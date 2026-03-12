CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Enerji savaşının kazanı kim? Altın üçgende Türkiye fırsatı

Körfez bölgesinde yükselen dumanlar küresel enerji piyasalarını sarsarken, petrol fiyatları 100 dolar barajını aşarak dünya ekonomilerini alarm durumuna geçirdi. Umman, Bahreyn ve Irak’taki rafinerilerin peş peşe vurulmasıyla derinleşen krizde, "katil kim, maktul kim" soruları cevap arıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, bölgedeki enerji koridoru savaşının perde arkasındaki "teopolitik" hedeflere dikkat çekerken, Türkiye’nin "Kalkınma Yolu" projesinin krizin ortasında asimetrik bir fırsat olarak öne çıktığını vurguladı.

Ortadoğu'da silahların gölgesinde süren enerji savaşı, Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi'ne kadar tüm dünyayı sarsıyor. Petrol fiyatlarının 100 dolar eşiğini aşmasıyla küresel piyasalar alarm verirken, bölgedeki 700'den fazla gemi talimat bekliyor.

ORTA DOĞU'DA SAVAŞ: TESİSLER HEDEFTE, PETROL FİYATI ARTIYOR

ABD donanması bölgeye yığınak yapmasına rağmen İran'ın "gerilla" tipi dron ve mayın taktikleri karşısında zafer anlatısı inşa etmekte zorlanıyor.

ENERJİ SAVAŞININ KAZANANI KİM?

Körfez'deki çatışmanın ekonomik bilançosunu A Haber canlı yayınında değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, bu kirli savaşın asıl kazananlarına dikkat çekerek, "Amerika'daki LNG şirketleri son yüzyılın en büyük kârını elde etti. Teksas merkezli milyarderler Avrupa'ya satıştan dolayı servetlerine servet katıyor. Ruslar da bu denklemden memnun; ellerindeki gazı promosyonlu satarken bile Brent petrolün üzerine ek kâr koymaya başladılar. ABD'nin fiyatları baskılama çabası aslında Rusya'nın bu kârını kesmek istemesinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

"ORTADOĞU'NUN İSVİÇRE'Sİ" UMMAN HEDEFTE

Saldırıların Umman ve Bahreyn gibi stratejik noktalara sıçramasını yorumlayan Dr. Necmettin Mutlu, "Ortadoğu'nun İsviçresi olarak bilinen Umman da artık denkleme çekildi. Hürmüz Boğazı boyunca gemi trafiği felç olmuş durumda. Gemiler armatörlerden gelecek 'hareket et' talimatını bekliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Güney Kıbrıs ziyaretiyle gündeme gelen 'Aspides Misyonu'nun Hürmüz'e uygulanması, yani ticaret gemilerinin askeri korvetlerle eskort eşliğinde çıkarılması şu an masadaki en sıcak tartışma," sözleriyle bölgedeki kilitlenmeyi aktardı.

ABD'NİN ZAFER SENARYOSU: İSFAHAN VE HARK ADASI

Trump yönetiminin İran'da somut bir başarı elde edemediğini belirten Dr. Necmettin Mutlu, Amerikan ordusunun yeni ve riskli planlar üzerinde çalıştığını vurgulayarak, "Amerikalılar şu an bir zafer anlatısı inşa edemiyorlar. Bu yüzden İsfahan'daki yeraltı tesislerine Delta Force ile girip 450 kilogramlık saflaştırılmış uranyumu kaçırabilir miyiz ya da petrol üretim merkezi olan Hark Adası'na bir çıkartma yapabilir miyiz diye planlıyorlar. Tıpkı bir Hollywood filmi gibi dünyaya 'İran'ın nükleer bombasını çaldık' hikayesi anlatmak istiyorlar." sözleriyle olası operasyonlara işaret etti.

KALKINMA YOLU KRİZİ FIRSATA ÇEVİREBİLİR

Deniz yollarının kapanmasının Türkiye'nin jeopolitik önemini artırdığını ifade eden Dr. Necmettin Mutlu, "Hürmüz ve Kızıldeniz kapandığında dünyanın gözü 'Altın Üçgen'e dönecek. Türkiye'nin Basra'dan başlayan Kalkınma Yolu projesi, eğer yeni petrol boru hattı projeleriyle desteklenirse bu kriz asimetrik bir fırsata dönüşebilir. Suudiler petrolü Yanbu üzerinden Kızıldeniz'e taşımayı planlıyor ama bu kapasite arz şokunu dindirmeye yetmez. Kalkınma Yolu şu an dünyanın en kritik alternatif güzergahı haline geldi." ifadelerini kullandı.

6.4 MİLYAR DOLARLIK MÜHİMMAT VE TRUMP'IN SEÇİM SINAVI

Savaşın ABD iç siyasetine etkilerini analiz eden Dr. Necmettin Mutlu, "Sadece bir günde 6.4 milyar dolarlık mühimmat harcandı. Bir Patriot füzesinin maliyeti 4 milyon dolar ve üç günde 250 tane kullanıldı. Amerikan halkı enflasyon ve artan akaryakıt fiyatlarıyla boğuşurken Trump bu maliyeti nasıl açıklayacak? Demokratlara dev bir seçim malzemesi verdiler. Eğer Trump uranyum kaçırma gibi 'epik' bir operasyonla zafer ilan edemezse, bu savaş Cumhuriyetçilere 10 yıla mal olabilir." diyerek tehlikenin boyutunu özetledi.

HRİSTİYAN SİYONİZMİ MANİPÜLASYONU

Savaşın neden durdurulamadığına dair ideolojik arka planı deşifre eden Dr. Necmettin Mutlu, "Bu savaşın ne akla ne mantığa sığan bir tarafı var. Mesele tamamen ideolojik; Hristiyan Siyonizmi, Evanjelizm ve Siyonizm saplantısı. Trump'ı manipüle eden bu akıl dışı grubun teopolitik saplantıları bölgeyi ateşe atıyor. Nereye elinizi atsanız Hristiyan Siyonizmi karşınıza çıkıyor" sözleriyle kirli ittifakın hedeflerini açıkladı.

İSRAİLLİLERİN "KORUNAKLI PSİKOLOJİSİ" YERLE BİR OLDU

Sahadaki son durumu ve enformasyon savaşını yorumlayan Dr. Necmettin Mutlu, "İsrail enformasyonu temizlemek için inanılmaz bir dijital baskı uyguluyor ancak içeride eleştiriler yükseliyor. 4 milyon insanın sığınağı yok ve füzelerin binaları ikiye böldüğü görüntüler sızmaya başladı. 'Bize kimse dokunamaz' diyen İsrail psikolojisi bu saldırılarla yerle bir oldu" ifadeleriyle İsrail'in yaşadığı paniği aktardı.

