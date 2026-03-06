CANLI YAYIN

Beyaz Saray'da sıra dışı ayin: Evanjelistlerden Trump’a kutsal dokunuş!

ABD Başkanı Trump’ın Oval Ofis’te Evanjelist din adamlarıyla gerçekleştirdiği “kutsanma ayini” dünyayı ayağa kaldırdı. A Haber ekranlarında masaya yatırılan görüntülerde; Trump’ın mesiyanik bir lider olarak sunulması ve Siyonist lobilerle olan kirli ittifakı deşifre edildi. Uzmanlar bu tabloyu modern bir “Haçlı Seferi” olarak nitelerken; 11 Eylül kodlarının yeniden canlandığı ve küresel bir dinler savaşı tehlikesinin kapıda olduğu uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te Evanjelist din adamlarıyla bir araya gelerek toplu dua seansına katıldığı görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. A Haber canlı yayınında masaya yatırılan bu kritik gelişme; bölgedeki savaş tamtamlarının gölgesinde, din eksenli siyasetin ulaştığı tehlikeli boyutu gözler önüne serdi.

AMERİKA'DA OLUNCA 'DEMOKRASİ' TÜRKİYE'DE 'YOBAZLIK'

Programın sunucusu Cansın Helvacı, "Senin huzuruna çıkmaktan onur duyuyoruz, senin bereketin ve lütfunun devamlı onun üzerinde olması için dua ediyoruz gibi cümlelerle Trump'a dokunarak dua ediliyor." sözleriyle görüntülerin içeriğine dikkat çekti. Helvacı, bu tablonun bir iş adamı olarak bilinen Trump'ın petrol ve enerji savaşlarının ötesinde, meseleyi çok daha derin ve "kullanışlı" bir dini boyuta taşıma çabası olduğunu belirtti.

"BU BİR HAÇLI SEFERİ ZİHNİYETİDİR"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman, görüntülerin arka planındaki teolojik tehlikeye dikkat çekerek, "Evanjelist politika, aşırı Siyonizm ve Kabala'nın da ötesinde çok ciddi bir tehdit teşkil ediyor. Bunu dini bir misyon olarak görüyorlar ve aslında bir nevi Müslüman-Hristiyan çatışması, yani bir Haçlı Seferi kurgulanıyor." dedi. Derman, Trump döneminde Kudüs'ün başkent ilan edilmesi gibi radikal adımların bu dini kodlarla atıldığını vurgulayarak, "Cenevre Sözleşmesi ve insancıl hukuk hiçe sayılıyor; bu açıkça bir soykırımdır çünkü belirli bir ırk ve din hedef alınıyor." sözleriyle durumu özetledi.

11 EYLÜL KODLARI VE DİNLER SAVAŞI VURGUSU

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, görüntülerin tesadüf olmadığını ve toplumsal hafızadaki tehlikeli kodları tetiklediğini belirterek, "Bu tablo bizi çeyrek asır öncesine, 11 Eylül'e götürüyor. Dönemin başkanı Bush da bu bir 'dinler savaşı' demişti." hatırlatmasında bulundu. Müderrisoğlu, Evanjelistlerin İsrail'in tüm politikalarını kayıtsız şartsız desteklediğini ifade ederek, "Savaş uzadıkça Amerika ve İsrail'in bu saldırganlığını ne uluslararası topluma ne de kendi halklarına izah edemeyecekleri bir aşamaya gelindi. Bu yüzden Amerikan askerlerine bir 'anlam' kazandırmak adına bu tehlikeli dini söylemler devreye sokuluyor." değerlendirmesini aktardı.

BÖLGESEL KAOS VE MESİYANİK BEKLENTİLER

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise görüntülerin sadece bir dua seansı olmadığını, bunun politik bir strateji olduğunu belirterek, "Trump'ı adeta İsa tarafından kutsanmış bir lider olarak pazarlıyorlar. Bu mesiyanik bakış açısı, dünyayı kontrol edilemez bir domino etkisine, çok daha büyük bir çatışma ortamına sürükleyebilir." uyarısında bulundu. Erdem, Türkiye'de benzer bir görüntü verilmesi durumunda koparılacak fırtınaya dikkat çekerek, "Mega güç Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sahnelerin yaşanması, küresel lobilerin ve finans devlerinin de bu dini motivasyonla hareket ettiğini kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Office'te Evanjelist gruplarla gerçekleştirdiği dini ritüel üzerinden Batı'daki laiklik tartışmaları ele alınıyor. Analizin temel argümanı, Batı'da devlet ve din ilişkisi konusunda uygulanan standartların Türkiye'ye yönelik eleştirilerle çeliştiği yönünde.

Metinde özellikle Türkiye'de dini semboller veya uygulamalar gündeme geldiğinde ortaya çıkan laiklik tartışmaları ile ABD'de siyasi liderlerin dini gruplarla yakın ilişkiler kurmasının farklı biçimde değerlendirilmesi karşılaştırılıyor.

Habere göre bu durum üç temel başlıkta öne çıkıyor:

  • Siyasi lider ve dini gruplar ilişkisi
  • Batı ve Türkiye'de laiklik yorumlarının farklılaşması
  • Kamuoyunun ve bazı çevrelerin çifte standart eleştirisi

Uzman yorumlarında ise Türkiye'de benzer bir görüntünün oluşması halinde daha büyük siyasi ve toplumsal tartışmalar yaşanabileceği vurgulanıyor.

BaşlıkDetay
Olayın geçtiği yerOval Ofis (Beyaz Saray)
KatılımcılarDonald Trump ve Evanjelist din adamları
Yapılan etkinlikDua ve dini ritüel (ayin)
Tartışmanın odağıLaiklik ve devlet–din ilişkisi
Eleştirinin yönüBatı'da laiklik konusunda çifte standart olduğu iddiası
KarşılaştırmaABD'de dini ritüeller vs Türkiye'de laiklik tartışmaları

İŞTE 5 SORUDA OVAL OFİS'TEKİ AYİN KRİZİNİN PERDE ARKASI

Beyaz Saray'da gerçekten dini ayin yapılabilir mi?

  • ABD'de din ve devlet ayrılığı ilkesi bulunmasına rağmen, siyasi liderlerin dini gruplarla dua etmesi veya dini toplantılara katılması zaman zaman görülmektedir.

Evanjelistler kimdir?

  • Evanjelistler, Protestan Hristiyanlığın özellikle ABD'de güçlü olan bir koludur ve siyasi etkileri oldukça büyüktür.

ABD'de laiklik Türkiye'den farklı mı uygulanıyor?

  • ABD'de laiklik daha çok devletin resmi bir dini olmaması üzerine kuruludur. Türkiye'de ise laiklik devletin dini alandaki düzenleyici rolünü de içerir.

Bu tür dini etkinlikler ABD siyasetinde yaygın mı?

  • Evet. ABD başkanları sık sık dini liderlerle görüşür, dua toplantılarına katılır veya dini söylemler kullanır.

Haber neden "çifte standart" tartışması ortaya çıkarıyor?

  • Haberde bazı çevrelerin Türkiye'de dini uygulamalara tepki gösterirken Batı'daki benzer görüntülere tepki vermemesi eleştiriliyor.

