamaney ile nasıl bir süreç yürüteceği konusunda yorum yapmadı.

17:52

"ONLARA BİRÇOK SÜRPRİZ HAZIRLADIK"

İran Dışişleri Baknı Abbas Abbas Arakçi, "ABD-İsrail için bir çok sürpriz hazırladık" dedi.
16:34

MÜCTEBA HAMANEY’E TAHRAN SOKAKLARINDA BÜYÜK DESTEK!

İran’da yeni lider Mücteba Hamaney için Tahran’ın kalbi İnkılap Meydanı’nda on binlerce kişi bir araya geldi. Şehrin batı bölgelerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların gölgesinde yapılan gösterilerde, İran halkı yeni liderine biat etti.

A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran sokaklarındaki tarihi hareketliliği ve halkın nabzını yerinden aktardı. Devletin zirvesinden sokağa kadar İran, Mücteba Hamaney isminde kenetlendi.

 

TAHRAN’DA TARİHİ BİAT: DEVLETİN ZİRVESİ KENETLENDİ
Mücteba Hamaney’in göreve seçilmesinin ardından İran’da yönetim kademeleri tam kadro biat tazeledi. Tahran’dan son durumu bildiren Ekber Karabağ, "Mücteba Hamaney için Tahran’da an itibarıyla destek gösterileri yapılıyor. Kendisi seçildikten hemen sonra Cumhurbaşkanından Yargı Başkanına, ordudan Devrim Muhafızlarına kadar ülkede herkes kendisine biat etti" bilgisini paylaştı. Hamaney’in, Uzmanlar Meclisi tarafından oyların üçte ikisinden fazlasını alarak bu göreve atandığını belirten Karabağ, liderlik seçiminin ardından Geçici Liderlik Konseyi’nin de resmen feshedildiğini aktardı. 

SALDIRILARA RAĞMEN HALK SOKAKTAN ÇEKİLMİYOR
Tahran’ın çeşitli noktalarından patlama sesleri yükselirken halkın meydanları terk etmemesi dikkat çekti. Karabağ, "İnkılap Meydanı’nda gösteriler sürerken Tahran’ın batı bölgesinde onlarca noktaya saldırı söz konusuydu. Ancak bu saldırılara rağmen insanlar hala sokaklarda ve İran’ın yeni liderine bu şekilde destek vermeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı, özellikle askeri barikatların yoğunlaştığı bildirildi. 

 

İRANLI VATANDAŞLARDAN "CANIM FEDA OLSUN" MESAJI
Meydanı dolduran İranlıların duygularını mikrofonuna taşıyan Ekber Karabağ, bir vatandaşın yeni lider için, "Canım ona feda olsun" ifadelerini kullandığını aktardı. Bir başka İranlı ise Kur'an-ı Kerim’den ayetlerle durumu özetleyerek, "Allah bir nimeti bizden alırsa, yerine başka bir nimet verir. Ayetullah Ali Hamaney elimizden alındı, onun yerine Mücteba Hamaney bize verildi" şeklinde konuştu. Halkın büyük bir kısmının yeni lideri "ümitsizliğe karşı bir umut" olarak gördüğü belirtildi. 

BATI’YA VE İSRAİL’E SERT TEPKİ: "KAHROLSUN NETANYAHU"
Gösterilerde sadece biat değil, aynı zamanda Batı dünyasına yönelik öfke de hakimdi. Meydanlarda yükselen sloganları aktaran Karabağ, halkın hep bir ağızdan, "Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun vatan hainleri" dediğini belirtti. Özellikle Trump ve Netanyahu aleyhine atılan sloganlarla İran halkının dış müdahalelere karşı sert duruşunu sergilediği, Mücteba Hamaney liderliğinde bu mücadelenin daha da sertleşeceği mesajının verildiği sözleriyle aktarıldı.

16:27

ABD: İRAN ARTIK DAHA AZ FÜZE KULLANIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubıo açıklamalarda bulunuyor. Rubıo'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

İran'daki rejim her gün daha az füze kullanıyor. Dünya daha güvenli olacak. 

16:25

KATAR'A SALDIRI ENGELLENDİ

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan bir füze saldırısının engellendiğini açıkladı. Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Silahlı kuvvetler Katar'ı hedef alan bir füze saldırısını püskürttü." ifadeleri kullanıldı.

Katar İçişleri Bakanlığından gün içerisinde yapılan açıklamada, güvenlik tehdidinin yüksek seviyede olduğu duyurusu yapılmış, ardından güvenlik tehdidinin sona erdiği ve durumun normale döndüğü belirtilmişti.

Öte yandan Bahreyn'de siren sesleri duyuldu. Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlardan ve ülkedeki yabancı uyruklulardan sakin olmaları ve en yakın güvenli yere yönelmeleri istendi.

14:44

İRAN'IN MİSİLLEMESİNDE TEL AVİV'E İSABET EDEN FÜZE NEDENİYLE 2 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail-ABD'nin ortak saldırılar düzenlediği İran'ın füzeli misilleme saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendiği ve hava savunma sistemlerini füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın füzeli misillemelerinin ardından önce İsrail'in kuzeyinde daha sonra başkent Tel Aviv'in de bulunduğu orta kesimi ile Kudüs bölgesinde sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri, İsrail hava savunma sistemleri İran'dan atılan füzeleri engellemeye çalışırken Tel Aviv semalarından patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın çok başlıklı füzeler kullandığını ve İsrail'in merkezindeki Bat-Yam, Holon ve Yehud başta olmak üzere çeşitli bölgelere füze parçalarının düştüğünün görüldüğünü aktardı.

Tel Aviv çevresinde 6 bölgeye bomba isabet ederken düşen çok başlıklı füze parçaları nedeniyle bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldi.

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah", İran'ın misilleme saldırısında Tel Aviv çevresinde 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, Yehud isimli bölgede ölen 2 kişinin yabancı işçi olduğu, diğer bölgelerde ise 2'si orta 1'i hafif olmak üzere 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail basını, füzenin isabet etmesi sonrasında şarapneller nedeniyle hayatını kaybeden 2 işçinin korunaklı alanda olmadığına işaret etti.

Öte yandan haberde, İsrail'in kuzeyinde, 20'li yaşlarda bir kişinin sirenlerin çalması sonrasında kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, isabet olan bölgelerde askerlerin kapsamlı arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtilirken söz konusu bölgelerin görüntülerinin yayımlanmaması ve paylaşılmaması uyarısında bulunuldu.

 