Pentagon İran savaşının faturasını açıkladı! Dudak uçuklatan maliyet
ABD'nin İran'a yönelik yürüttüğü askeri operasyonun maliyetine ilişkin çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. The New York Times gazetesinin haberine göre Pentagon, İran'a karşı başlatılan savaşın ilk altı gününde ABD'ye 11,3 milyar dolardan fazla maliyet çıkardığını Kongre üyelerine bildirdi.
Habere göre Pentagon yetkilileri, salı günü Capitol Hill'de Kongre üyelerine verilen kapalı kapılar ardındaki bir brifingde, İran'a yönelik savaşın maliyetinin yalnızca ilk altı gün içinde 11,3 milyar doları aştığını tahmin ettiklerini açıkladı. Brifing hakkında bilgi sahibi üç kaynak bu bilgiyi New York Times'a doğruladı.
Ancak söz konusu rakamın operasyonun gerçek maliyetinin tamamını yansıtmadığı belirtiliyor.
ASIL MALİYET DAHA DA BÜYÜYEBİLİR
Pentagon'un Kongre'ye sunduğu tahmine, operasyon öncesinde yapılan askeri yığınak ve hazırlık harcamaları dahil edilmedi.
Bu kapsamda savaş başlamadan önce bölgeye gönderilen askeri personel, uçaklar, gemiler ve mühimmat stoklarının maliyeti hesaplamaya katılmadı.
Bu nedenle Kongre üyeleri, Pentagon savaşın ilk haftasında oluşan tüm giderleri hesaplamayı sürdürdükçe toplam maliyetin çok daha yüksek seviyelere çıkmasını bekliyor.
İLK İKİ GÜNDE 5,6 MİLYAR DOLARLIK MÜHİMMAT
New York Times'ın aktardığı bilgilere göre ABD ordusu savaşın ilk günlerinde çok yoğun bir mühimmat kullanımı gerçekleştirdi.
Daha önce hem New York Times hem de The Washington Post tarafından aktarılan Kongre brifinglerine göre, ABD ordusu savaşın ilk iki gününde 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullandı.
Bu rakam, daha önce kamuoyuna açıklanan verilerden çok daha yüksek bir mühimmat tüketim hızına işaret ediyor.
SAATTE MİLYONLARCA DOLAR HARCANDI
Washington merkezli düşünce kuruluşu Center for Strategic and International Studies (CSIS) ise operasyonun ilk saatlerine ilişkin ayrı bir maliyet analizi yaptı.
CSIS'e göre savaşın ilk 100 saatinin maliyeti 3,7 milyar dolar oldu.
Bu da ABD'nin İran operasyonu için günde yaklaşık 891 milyon dolar harcadığı anlamına geliyor.
KULLANILAN MÜHİMMATIN FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR
Operasyonun ilk bombardıman dalgasında kullanılan mühimmatlar da dikkat çekiyor.
Bunlar arasında AGM-154 süzülme bombası bulunuyor. Bu mühimmatın birim maliyeti 578 bin dolar ile 836 bin dolar arasında değişiyor.
ABD Donanması yaklaşık 20 yıl önce bu bombalardan 3 bin adet satın almıştı.