CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı! Altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten kritik "manipülasyon" uyarısı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Orta Doğu'daki savaş enerji ve finans piyasalarını sarstı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılması enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı. Brent petrol 90 doların üzerine çıkarken Avrupa'da akaryakıt fiyatları hızla yükseldi, Hollanda'da motorin ilk kez benzini geçti. A Haber muhabiri Fatih Özyar sahadan gelişmeleri aktarırken, finans analisti İslam Memiş altın ve petroldeki sert dalgalanmaları değerlendirerek "manipülasyon yılı" uyarısında bulundu.

İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı! Altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten kritik "manipülasyon" uyarısı 1

A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Orta Doğu'da 28 Şubat'tan bu yana tırmanan savaşın ekonomi dünyasındaki depremini Finans Analisti İslam Memiş ile birlikte mercek altına aldı. Altın fiyatlarındaki sert yükselişlerin ardından yaşanan ani geri çekilmelerin perde arkasını deşifre eden Memiş, 2026 yılının bir "manipülasyon yılı" olacağına dikkat çekti.

PETROLDE 'BUMERANG' ETKİSİ BAŞLADI!

Savaşın gölgesinde petrol fiyatlarının enflasyonu nasıl tetiklediğini ve yatırımcının bu kaos ortamında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlatan Memiş, piyasalardaki sağlıklı olmayan fiyatlamalar konusunda vatandaşları tek tek uyardı.

İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı! Altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten kritik "manipülasyon" uyarısı 2

İRAN-ABD/İSRAİL SAVAŞI SONRASI PİYASALAR

Savaşın ilk anlarından itibaren piyasaların nasıl bir refleks gösterdiğini anlatan İslam Memiş, "Savaşın 8. günündeyiz. İlk gün gram altın 8120 lira, ons altın ise 5420 dolar seviyelerine kadar tırmanmıştı. Ancak aynı günün öğle saatlerinden itibaren düşüş trendi başladı ve hafta boyunca satıcılı bir seyir izledik." ifadelerini kullandı.

İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı! Altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten kritik "manipülasyon" uyarısı 3

SAVAŞ PİYASALARA NASIL YANSIYOR?

Piyasalardaki genel havayı değerlendiren Memiş, "Uluslararası piyasalarda dolar endeksi 99 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Dolar karşısındaki tüm varlıklar değer kaybetti. Merkez bankalarının faiz indirme ihtimali zayıflarken, faiz artırımı ihtimali yeniden güçlenmeye başladı." sözleriyle piyasadaki baskıyı aktardı.

İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı! Altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten kritik "manipülasyon" uyarısı 4

ALTIN, GÜMÜŞ VE PETROLDE SAVAŞ ETKİSİ

Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonist bir bumerang gibi geri döneceğini belirten Memiş, "Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar seviyesinde. Bu, küresel enflasyonun bağıra bağıra gelmesi demek. Altın fiyatlarını yükselten tek faktör savaş değil, enflasyon ve belirsizlik de bu yükselişi destekleyen en büyük unsurlar." ifadelerini kullandı.

İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı! Altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten kritik "manipülasyon" uyarısı 5

ALTIN VE GÜMÜŞTE RÜZGAR TERSİNE Mİ DÖNDÜ?

Altın ve gümüş piyasasındaki düşüşlerin nedenlerine değinen İslam Memiş, "Dünya genelinde beklendiği gibi bir panik alımı gerçekleşmedi. Özellikle iç piyasada işçilik bedellerinde ciddi bir gerileme görüyoruz. Ocak ayında 14 bin 500 dolar olan 1 kilogramlık külçe altının işçiliği 2 bin 500 dolara kadar düştü. Talep azlığı bu taraftaki düşüşlerde etkili oldu." dedi.

İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı! Altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten kritik "manipülasyon" uyarısı 6

İRAN SAVAŞI PİYASALARA NASIL YANSIDI?

Savaşın seyrinin fiyatlar üzerindeki belirleyici rolüne vurgu yapan Memiş, "Gözümüz kulağımız Orta Doğu'dan gelecek haberlerde. Bu savaşın bölgesel bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği en büyük soru işareti. Kaos havası devam ediyor ve bu atmosferde altın fiyatlarının kalıcı olarak düşüş trendinde kalmasını beklemiyoruz." şeklinde konuştu.

İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı! Altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten kritik "manipülasyon" uyarısı 7

ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI NASIL ETKİLENİYOR?

Piyasalardaki dalgalanmanın boyutuna dikkat çeken Memiş, "Altın tarafında günde 300 dolar, gümüş tarafında ise 10 dolarlık oynamalar yaşanıyor. Bunlar sağlıklı fiyatlamalar değil. Altın ve gümüşü artık bir borsa gibi spekülasyon aracı olarak görüyorlar ve bu da devasa dalgalanmalara neden oluyor." ifadelerini kullandı.

İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı! Altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten kritik "manipülasyon" uyarısı 8

PİYASALARA SAVAŞ FATURASI NE OLACAK?

Yatırımcıya gelecek öngörülerini aktaran İslam Memiş, "2026 yılı manipülasyon yılı olacak. Yıl sonuna kadar her ay sert dalgalanmalar göreceğiz. Yatırımcı psikolojisi adeta bir kripto para piyasası gibi imtihandan geçecek. Yaşanan geri çekilmeler, altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar için aslında bir fırsat sunuyor." sözleriyle değerlendirmesini noktaladı.

İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı! Altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten kritik "manipülasyon" uyarısı 9

Öte yandan ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı kirli savaşın ardından Tahran yönetiminin dünya ticaretinin şah damarı olan Hürmüz Boğazı'nı kapatması, enerji piyasalarında adeta deprem etkisi yarattı. Brent petrolün 90 doları aşmasıyla birlikte Avrupa'da akaryakıt ve doğal gaz fiyatları kontrolden çıkarken, Hollanda'da tarihte bir ilk yaşandı ve motorin fiyatları benzini geride bıraktı. A Haber muhabiri Fatih Özyar da tabelaların anlık olarak değiştiği Avrupa'daki o kaosun merkezinden en sıcak rakamları aktardı. Enerji krizinin Avrupa'yı nasıl bir kıskaca aldığı ve savaşın halkın cebine yansıyan ağır faturası tüm detaylarıyla deşifre edildi.

AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

TARİHLERİNDE BİR İLK: MOTORİN BENZİNİ GEÇTİ

Hollanda'daki akaryakıt istasyonlarından son durumu aktaran A Haber muhabiri Fatih Özyar, "45 yıldır Hollanda'dayım ve hayatımda ilk kez mazot fiyatının yani dizel fiyatının benzin fiyatını aştığını görüyoruz. Şu anda bulunduğumuz bu akaryakıt istasyonunda 1 litre benzinin fiyatı yaklaşık 2 Euro 8 Cent iken, mazotun fiyatı ise 2 Euro 22 Cent seviyesine ulaşmış durumda." ifadelerini kullandı. Fiyatlardaki bu olağanüstü makas değişiminin halk üzerinde büyük bir şok yarattığını belirten Özyar, "Yaklaşık 7-8 TL'lik bir farkın oluştuğunu net bir şekilde görüyoruz." sözleriyle sahadaki şaşkınlığı dile getirdi.

İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı! Altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten kritik "manipülasyon" uyarısı 10

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANDI, PETROL 90 DOLARI AŞTI

Savaşın küresel enerji maliyetlerini nasıl tetiklediğini rakamlarla ortaya koyan Özyar, "Brent petrol fiyatının 90 doları aşması sonrasında bu fiyatların nerede duracağı belli değil. Özellikle son bir haftadaki akaryakıt fiyatlarında yüzde 28 seviyesinde bir artış var ki bu çok ciddi bir yükseliştir." dedi. Analistlerin korkutan uyarılarını da paylaşan tecrübeli muhabir, "Analistler bu belirsizliğin devam etmesi durumunda akaryakıt ücretlerinin litre başında 3 Euro'yu bulabileceğini söylüyor. Bunun en büyük nedeni ise Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Orta Doğu'daki ateş hattının genişlemesidir." ifadeleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı! Altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten kritik "manipülasyon" uyarısı 11

DOĞAL GAZDA YÜZDE 70'LİK DEV ARTIŞ

Krizin sadece akaryakıtla sınırlı kalmadığını, ısınma maliyetlerinin de fırladığını vurgulayan Fatih Özyar, "Doğal gaza bakıldığında yaklaşık bir hafta öncesinde megavat saat başı ücret 30 Euro civarındayken, şu anda bu fiyat 50 Euro'ya çıkmış durumda. Bu da yüzde 70'lik bir artış olarak ön plana çıkıyor." dedi. Bu yükselişin halka yansıyacağı tarihi de veren Özyar, "Bu artışın yansıması önümüzdeki bir ay sonrasında tüketicilerin cüzdanlarında hissedilmeye başlanacak." sözleriyle uyarılarda bulundu.

İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı! Altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten kritik "manipülasyon" uyarısı 12

TABELALAR CANLI YAYINDA DEĞİŞİYOR: AVRUPA ATEŞ HATTINDA

Canlı yayın sırasında fiyat listesindeki oynamaya bizzat şahitlik ettiğini belirten Özyar, "Yayın süresini beklerken arkamdaki fiyat listesinin değiştiğine, özellikle dizel fiyatının 10 Cent birden arttığına net bir şekilde şahitlik ettim." ifadelerini kullandı. Orta Doğu'daki krizin Avrupa'yı enerji kıskacına aldığını söyleyen Özyar, "Orta Doğu ateş hattında ama Avrupa ve dünyanın önemli bölgeleri de özellikle enerji konusunda ateş hattına düşmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

İran-İsrail savaşı piyasaları alev alev yaktı! Altın ve petrolde büyük oyun: İslam Memiş’ten kritik "manipülasyon" uyarısı 13

PETROL PİYASASINDA KİRLİ SAVAŞIN AYAK SESLERİ

Öte yandan, petrol piyasalarındaki küresel dalgalanmayı değerlendiren bir diğer A Haber muhabiri de sürece ilişkin kritik bilgiler paylaştı. Petrol arzındaki daralmaya ve ABD'nin stratejik hamlelerine dikkat çeken muhabir, "Brent petrolün 90 dolar seviyesini aşması, küresel bir enflasyon dalgasını da beraberinde getirecek. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması demek, dünya petrol arzının beşte birinin kesilmesi anlamına geliyor. Bu durum sadece Avrupa'yı değil, tüm dünya ekonomisini yeni bir kaosun eşiğine sürükleyebilir." sözleriyle krizin küresel etkilerini aktardı

Mobil uygulamalarımızı indirin