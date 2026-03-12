CANLI YAYIN
Pentagon İran savaşının faturasını açıkladı! Dudak uçuklatan maliyet

ABD'nin İran'a yönelik yürüttüğü askeri operasyonun maliyetine ilişkin çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. The New York Times gazetesinin haberine göre Pentagon, İran'a karşı başlatılan savaşın ilk altı gününde ABD'ye 11,3 milyar dolardan fazla maliyet çıkardığını Kongre üyelerine bildirdi.

Habere göre Pentagon yetkilileri, salı günü Capitol Hill'de Kongre üyelerine verilen kapalı kapılar ardındaki bir brifingde, İran'a yönelik savaşın maliyetinin yalnızca ilk altı gün içinde 11,3 milyar doları aştığını tahmin ettiklerini açıkladı. Brifing hakkında bilgi sahibi üç kaynak bu bilgiyi New York Times'a doğruladı.

Ancak söz konusu rakamın operasyonun gerçek maliyetinin tamamını yansıtmadığı belirtiliyor.

ASIL MALİYET DAHA DA BÜYÜYEBİLİR

Pentagon'un Kongre'ye sunduğu tahmine, operasyon öncesinde yapılan askeri yığınak ve hazırlık harcamaları dahil edilmedi.

Bu kapsamda savaş başlamadan önce bölgeye gönderilen askeri personel, uçaklar, gemiler ve mühimmat stoklarının maliyeti hesaplamaya katılmadı.

Bu nedenle Kongre üyeleri, Pentagon savaşın ilk haftasında oluşan tüm giderleri hesaplamayı sürdürdükçe toplam maliyetin çok daha yüksek seviyelere çıkmasını bekliyor.

İLK İKİ GÜNDE 5,6 MİLYAR DOLARLIK MÜHİMMAT

New York Times'ın aktardığı bilgilere göre ABD ordusu savaşın ilk günlerinde çok yoğun bir mühimmat kullanımı gerçekleştirdi.

Daha önce hem New York Times hem de The Washington Post tarafından aktarılan Kongre brifinglerine göre, ABD ordusu savaşın ilk iki gününde 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullandı.

Bu rakam, daha önce kamuoyuna açıklanan verilerden çok daha yüksek bir mühimmat tüketim hızına işaret ediyor.

SAATTE MİLYONLARCA DOLAR HARCANDI

Washington merkezli düşünce kuruluşu Center for Strategic and International Studies (CSIS) ise operasyonun ilk saatlerine ilişkin ayrı bir maliyet analizi yaptı.

CSIS'e göre savaşın ilk 100 saatinin maliyeti 3,7 milyar dolar oldu.

Bu da ABD'nin İran operasyonu için günde yaklaşık 891 milyon dolar harcadığı anlamına geliyor.

KULLANILAN MÜHİMMATIN FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Operasyonun ilk bombardıman dalgasında kullanılan mühimmatlar da dikkat çekiyor.

Bunlar arasında AGM-154 süzülme bombası bulunuyor. Bu mühimmatın birim maliyeti 578 bin dolar ile 836 bin dolar arasında değişiyor.

ABD Donanması yaklaşık 20 yıl önce bu bombalardan 3 bin adet satın almıştı.

Pentagon ise son yıllarda daha düşük maliyetli mühimmatlara yönelme planı üzerinde çalışıyor.

Bu kapsamda kullanılan mühimmatlardan biri olan Joint Direct Attack Munition (JDAM) sisteminde en küçük savaş başlığının maliyeti yaklaşık 1.000 dolar, yönlendirme kitinin maliyeti ise yaklaşık 38.000 dolar civarında.

WASHINGTON'DA SAVAŞIN MALİYETİ TARTIŞILIYOR

Savaşın maliyeti Washington'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Cumhuriyetçi Partiden bazı isimler — aralarında Kentucky Senatörü ve Pentagon bütçesini finanse eden alt komitenin başkanı Mitch McConnell'ın da bulunduğu — ABD'nin mühimmat üretimine daha fazla yatırım yapması gerektiğini savunuyor.

Ancak bazı Cumhuriyetçiler askeri harcamaların artırılmasına mesafeli yaklaşıyor. Bu isimler özellikle savaşın uzun süreli ve açık uçlu bir çatışmaya dönüşebileceği endişesini dile getiriyor.

Demokratlar da operasyon için yeni bir acil finansman paketine destek verme konusunda temkinli.

Parti yetkilileri, Beyaz Saray yönetiminin Kongre'ye ABD'nin İran'daki savaş stratejisi ve nihai hedefi hakkında daha net bilgiler vermesi gerektiğini vurguluyor.

KONGRE DAHA FAZLA AÇIKLAMA BEKLİYOR

New York Times'ın haberine göre Kongre'de birçok üye, İran operasyonunun amaçları, kapsamı ve süresi konusunda hâlâ ciddi soru işaretleri bulunduğunu ifade ediyor.

Pentagon'un açıkladığı 11,3 milyar dolarlık maliyet ise, savaşın yalnızca ilk günlerinin bile ABD bütçesine ne kadar ağır bir yük getirdiğini ortaya koyuyor.

