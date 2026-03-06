Beyaz Saray'da sıra dışı ayin: Evanjelistlerden Trump’a kutsal dokunuş!

ABD Başkanı Trump’ın Oval Ofis’te Evanjelist din adamlarıyla gerçekleştirdiği “kutsanma ayini” dünyayı ayağa kaldırdı. A Haber ekranlarında masaya yatırılan görüntülerde; Trump’ın mesiyanik bir lider olarak sunulması ve Siyonist lobilerle olan kirli ittifakı deşifre edildi. Uzmanlar bu tabloyu modern bir “Haçlı Seferi” olarak nitelerken; 11 Eylül kodlarının yeniden canlandığı ve küresel bir dinler savaşı tehlikesinin kapıda olduğu uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te Evanjelist din adamlarıyla bir araya gelerek toplu dua seansına katıldığı görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. A Haber canlı yayınında masaya yatırılan bu kritik gelişme; bölgedeki savaş tamtamlarının gölgesinde, din eksenli siyasetin ulaştığı tehlikeli boyutu gözler önüne serdi. AMERİKA'DA OLUNCA 'DEMOKRASİ' TÜRKİYE'DE 'YOBAZLIK' Programın sunucusu Cansın Helvacı, "Senin huzuruna çıkmaktan onur duyuyoruz, senin bereketin ve lütfunun devamlı onun üzerinde olması için dua ediyoruz gibi cümlelerle Trump'a dokunarak dua ediliyor." sözleriyle görüntülerin içeriğine dikkat çekti. Helvacı, bu tablonun bir iş adamı olarak bilinen Trump'ın petrol ve enerji savaşlarının ötesinde, meseleyi çok daha derin ve "kullanışlı" bir dini boyuta taşıma çabası olduğunu belirtti.

foto: ahaber.com.tr "BU BİR HAÇLI SEFERİ ZİHNİYETİDİR" Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman, görüntülerin arka planındaki teolojik tehlikeye dikkat çekerek, "Evanjelist politika, aşırı Siyonizm ve Kabala'nın da ötesinde çok ciddi bir tehdit teşkil ediyor. Bunu dini bir misyon olarak görüyorlar ve aslında bir nevi Müslüman-Hristiyan çatışması, yani bir Haçlı Seferi kurgulanıyor." dedi. Derman, Trump döneminde Kudüs'ün başkent ilan edilmesi gibi radikal adımların bu dini kodlarla atıldığını vurgulayarak, "Cenevre Sözleşmesi ve insancıl hukuk hiçe sayılıyor; bu açıkça bir soykırımdır çünkü belirli bir ırk ve din hedef alınıyor." sözleriyle durumu özetledi.