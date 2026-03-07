İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı! Altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten kritik "manipülasyon" uyarısı
Orta Doğu'daki savaş enerji ve finans piyasalarını sarstı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılması enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı. Brent petrol 90 doların üzerine çıkarken Avrupa'da akaryakıt fiyatları hızla yükseldi, Hollanda'da motorin ilk kez benzini geçti. A Haber muhabiri Fatih Özyar sahadan gelişmeleri aktarırken, finans analisti İslam Memiş altın ve petroldeki sert dalgalanmaları değerlendirerek "manipülasyon yılı" uyarısında bulundu.
A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Orta Doğu'da 28 Şubat'tan bu yana tırmanan savaşın ekonomi dünyasındaki depremini Finans Analisti İslam Memiş ile birlikte mercek altına aldı. Altın fiyatlarındaki sert yükselişlerin ardından yaşanan ani geri çekilmelerin perde arkasını deşifre eden Memiş, 2026 yılının bir "manipülasyon yılı" olacağına dikkat çekti.
Savaşın gölgesinde petrol fiyatlarının enflasyonu nasıl tetiklediğini ve yatırımcının bu kaos ortamında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlatan Memiş, piyasalardaki sağlıklı olmayan fiyatlamalar konusunda vatandaşları tek tek uyardı.
İRAN-ABD/İSRAİL SAVAŞI SONRASI PİYASALAR
Savaşın ilk anlarından itibaren piyasaların nasıl bir refleks gösterdiğini anlatan İslam Memiş, "Savaşın 8. günündeyiz. İlk gün gram altın 8120 lira, ons altın ise 5420 dolar seviyelerine kadar tırmanmıştı. Ancak aynı günün öğle saatlerinden itibaren düşüş trendi başladı ve hafta boyunca satıcılı bir seyir izledik." ifadelerini kullandı.
SAVAŞ PİYASALARA NASIL YANSIYOR?
Piyasalardaki genel havayı değerlendiren Memiş, "Uluslararası piyasalarda dolar endeksi 99 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Dolar karşısındaki tüm varlıklar değer kaybetti. Merkez bankalarının faiz indirme ihtimali zayıflarken, faiz artırımı ihtimali yeniden güçlenmeye başladı." sözleriyle piyasadaki baskıyı aktardı.
ALTIN, GÜMÜŞ VE PETROLDE SAVAŞ ETKİSİ
Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonist bir bumerang gibi geri döneceğini belirten Memiş, "Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar seviyesinde. Bu, küresel enflasyonun bağıra bağıra gelmesi demek. Altın fiyatlarını yükselten tek faktör savaş değil, enflasyon ve belirsizlik de bu yükselişi destekleyen en büyük unsurlar." ifadelerini kullandı.
ALTIN VE GÜMÜŞTE RÜZGAR TERSİNE Mİ DÖNDÜ?
Altın ve gümüş piyasasındaki düşüşlerin nedenlerine değinen İslam Memiş, "Dünya genelinde beklendiği gibi bir panik alımı gerçekleşmedi. Özellikle iç piyasada işçilik bedellerinde ciddi bir gerileme görüyoruz. Ocak ayında 14 bin 500 dolar olan 1 kilogramlık külçe altının işçiliği 2 bin 500 dolara kadar düştü. Talep azlığı bu taraftaki düşüşlerde etkili oldu." dedi.