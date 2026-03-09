Oval Ofis’te sır ayin! Trump’ı kuşatan Evanjelist ve siyonist lobi deşifre oldu

CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis’te Evanjelist din adamlarıyla gerçekleştirdiği "kutsanma ayini" dünya gündemine bomba gibi düştü. A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında konuşan Stratejist-Yazar Murat Akan, Trump’ın etrafındaki "teopolitik" kuşatmayı ve Beyaz Saray’daki gizemli inanç odasının perde arkasını deşifre etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te evanjelist din adamlarıyla gerçekleştirdiği "kutsanma ayini" dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı.

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında konuşan Stratejist-Yazar Murat Akan, Trump'ın çevresindeki "teopolitik" etkileri ve Beyaz Saray'daki gizemli inanç odasının işleyişine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Akan, evanjelistlerin Trump'ı "Mesih" ya da "Deccal" olarak görme biçimlerinden, Binyamin Netanyahu ile ilgili şantaj iddialarına kadar dikkat çeken yorumlar yaptı. Ayrıca Orta Doğu politikasının, reel-politik değil, dini savaşlar üzerinden şekillendiğini vurguladı.

Trump'ın Evanjelistlerle olan yakın ilişkisinin Beyaz Saray'da kurumsal bir yapıya büründüğünü belirten Murat Akan, "Trump 2016 yılında ilk döneminde gelir gelmez Paula White-Cain'i inanç ofisinin başına getirdi. Şu anda Oval Ofis'te bu inanç odası var. Buradaki bütün ayinleri bu kadın yönetiyor." ifadelerini kullandı.

Evanjelistlerin Trump'a yönelik bakış açısındaki dinsel şifrelere dikkat çeken Akan, "Dünyada ve Amerika'da Trump için Deccal diyenler var. Evanjelistler Deccal'i dünyaya yön veren kişi olarak görebiliyorlar ama aynı zamanda Hz. İsa olarak kabul ediyorlar. Hz. İsa'nın yeryüzüne ineceği ve Armageddon denen büyük savaşı yaparak dünyayı yöneteceğine inanıyorlar." sözleriyle süreci aktardı.

SİYONİST EKİP VE TEOPOLİTİK STRATEJİ

Trump'ın çevresindeki kuşatmanın sadece Evanjelistlerle sınırlı olmadığını, Siyonist lobinin de kilit noktalarda yer aldığını vurgulayan Akan, "Trump'ı sadece Evanjelistler çevrelemiyor. Damadı Kushner ve aynı zamanda Steve Witkoff, Orta Doğu ve Rusya ile olan görüşmeleri yürüten ekip. Bu iki isim de Siyonizm'e inanan insanlar." dedi.

Orta Doğu politikasının rasyonel bir temele dayanmadığını savunan Akan, "Orta Doğu'daki bütün politikaları şu anda yürüten kesim; yani reel-politik'ten daha ziyade teo-politik strateji izleyen Evanjelistler ve Siyonistler." değerlendirmesinde bulundu.

NETANYAHU'NUN KOZU: EPSTEİN DOSYALARI MI?

Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki gerilimli ama sarsılmaz görünen ilişkiye değinen Murat Akan, "Netanyahu'nun elindeki koz neyse her seferinde Trump'ı ikna ediyor. Sevmediği bir kişi için İsrail Cumhurbaşkanı'na 'bu adamı affet' diye çağrıda bulundu. Arada nasıl bir şantaj var bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu gizemli bağın arkasındaki ihtimallere işaret eden Akan, "Birincisi Epstein dosyaları; bu dosyaların ötesinde başka bir şey daha var." sözleriyle karanlık noktalara dikkat çekti.

"İRAN'I BÜYÜK YAPACAĞIM" SÖYLEMİNİN ARDINDAKİ GERÇEK

Trump'ın "Amerika'yı güçlü kılma" vaadi ile yürüttüğü askeri harcamalar arasındaki çelişkiyi eleştiren Murat Akan, "Her şey Amerika için diyen birisi, neden bütün dünyaya el uzatıyor? Şu ana kadar İran savaşının maliyeti 8 milyar dolar, İsrail'in haftalık zararı ise 3 milyar dolardan fazla." şeklinde konuştu.

Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarını samimiyetsiz bulan Akan, "Trump 'İran'ı yeniden büyük yapacağım' diyor ama büyük dediği şey esasında bölüp parçalamak. Altyapısını vurduğunuz, sivil alanlarını vurduğunuz bir yeri nasıl büyük yapacaksınız?" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

