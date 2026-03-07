CANLI YAYIN
İran’ın füze envanteri 2026: Menzili 2.500 km’ye ulaşan sistemler! Siccil, İmad, Şehab 3

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran'ın askeri envanterinde 1.400 ile 2.500 kilometre menzile ulaşabilen farklı balistik füze sistemleri bulunuyor. Global Firepower endeksine göre ülke, 2026 yılında dünyanın askeri kapasitesi en yüksek ülkeleri arasında 16. sırada yer alıyor.

İran'ın füzeleri, orta ve uzun menzilli balistik sistemlerden oluşan geniş bir envantere dayanıyor. AA'ya göre Fettah, Şahab, Siccil, Kadir, Hürremşehr ve Hayberşıken gibi modeller 1.400 ila 2.500 kilometre menzile sahip füze sistemleri arasında bulunuyor.

İRAN'IN ASKERİ GÜCÜ

İran'ın askeri kapasitesi uluslararası değerlendirmelerde de yer alıyor. Global Firepower endeksinin 2026 yılı raporuna göre İran, incelenen 145 ülke arasında 16. sırada bulunuyor.

Ülkenin Güç Endeksi puanı 0,3199 olarak hesaplanırken, endekste 0,0000 değeri en yüksek askeri güç seviyesini temsil ediyor. İran'ın envanterindeki balistik füze sistemleri ise farklı menzil ve hız özellikleriyle dikkat çekiyor.

İRAN'IN SAHİP OLDUĞU BALİSTİK FÜZELER

Hacı Kasım - 1.400 km menzile sahip balistik füze sistemi

Fettah-2 - Yaklaşık 1.400 km menzil kapasitesi bulunuyor.

Hayberşıken (Kheibar Shekan) - 1.450 km menzil kapasitesi ile İran'ın orta menzilli balistik füzeleri arasında yer alıyor.

Pave - 1.650 km menzil kapasitesine sahip seyir füzesi sistemi.

Kadir (Ghadr) - 1.950 km menzil kapasitesine sahip balistik füze.

Şahab-3 - 2.000 km menzil kapasitesi ile İran'ın bilinen orta menzilli balistik füze sistemlerinden biri.

İmad - Yaklaşık 2.000 km menzile sahip geliştirilmiş balistik füze sistemi.

Hürremşehr-4 - 2.000 km menzil kapasitesi bulunuyor.

Siccil - İran'ın yaklaşık 2.500 km menzile ulaşabildiği katı yakıtlı balistik füze sistemlerinden biri.

