Vatandaşlardan savaş gerilimine karşı Başkan’a destek: "Reis tehlikeyi gördü güvenli ellerdeyiz"
İsrail ve ABD’nin 28 Şubat saldırıları sonrası Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor. A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, ABD’yi “açgözlü ahtapot” olarak nitelendirirken, İsrail’in okul bombalamasına sert tepki gösterdi. Türkiye’nin savunma gücü sayesinde güvende olduklarını vurgulayan bir vatandaş, “Biz de bunu gördük, Allah’ın izniyle Reis de farkında” ifadeleriyle Başkan Erdoğan’a destek verdi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu adeta bir barut fıçısına dönerken, A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar bölgedeki tehlikelere ve kirli ittifakın niyetine dikkat çekti.
Vatandaşlar, Amerika'nın bölgedeki hamlelerini "açgözlü ahtapot gibi her yere saldırıyor" sözleriyle eleştirirken, İsrail'in okul bombalayarak gerçekleştirdiği sivil katliamlara sert tepki gösterdi. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki atılımları sayesinde güvende olduklarını vurgulayan halk, "vadedilmiş topraklar" tehdidine karşı da uyanık olduklarını belirtti.
Bir vatandaş, ABD'nin asıl niyetini, "Amerika'nın amacı bütün ülkeleri boyunduruk altına almak, başka bir şey değil." sözleriyle özetledi.
Orta Doğu'daki direniş eksenine de dikkat çeken başka bir vatandaş ise, "Şu an Orta Doğu'da son direnen ülke İran. Amerika'nın istediği, Orta Doğu'da ona karşı direnen son ülkeyi de silmek" ifadelerini kullandı.
Bir diğer kişi ise ABD ve İsrail'in yayılmacı politikasını eleştirerek, "Dünyada Amerika açgözlü bir ahtapot olduğu için her yere saldırıyor; İsrail'in amacı da rejimleri değiştirmek" dedi.
İSRAİL ZİHNİYETİ YİNE ÇOCUKLARI HEDEF ALDI
ABD ve İsrail'in İran'da bir ilkokulu hedef alması, kamuoyunda büyük tepki yarattı. İsrail'in Gazze'deki vahşeti şimdi de İran'da sergilediğini belirten bir vatandaş, "İsrail, her zamanki zihniyetini ortaya koyarak ilk yaptığı iş bir okulu bombalamak oldu; orada birçok küçük çocuğun hayatı yok oldu" dedi.