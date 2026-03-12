İddialara göre, ABD ordusunun hedef listesinde bulunan bina askeri tesis sanıldı ve bu nedenle vuruldu. Oysa söz konusu yapı yıllardır ilkokul olarak kullanılan bir eğitim binasıydı. Saldırıda en az 175 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerin büyük bölümünün ise çocuk olduğu bildirildi.

Görgü tanıkları, okul binasının kısa sürede çöktüğünü ve enkaz altında çok sayıda çocuğun kaldığını anlattı.

O sırada birçok ebeveyn, çocuklarını güvenli bir yere götürmek için okula doğru yola çıkmıştı. Patlamalar tam da bu sırada meydana geldi.

Saldırı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı hava ve füze operasyonlarını başlattığı günün ilk saatlerinde gerçekleşti.

"OKUL, HEDEF LİSTESİNDE ASKERİ TESİS OLARAK GÖRÜNÜYORDU"

Washington Post'un ABD ve İsrail'de konuştuğu birden fazla kaynağa göre, saldırının merkezindeki bina ABD'nin hedef veri tabanında yer alıyordu.

Ancak binanın askeri bir tesis veya fabrika olarak tanımlandığı ve bu nedenle vurulduğu öne sürüldü.

Kaynaklardan biri, hedefin daha önce "fabrika" olarak işaretlendiğini ve saldırı için onaylanan hedefler arasında bulunduğunu söyledi.

Başka bir kaynak ise aynı bölgede bir silah deposunun hedef olarak belirlendiğini, ancak istihbaratın yanlış yorumlanmış olabileceğini belirtti. Bu nedenle ABD'nin yanlış binayı vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir diğer kaynak ise şu ifadeleri kullandı: