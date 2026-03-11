ANALİZ | Dijital cephede savaş: İran’ın radarları nasıl kör edildi?
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonu yalnızca askeri saldırılarla sınırlı kalmadı. Siber saldırılar, yapay zeka algoritmaları ve uzay teknolojilerinin birlikte kullanıldığı operasyon, modern savaşın yeni yüzünü ortaya koydu. Bombalar düşmeden, füzeler ateşlenmeden önce dijital cephede başlatılan saldırılar İran’ın radarlarını, iletişim ağlarını ve savunma sistemlerini hedef aldı. A Haber, savaşın perde arkasındaki dijital operasyonun detaylarını analiz etti.
21. yüzyılda savaşların doğası değişiyor. Artık savaş yalnızca cephe hatlarında değil, veri merkezlerinde, sunucularda ve algoritmaların çalıştığı dijital ağlarda da yürütülüyor. Peki bombaların gölgesinde İran'da radarlar nasıl kör edildi? İşte detaylar…
YENİ NESİL SAVAŞ: MERMİLERDEN ÖNCE VERİLER KONUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump, operasyonlarda kullanılan teknolojilerin benzersiz olduğunu vurgulayarak, "Bu silahlardan kimsede yok, sadece bizde var. Hakkında konuşmam yasak. Venezuela'nın Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı" ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısında da savaşın ilk cephesi dijital ortam oldu. Uydu ağları, veri paketleri ve siber operasyonlar üzerinden yürütülen saldırılar, İran'ın savunma sistemlerini hedef aldı.
İRAN'IN RADAR VE İLETİŞİM AĞLARI FELÇ EDİLDİ
ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, Pentagon'da yaptığı değerlendirmede operasyonun perde arkasına ilişkin önemli detaylar paylaştı. Dempsey, ABD Siber Komutanlığı ve Uzay Komutanlığı'nın İran'ın iletişim ağlarına karşı koordineli bir dijital saldırı yürüttüğünü belirterek, "Amaç İran'ın iletişim ağlarını, sensör sistemlerini ve radarlarını tamamen kör etmekti" sözleriyle operasyonun hedefini aktardı.
Operasyon sırasında İran güvenlik birimlerinin tespit ve tepki verme kabiliyetinin ciddi şekilde zayıfladığı ifade edildi.