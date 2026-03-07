CANLI YAYIN

Vatandaşlardan savaş gerilimine karşı Başkan’a destek: "Reis tehlikeyi gördü güvenli ellerdeyiz"

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Vatandaşlardan savaş gerilimine karşı Başkan’a destek: "Reis tehlikeyi gördü güvenli ellerdeyiz"

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat saldırıları sonrası Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor. A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, ABD’yi “açgözlü ahtapot” olarak nitelendirirken, İsrail’in okul bombalamasına sert tepki gösterdi. Türkiye’nin savunma gücü sayesinde güvende olduklarını vurgulayan bir vatandaş, “Biz de bunu gördük, Allah’ın izniyle Reis de farkında” ifadeleriyle Başkan Erdoğan’a destek verdi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu adeta bir barut fıçısına dönerken, A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar bölgedeki tehlikelere ve kirli ittifakın niyetine dikkat çekti.

Vatandaşlardan savaş gerilimine karşı Başkan’a destek: "Reis tehlikeyi gördü güvenli ellerdeyiz" - 1

Vatandaşlar, Amerika'nın bölgedeki hamlelerini "açgözlü ahtapot gibi her yere saldırıyor" sözleriyle eleştirirken, İsrail'in okul bombalayarak gerçekleştirdiği sivil katliamlara sert tepki gösterdi. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki atılımları sayesinde güvende olduklarını vurgulayan halk, "vadedilmiş topraklar" tehdidine karşı da uyanık olduklarını belirtti.

VATANDAŞLAR SAVAŞ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Bir vatandaş, ABD'nin asıl niyetini, "Amerika'nın amacı bütün ülkeleri boyunduruk altına almak, başka bir şey değil." sözleriyle özetledi.

Orta Doğu'daki direniş eksenine de dikkat çeken başka bir vatandaş ise, "Şu an Orta Doğu'da son direnen ülke İran. Amerika'nın istediği, Orta Doğu'da ona karşı direnen son ülkeyi de silmek" ifadelerini kullandı.

Bir diğer kişi ise ABD ve İsrail'in yayılmacı politikasını eleştirerek, "Dünyada Amerika açgözlü bir ahtapot olduğu için her yere saldırıyor; İsrail'in amacı da rejimleri değiştirmek" dedi.

Vatandaşlardan savaş gerilimine karşı Başkan’a destek: "Reis tehlikeyi gördü güvenli ellerdeyiz" - 2

İSRAİL ZİHNİYETİ YİNE ÇOCUKLARI HEDEF ALDI

ABD ve İsrail'in İran'da bir ilkokulu hedef alması, kamuoyunda büyük tepki yarattı. İsrail'in Gazze'deki vahşeti şimdi de İran'da sergilediğini belirten bir vatandaş, "İsrail, her zamanki zihniyetini ortaya koyarak ilk yaptığı iş bir okulu bombalamak oldu; orada birçok küçük çocuğun hayatı yok oldu" dedi.

Vatandaşlardan savaş gerilimine karşı Başkan’a destek: "Reis tehlikeyi gördü güvenli ellerdeyiz" - 3

Siyonist rejimin bölgedeki savaş ortamını kendi yayılmacı emellerine hizmet edecek şekilde kurguladığını vurgulayan vatandaş, "İsrail, büyük bir Orta Doğu savaşının çıkmasını ve kendi emellerine uygun ortamın oluşmasını sağlamak için her türlü yola başvuruyor" ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşlar ise İran'ın yalnızlaştırıldığını belirterek, "İran aciz kalmış durumda, yalnızlığa itilmiş. Kapitalizm ve siyonizm bu şekilde yürüyor" diyerek sömürü düzenine tepki gösterdi.

Vatandaşlardan savaş gerilimine karşı Başkan’a destek: "Reis tehlikeyi gördü güvenli ellerdeyiz" - 4

"REİS TEHLİKEYİ GÖRDÜ, GÜVENLİ ELLERDEYİZ"

Vatandaşların gündeminde Türkiye için oluşturulan tehdit de vardı. Erdoğan'ın durumu yakından takip ettiğini belirten bir kişi, "İsrail'in zihniyetini hepimiz biliyoruz; 'vadedilmiş topraklar' adı altında saldırıyor. Bizim için büyük bir tehdit. Biz de bunu gördük, Allah'ın izniyle Reis farkında ve güvenli ellerdeyiz" dedi.

Vatandaşlardan savaş gerilimine karşı Başkan’a destek: "Reis tehlikeyi gördü güvenli ellerdeyiz" - 5

Türkiye'nin askeri altyapısının her türlü tehdidin üstesinden gelebilecek kapasitede olduğunu vurgulayan vatandaş, "Çok şükür gerekli silahlarımız, altyapımız ve gemilerimiz var; Allah'ın izniyle her türlü tehdidin üstesinden geliyoruz. Bir Türk vatandaşı olarak kendimi güvenli ellerde hissediyorum" sözleriyle devletine ve liderine güvenini dile getirdi.

Vatandaşlardan savaş gerilimine karşı Başkan’a destek: "Reis tehlikeyi gördü güvenli ellerdeyiz" - 6

İslam dünyasının birlik olması gerektiğini savunan bir başka vatandaş ise, "İslam ülkesi olarak Amerika ve İsrail'e karşı İran'ı destekliyoruz" diyerek dayanışma mesajı verdi.

İranın yüzyıllık varoluş savaşıİranın yüzyıllık varoluş savaşıİRAN'IN YÜZYILLIK VAROLUŞ SAVAŞI
İranda halen diyalog çalışabilirİranda halen diyalog çalışabilir"İRAN'DA HALEN DİYALOG ÇALIŞABİLİR"
İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı!İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı!İRAN-İSRAİL SAVAŞI PİYASALARI ALEV ALEV YAKTI!
İran’ın sahip olduğu balistik füzelerİran’ın sahip olduğu balistik füzelerİRAN'IN SAHİP OLDUĞU BALİSTİK FÜZELER
İranda tırına şarapnel parçası isabet eden Türk tır şoförü ağır yaralandıİranda tırına şarapnel parçası isabet eden Türk tır şoförü ağır yaralandıİRAN'DA TIRINA ŞARAPNEL PARÇASI İSABET EDEN TÜRK TIR ŞOFÖRÜ AĞIR YARALANDI
ABD-İran gerilimi nasıl bu noktaya geldi?ABD-İran gerilimi nasıl bu noktaya geldi?ABD-İRAN GERİLİMİ NASIL BU NOKTAYA GELDİ?
İran sınır hattında 4 metre kar hayatı felç ettiİran sınır hattında 4 metre kar hayatı felç ettiİRAN SINIR HATTINDA 4 METRE KAR HAYATI FELÇ ETTİ

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın