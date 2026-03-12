ABD istihbaratından İran’da skandal ihmal! Minab’daki ilkokul saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı geniş çaplı saldırıların ilk saatlerinde vurulan bir ilkokulla ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. The Washington Post tarafından yayımlanan kapsamlı araştırma dosyasına göre, İran'ın güneyindeki Minab kentinde yüzlerce öğrencinin hayatını kaybettiği saldırının ardında istihbarat hatası ve güncellenmemiş hedef verileri bulunuyor olabilir.
İddialara göre, ABD ordusunun hedef listesinde bulunan bina askeri tesis sanıldı ve bu nedenle vuruldu. Oysa söz konusu yapı yıllardır ilkokul olarak kullanılan bir eğitim binasıydı. Saldırıda en az 175 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerin büyük bölümünün ise çocuk olduğu bildirildi.
SAVAŞIN İLK SAATLERİNDE VURULDU
Saldırı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı hava ve füze operasyonlarını başlattığı günün ilk saatlerinde gerçekleşti.
İran devlet medyasına göre saldırı, 28 Şubat sabahı yerel saatle 10.45 civarında, Hormozgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şecere Tayyibe İlkokuluna düzenlendi.
O sırada birçok ebeveyn, çocuklarını güvenli bir yere götürmek için okula doğru yola çıkmıştı. Patlamalar tam da bu sırada meydana geldi.
Görgü tanıkları, okul binasının kısa sürede çöktüğünü ve enkaz altında çok sayıda çocuğun kaldığını anlattı.
"OKUL, HEDEF LİSTESİNDE ASKERİ TESİS OLARAK GÖRÜNÜYORDU"
Washington Post'un ABD ve İsrail'de konuştuğu birden fazla kaynağa göre, saldırının merkezindeki bina ABD'nin hedef veri tabanında yer alıyordu.
Ancak binanın askeri bir tesis veya fabrika olarak tanımlandığı ve bu nedenle vurulduğu öne sürüldü.
Kaynaklardan biri, hedefin daha önce "fabrika" olarak işaretlendiğini ve saldırı için onaylanan hedefler arasında bulunduğunu söyledi.
Başka bir kaynak ise aynı bölgede bir silah deposunun hedef olarak belirlendiğini, ancak istihbaratın yanlış yorumlanmış olabileceğini belirtti. Bu nedenle ABD'nin yanlış binayı vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Bir diğer kaynak ise şu ifadeleri kullandı:
"Başlangıçta bu binanın neden hedef listesinde olduğu konusunda ciddi bir karışıklık vardı."
SKANDAL: GÜNCELLENMEYEN HARİTA VE ESKİ İSTİHBARAT
Pentagon'un yürüttüğü ön inceleme de tartışmaları büyüttü.
The New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre, Pentagon'un ilk değerlendirmesi saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğini ve olayın güncellenmemiş hedef verileri nedeniyle yaşanmış olabileceğini ortaya koydu.
Washington Post'a konuşan ABD'li bir yetkili de, saldırının büyük ihtimalle yanlış konum bilgisi veya eski istihbarat verileri nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.
Uydu görüntülerine göre söz konusu kompleks bir zamanlar İran Deniz Kuvvetleri üssünün parçasıydı. Ancak analizler, binanın 2015 yılından itibaren üs alanından duvarlarla ayrıldığını gösteriyor.
Ayrıca 2015–2016 yılları arasında okul için ayrı girişler oluşturulduğu ve 2017'den itibaren çocukların kullandığı açık oyun alanının bulunduğu tespit edildi.