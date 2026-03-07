ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu adeta bir barut fıçısına dönerken, A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar bölgedeki tehlikelere ve kirli ittifakın niyetine dikkat çekti.

Vatandaşlar, Amerika'nın bölgedeki hamlelerini "açgözlü ahtapot gibi her yere saldırıyor" sözleriyle eleştirirken, İsrail'in okul bombalayarak gerçekleştirdiği sivil katliamlara sert tepki gösterdi. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki atılımları sayesinde güvende olduklarını vurgulayan halk, "vadedilmiş topraklar" tehdidine karşı da uyanık olduklarını belirtti.

Bir vatandaş, ABD'nin asıl niyetini, "Amerika'nın amacı bütün ülkeleri boyunduruk altına almak, başka bir şey değil." sözleriyle özetledi.

Orta Doğu'daki direniş eksenine de dikkat çeken başka bir vatandaş ise, "Şu an Orta Doğu'da son direnen ülke İran. Amerika'nın istediği, Orta Doğu'da ona karşı direnen son ülkeyi de silmek" ifadelerini kullandı.

Bir diğer kişi ise ABD ve İsrail'in yayılmacı politikasını eleştirerek, "Dünyada Amerika açgözlü bir ahtapot olduğu için her yere saldırıyor; İsrail'in amacı da rejimleri değiştirmek" dedi.