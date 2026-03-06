ABD-İran gerilimi nasıl bu noktaya geldi? Orta Doğu’daki krizin perde arkası

Bu kararın ardından İran'ın nükleer kapasitesini artırma yeteneğine sahip olduğunu vurgulayan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behrouz Kamalvandi, "İran İslam Cumhuriyeti zenginleştirme seviyesini sadece %20 değil, %20'den çok daha fazla artırma yeteneğine sahiptir" dedi.

2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma (JCPOA), Trump'ın tek taraflı çekilme kararıyla tarihin tozlu raflarına kalktı. Akademisyen Dr. Damla Taşkın, "Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlaşmadan çekilmesiyle birlikte İran'a yönelik yaptırımlar, ekonomik ambargonun başlangıcını ifade etmiş oldu" değerlendirmesini yaptı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

İRAM Araştırmacısı Oral Toğa ise Trump'ın politikalarının İran'ı daha muhafazakar bir çizgiye ittiğini belirterek, "Trump'ın politikaları İran'ı daha da sertleştiren, hiçbir şekilde reformist seslere alan açmayan bir İran doğmasına sebep oldu" ifadelerini kullandı.

12 GÜNLÜK SAVAŞ VE ALİ HAMANEY'İN ÖLÜMÜ

Bölgedeki gerilim, geçtiğimiz Haziran ayında 12 gün süren şiddetli çatışmalarla zirveye ulaştı. Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerin hedef alındığını açıklayan Donald Trump, "Hedefimiz İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesinin imha edilmesi ve dünyanın bir numaralı terör sponsoru devletinin oluşturduğu nükleer tehdide son verilmesiydi" dedi.