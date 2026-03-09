Oval Ofis’te sır ayin! Trump’ı kuşatan Evanjelist ve siyonist lobi deşifre oldu

Akan, evanjelistlerin Trump'ı "Mesih" ya da "Deccal" olarak görme biçimlerinden, Binyamin Netanyahu ile ilgili şantaj iddialarına kadar dikkat çeken yorumlar yaptı. Ayrıca Orta Doğu politikasının, reel-politik değil, dini savaşlar üzerinden şekillendiğini vurguladı.

Trump'ın Evanjelistlerle olan yakın ilişkisinin Beyaz Saray'da kurumsal bir yapıya büründüğünü belirten Murat Akan, "Trump 2016 yılında ilk döneminde gelir gelmez Paula White-Cain'i inanç ofisinin başına getirdi. Şu anda Oval Ofis'te bu inanç odası var. Buradaki bütün ayinleri bu kadın yönetiyor." ifadelerini kullandı.