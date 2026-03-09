Oval Ofis’te sır ayin! Trump’ı kuşatan Evanjelist ve siyonist lobi deşifre oldu
ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis’te Evanjelist din adamlarıyla gerçekleştirdiği "kutsanma ayini" dünya gündemine bomba gibi düştü. A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında konuşan Stratejist-Yazar Murat Akan, Trump’ın etrafındaki "teopolitik" kuşatmayı ve Beyaz Saray’daki gizemli inanç odasının perde arkasını deşifre etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te evanjelist din adamlarıyla gerçekleştirdiği "kutsanma ayini" dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı.
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında konuşan Stratejist-Yazar Murat Akan, Trump'ın çevresindeki "teopolitik" etkileri ve Beyaz Saray'daki gizemli inanç odasının işleyişine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Akan, evanjelistlerin Trump'ı "Mesih" ya da "Deccal" olarak görme biçimlerinden, Binyamin Netanyahu ile ilgili şantaj iddialarına kadar dikkat çeken yorumlar yaptı. Ayrıca Orta Doğu politikasının, reel-politik değil, dini savaşlar üzerinden şekillendiğini vurguladı.
Trump'ın Evanjelistlerle olan yakın ilişkisinin Beyaz Saray'da kurumsal bir yapıya büründüğünü belirten Murat Akan, "Trump 2016 yılında ilk döneminde gelir gelmez Paula White-Cain'i inanç ofisinin başına getirdi. Şu anda Oval Ofis'te bu inanç odası var. Buradaki bütün ayinleri bu kadın yönetiyor." ifadelerini kullandı.