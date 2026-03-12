Habere göre Pentagon yetkilileri, salı günü Capitol Hill'de Kongre üyelerine verilen kapalı kapılar ardındaki bir brifingde, İran'a yönelik savaşın maliyetinin yalnızca ilk altı gün içinde 11,3 milyar doları aştığını tahmin ettiklerini açıkladı. Brifing hakkında bilgi sahibi üç kaynak bu bilgiyi New York Times'a doğruladı.

Bu nedenle Kongre üyeleri, Pentagon savaşın ilk haftasında oluşan tüm giderleri hesaplamayı sürdürdükçe toplam maliyetin çok daha yüksek seviyelere çıkmasını bekliyor.

Bu kapsamda savaş başlamadan önce bölgeye gönderilen askeri personel, uçaklar, gemiler ve mühimmat stoklarının maliyeti hesaplamaya katılmadı.

Pentagon'un Kongre'ye sunduğu tahmine, operasyon öncesinde yapılan askeri yığınak ve hazırlık harcamaları dahil edilmedi.

ASIL MALİYET DAHA DA BÜYÜYEBİLİR

İLK İKİ GÜNDE 5,6 MİLYAR DOLARLIK MÜHİMMAT

New York Times'ın aktardığı bilgilere göre ABD ordusu savaşın ilk günlerinde çok yoğun bir mühimmat kullanımı gerçekleştirdi.

Daha önce hem New York Times hem de The Washington Post tarafından aktarılan Kongre brifinglerine göre, ABD ordusu savaşın ilk iki gününde 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullandı.

Bu rakam, daha önce kamuoyuna açıklanan verilerden çok daha yüksek bir mühimmat tüketim hızına işaret ediyor.