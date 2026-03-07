İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı! Altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten kritik "manipülasyon" uyarısı

Savaşın seyrinin fiyatlar üzerindeki belirleyici rolüne vurgu yapan Memiş, "Gözümüz kulağımız Orta Doğu'dan gelecek haberlerde. Bu savaşın bölgesel bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği en büyük soru işareti. Kaos havası devam ediyor ve bu atmosferde altın fiyatlarının kalıcı olarak düşüş trendinde kalmasını beklemiyoruz." şeklinde konuştu.

Piyasalardaki dalgalanmanın boyutuna dikkat çeken Memiş, "Altın tarafında günde 300 dolar, gümüş tarafında ise 10 dolarlık oynamalar yaşanıyor. Bunlar sağlıklı fiyatlamalar değil. Altın ve gümüşü artık bir borsa gibi spekülasyon aracı olarak görüyorlar ve bu da devasa dalgalanmalara neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Yatırımcıya gelecek öngörülerini aktaran İslam Memiş, "2026 yılı manipülasyon yılı olacak. Yıl sonuna kadar her ay sert dalgalanmalar göreceğiz. Yatırımcı psikolojisi adeta bir kripto para piyasası gibi imtihandan geçecek. Yaşanan geri çekilmeler, altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar için aslında bir fırsat sunuyor." sözleriyle değerlendirmesini noktaladı.

Öte yandan ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı kirli savaşın ardından Tahran yönetiminin dünya ticaretinin şah damarı olan Hürmüz Boğazı'nı kapatması, enerji piyasalarında adeta deprem etkisi yarattı. Brent petrolün 90 doları aşmasıyla birlikte Avrupa'da akaryakıt ve doğal gaz fiyatları kontrolden çıkarken, Hollanda'da tarihte bir ilk yaşandı ve motorin fiyatları benzini geride bıraktı. A Haber muhabiri Fatih Özyar da tabelaların anlık olarak değiştiği Avrupa'daki o kaosun merkezinden en sıcak rakamları aktardı. Enerji krizinin Avrupa'yı nasıl bir kıskaca aldığı ve savaşın halkın cebine yansıyan ağır faturası tüm detaylarıyla deşifre edildi.

TARİHLERİNDE BİR İLK: MOTORİN BENZİNİ GEÇTİ

Hollanda'daki akaryakıt istasyonlarından son durumu aktaran A Haber muhabiri Fatih Özyar, "45 yıldır Hollanda'dayım ve hayatımda ilk kez mazot fiyatının yani dizel fiyatının benzin fiyatını aştığını görüyoruz. Şu anda bulunduğumuz bu akaryakıt istasyonunda 1 litre benzinin fiyatı yaklaşık 2 Euro 8 Cent iken, mazotun fiyatı ise 2 Euro 22 Cent seviyesine ulaşmış durumda." ifadelerini kullandı. Fiyatlardaki bu olağanüstü makas değişiminin halk üzerinde büyük bir şok yarattığını belirten Özyar, "Yaklaşık 7-8 TL'lik bir farkın oluştuğunu net bir şekilde görüyoruz." sözleriyle sahadaki şaşkınlığı dile getirdi.