ANALİZ | Dijital cephede savaş: İran’ın radarları nasıl kör edildi?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonu yalnızca askeri saldırılarla sınırlı kalmadı. Siber saldırılar, yapay zeka algoritmaları ve uzay teknolojilerinin birlikte kullanıldığı operasyon, modern savaşın yeni yüzünü ortaya koydu. Bombalar düşmeden, füzeler ateşlenmeden önce dijital cephede başlatılan saldırılar İran’ın radarlarını, iletişim ağlarını ve savunma sistemlerini hedef aldı. A Haber, savaşın perde arkasındaki dijital operasyonun detaylarını analiz etti.

21. yüzyılda savaşların doğası değişiyor. Artık savaş yalnızca cephe hatlarında değil, veri merkezlerinde, sunucularda ve algoritmaların çalıştığı dijital ağlarda da yürütülüyor. Peki bombaların gölgesinde İran'da radarlar nasıl kör edildi? İşte detaylar…

GÖRÜNMEZ CEPHE: SAVAŞ ÖNCE SİBER DÜNYADA BAŞLADI

YENİ NESİL SAVAŞ: MERMİLERDEN ÖNCE VERİLER KONUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonlarda kullanılan teknolojilerin benzersiz olduğunu vurgulayarak, "Bu silahlardan kimsede yok, sadece bizde var. Hakkında konuşmam yasak. Venezuela'nın Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısında da savaşın ilk cephesi dijital ortam oldu. Uydu ağları, veri paketleri ve siber operasyonlar üzerinden yürütülen saldırılar, İran'ın savunma sistemlerini hedef aldı.

İRAN'IN RADAR VE İLETİŞİM AĞLARI FELÇ EDİLDİ

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, Pentagon'da yaptığı değerlendirmede operasyonun perde arkasına ilişkin önemli detaylar paylaştı. Dempsey, ABD Siber Komutanlığı ve Uzay Komutanlığı'nın İran'ın iletişim ağlarına karşı koordineli bir dijital saldırı yürüttüğünü belirterek, "Amaç İran'ın iletişim ağlarını, sensör sistemlerini ve radarlarını tamamen kör etmekti" sözleriyle operasyonun hedefini aktardı.

Operasyon sırasında İran güvenlik birimlerinin tespit ve tepki verme kabiliyetinin ciddi şekilde zayıfladığı ifade edildi.

TEKNOLOJİ SAVAŞININ YENİ CEPHESİ

Uzmanlar modern savaşların artık teknoloji gücüyle belirlendiğine dikkat çekiyor. Bir uzman değerlendirmesinde, "Şu andaki savaş bir teknoloji savaşı. Düğmeye basma, kimin teknolojisi daha kuvvetli, onun savaşı. Eğer radar sisteminiz eski nesil ve dijital altyapıdan yoksunsa radarlar kör olur, çalışmaz" sözleriyle teknolojik üstünlüğün belirleyici rolüne dikkat çekti.

TAHRAN'DAKİ KAMERALAR HACKLENDİ

Operasyonun en dikkat çekici aşamalarından biri ise şehir içindeki dijital altyapının hedef alınması oldu. İsrail siber birimleri ve Mossad'ın Tahran'daki trafik kameralarına sızdığı ve görüntülerin şifrelenerek Tel Aviv'deki sunuculara aktarıldığı öne sürüldü.

Bu sayede İran'ın en kritik bölgelerinden biri olan Pastör Caddesi ve çevresi anlık olarak izlenebildi. Güvenlik ekiplerinin hareketleri ve üst düzey isimlerin rutinleri dijital gözetleme ağları üzerinden takip edildi.

Operasyonun kritik adımlarından biri de Pastör Caddesi çevresindeki hücresel iletişim altyapısına yönelik müdahaleydi. İddiaya göre bölgedeki 12 hücresel anten devre dışı bırakıldı ve telefonlar sürekli meşgul çalmaya başladı. Böylece uyarı sistemleri devreye giremedi ve yaklaşan saldırı önceden tespit edilemedi.

OPERASYONUN MERKEZİNDE DEV VERİ HAVUZU

Operasyonda kullanılan veri miktarı oldukça büyüktü. Uydu görüntüleri, kamera kayıtları, telefon sinyalleri ve insan istihbaratı tek bir sistemde toplandı.

Bu verilerin İsrail'in askeri istihbarat birimi Unit 8200 tarafından işlendiği ve Mossad'ın saha istihbaratıyla birleştirildiği belirtildi. Toplanan dev veri havuzu daha sonra yapay zeka algoritmaları tarafından analiz edildi ve operasyon planı bu analizler üzerinden oluşturuldu.

YAPAY ZEKA ARTIK SAVAŞIN PARÇASI

Teknoloji şirketlerinin de modern savaş doktrininde önemli bir rol oynamaya başladığı görülüyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, Pentagon ile yapılan büyük bir anlaşmayı duyurarak yapay zeka modellerinin askeri ağlarda kullanılabileceğini açıkladı.

Bu gelişme büyük dil modellerinin artık yalnızca yazılım araçları değil, aynı zamanda stratejik askeri sistemlerin bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

UZAYDAKİ CEPHE: STARLİNK

Savaşın bir diğer kritik unsuru ise uzay tabanlı iletişim sistemleri oldu. İran'da internet kesildiği dönemde binlerce Starlink terminalinin gizlice ülkeye sokulduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump bu konuda yaptığı değerlendirmede, "Mümkünse interneti devreye sokabiliriz. Elon'la da görüşebiliriz çünkü bu tür konularda çok iyi bir şirketi var. İşim biter bitmez onu arayacağım" sözleriyle Elon Musk ile görüşebileceğini ifade etti.

Ancak İran yönetimi bu sistemi bir tehdit olarak gördü ve Starlink sinyallerini engellemek için sinyal karıştırma sistemleri kullanmaya başladı.

GELECEĞİN SAVAŞI DİJİTAL CEPHEDE

Modern savaşlar artık yalnızca tanklar ve füzelerle yürütülmüyor. Siber saldırılar, uydu ağları, elektronik harp sistemleri ve yapay zeka algoritmaları savaşın yeni araçları haline geliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonu, savaşın doğasının değiştiğini açık şekilde ortaya koyuyor. Günümüzde en güçlü silah yalnızca askeri güç değil; veriyi toplayan, analiz eden ve kontrol eden teknolojik üstünlük olarak öne çıkıyor.

