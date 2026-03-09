CANLI | Orta Doğu alev alev! Trump'tan peş peşe açıklama | İran'dan misilleme
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında 10 gün geride kaldı. Tahran yönetimi, Orta Doğu'daki diğer ülkelere misilleme saldırılarını sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan savaşın çok yakında sona ereceğini savundu, diğer taraftan Hürmüz Boğazı kapatılırsa İran'ı 20 kat daha sert vuracağız" dedi. İran ise Körfez ülkelerine ve İsrail'e misilleme saldırılarına devam ediyor. İşte Orta Doğu'dan anbean son durum...
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları devam ederken,Tahran yönetimi İsrail ve Körfez ülkelerindeki ABD-İngiliz üslerine karşı misillemelerini sürdürüyor.
İsrail'in Tahran'daki petrol tesislerini ve İsfahan'daki radyasyon tesisini vurmasının ardından ülkede çevre katliamı yaşanırken, diğer yandan ülkenin yeni dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney seçildi.
İRAN: FÜZE SALDIRILARI SÜRECEK
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı açıklamada, ülkesinin saldırıları gerektiği sürece sürdürmeye hazır olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘İran’la savaş çok yakında bitecek’ sözlerine rağmen müzakerelerin artık gündemde olmadığını belirtti.
Arakçi, ABD’nin PBS News kanalına yaptığı açıklamada, ülkesinin füze saldırılarını sürdürmeye hazır olduğunu ve Washington ile müzakerelerin artık masada olmadığını söyledi.
TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI TEHDİDİ: 20 KAT DAHA SERT VURACAĞIZ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını engellemesi halinde ABD'nin İran'a şimdiye kadarki saldırılardan "20 kat daha sert" karşılık vereceğini belirtti.
Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Başkan Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." ifadelerini kullandı.
İran'ın bu yönde bir adım atması halinde ABD'nin "kolayca yok edilebilecek hedefleri" vuracağını kaydeden Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu.
Trump, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir "ABD hediyesi" olduğunu belirtti.
IRAK'TAKİ "İSLAMİ DİRENİŞ ÖRGÜTÜ"NDEN ABD ÜSLERİNE BİR GÜNDE 37 SALDIRI
Irak'ta kendisini "İslami Direniş Örgütü" olarak tanıtan grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerine son bir günde 37 saldırı düzenlediğini açıkladı.
Örgüt tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, son bir günde düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Irak ve bölgedeki düşman üslerine yönelik onlarca insansız hava aracı (İHA) ve füzenin kullanıldığı 37 operasyon gerçekleştirildiği" belirtildi.