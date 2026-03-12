Enerji savaşının kazanı kim? Altın üçgende Türkiye fırsatı

Trump yönetiminin İran'da somut bir başarı elde edemediğini belirten Dr. Necmettin Mutlu, Amerikan ordusunun yeni ve riskli planlar üzerinde çalıştığını vurgulayarak, "Amerikalılar şu an bir zafer anlatısı inşa edemiyorlar. Bu yüzden İsfahan'daki yeraltı tesislerine Delta Force ile girip 450 kilogramlık saflaştırılmış uranyumu kaçırabilir miyiz ya da petrol üretim merkezi olan Hark Adası'na bir çıkartma yapabilir miyiz diye planlıyorlar. Tıpkı bir Hollywood filmi gibi dünyaya 'İran'ın nükleer bombasını çaldık' hikayesi anlatmak istiyorlar." sözleriyle olası operasyonlara işaret etti.

Deniz yollarının kapanmasının Türkiye'nin jeopolitik önemini artırdığını ifade eden Dr. Necmettin Mutlu, "Hürmüz ve Kızıldeniz kapandığında dünyanın gözü 'Altın Üçgen'e dönecek. Türkiye'nin Basra'dan başlayan Kalkınma Yolu projesi, eğer yeni petrol boru hattı projeleriyle desteklenirse bu kriz asimetrik bir fırsata dönüşebilir. Suudiler petrolü Yanbu üzerinden Kızıldeniz'e taşımayı planlıyor ama bu kapasite arz şokunu dindirmeye yetmez. Kalkınma Yolu şu an dünyanın en kritik alternatif güzergahı haline geldi." ifadelerini kullandı.

6.4 MİLYAR DOLARLIK MÜHİMMAT VE TRUMP'IN SEÇİM SINAVI

Savaşın ABD iç siyasetine etkilerini analiz eden Dr. Necmettin Mutlu, "Sadece bir günde 6.4 milyar dolarlık mühimmat harcandı. Bir Patriot füzesinin maliyeti 4 milyon dolar ve üç günde 250 tane kullanıldı. Amerikan halkı enflasyon ve artan akaryakıt fiyatlarıyla boğuşurken Trump bu maliyeti nasıl açıklayacak? Demokratlara dev bir seçim malzemesi verdiler. Eğer Trump uranyum kaçırma gibi 'epik' bir operasyonla zafer ilan edemezse, bu savaş Cumhuriyetçilere 10 yıla mal olabilir." diyerek tehlikenin boyutunu özetledi.

HRİSTİYAN SİYONİZMİ MANİPÜLASYONU

Savaşın neden durdurulamadığına dair ideolojik arka planı deşifre eden Dr. Necmettin Mutlu, "Bu savaşın ne akla ne mantığa sığan bir tarafı var. Mesele tamamen ideolojik; Hristiyan Siyonizmi, Evanjelizm ve Siyonizm saplantısı. Trump'ı manipüle eden bu akıl dışı grubun teopolitik saplantıları bölgeyi ateşe atıyor. Nereye elinizi atsanız Hristiyan Siyonizmi karşınıza çıkıyor" sözleriyle kirli ittifakın hedeflerini açıkladı.

İSRAİLLİLERİN "KORUNAKLI PSİKOLOJİSİ" YERLE BİR OLDU

Sahadaki son durumu ve enformasyon savaşını yorumlayan Dr. Necmettin Mutlu, "İsrail enformasyonu temizlemek için inanılmaz bir dijital baskı uyguluyor ancak içeride eleştiriler yükseliyor. 4 milyon insanın sığınağı yok ve füzelerin binaları ikiye böldüğü görüntüler sızmaya başladı. 'Bize kimse dokunamaz' diyen İsrail psikolojisi bu saldırılarla yerle bir oldu" ifadeleriyle İsrail'in yaşadığı paniği aktardı.