Enerji savaşının kazanı kim? Altın üçgende Türkiye fırsatı
Körfez bölgesinde yükselen dumanlar küresel enerji piyasalarını sarsarken, petrol fiyatları 100 dolar barajını aşarak dünya ekonomilerini alarm durumuna geçirdi. Umman, Bahreyn ve Irak’taki rafinerilerin peş peşe vurulmasıyla derinleşen krizde, "katil kim, maktul kim" soruları cevap arıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, bölgedeki enerji koridoru savaşının perde arkasındaki "teopolitik" hedeflere dikkat çekerken, Türkiye’nin "Kalkınma Yolu" projesinin krizin ortasında asimetrik bir fırsat olarak öne çıktığını vurguladı.
Ortadoğu'da silahların gölgesinde süren enerji savaşı, Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi'ne kadar tüm dünyayı sarsıyor. Petrol fiyatlarının 100 dolar eşiğini aşmasıyla küresel piyasalar alarm verirken, bölgedeki 700'den fazla gemi talimat bekliyor.
ABD donanması bölgeye yığınak yapmasına rağmen İran'ın "gerilla" tipi dron ve mayın taktikleri karşısında zafer anlatısı inşa etmekte zorlanıyor.
ENERJİ SAVAŞININ KAZANANI KİM?
Körfez'deki çatışmanın ekonomik bilançosunu A Haber canlı yayınında değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, bu kirli savaşın asıl kazananlarına dikkat çekerek, "Amerika'daki LNG şirketleri son yüzyılın en büyük kârını elde etti. Teksas merkezli milyarderler Avrupa'ya satıştan dolayı servetlerine servet katıyor. Ruslar da bu denklemden memnun; ellerindeki gazı promosyonlu satarken bile Brent petrolün üzerine ek kâr koymaya başladılar. ABD'nin fiyatları baskılama çabası aslında Rusya'nın bu kârını kesmek istemesinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.
"ORTADOĞU'NUN İSVİÇRE'Sİ" UMMAN HEDEFTE
Saldırıların Umman ve Bahreyn gibi stratejik noktalara sıçramasını yorumlayan Dr. Necmettin Mutlu, "Ortadoğu'nun İsviçresi olarak bilinen Umman da artık denkleme çekildi. Hürmüz Boğazı boyunca gemi trafiği felç olmuş durumda. Gemiler armatörlerden gelecek 'hareket et' talimatını bekliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Güney Kıbrıs ziyaretiyle gündeme gelen 'Aspides Misyonu'nun Hürmüz'e uygulanması, yani ticaret gemilerinin askeri korvetlerle eskort eşliğinde çıkarılması şu an masadaki en sıcak tartışma," sözleriyle bölgedeki kilitlenmeyi aktardı.