ANALİZ | Dijital cephede savaş: İran’ın radarları nasıl kör edildi?

Uzmanlar modern savaşların artık teknoloji gücüyle belirlendiğine dikkat çekiyor. Bir uzman değerlendirmesinde, "Şu andaki savaş bir teknoloji savaşı. Düğmeye basma, kimin teknolojisi daha kuvvetli, onun savaşı. Eğer radar sisteminiz eski nesil ve dijital altyapıdan yoksunsa radarlar kör olur, çalışmaz" sözleriyle teknolojik üstünlüğün belirleyici rolüne dikkat çekti.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

TAHRAN'DAKİ KAMERALAR HACKLENDİ

Operasyonun en dikkat çekici aşamalarından biri ise şehir içindeki dijital altyapının hedef alınması oldu. İsrail siber birimleri ve Mossad'ın Tahran'daki trafik kameralarına sızdığı ve görüntülerin şifrelenerek Tel Aviv'deki sunuculara aktarıldığı öne sürüldü.

Bu sayede İran'ın en kritik bölgelerinden biri olan Pastör Caddesi ve çevresi anlık olarak izlenebildi. Güvenlik ekiplerinin hareketleri ve üst düzey isimlerin rutinleri dijital gözetleme ağları üzerinden takip edildi.

Operasyonun kritik adımlarından biri de Pastör Caddesi çevresindeki hücresel iletişim altyapısına yönelik müdahaleydi. İddiaya göre bölgedeki 12 hücresel anten devre dışı bırakıldı ve telefonlar sürekli meşgul çalmaya başladı. Böylece uyarı sistemleri devreye giremedi ve yaklaşan saldırı önceden tespit edilemedi.