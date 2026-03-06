CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Van'ın İran sınır hattındaki askeri üs bölgelerinde 4 metre kar hayatı kilitledi!

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Van'ın Başkale ilçesine bağlı İran sınır hattında kışın karla kapanan askeri üs bölge yollarının açılması için yoğun çalışma yürütülüyor. Ekipler, tipinin de etkisiyle yer yer 4 metreyi aşan kar kütleleri arasında güçlükle ilerliyor.

Van'ın İran sınır hattındaki askeri üs bölgelerinde 4 metre kar hayatı kilitledi! 1

Van'ın Başkale ilçesine bağlı İran sınır hattında bulunan askeri üs bölgesinde 4 metre kar hayatı felç etti.

Van'ın İran sınır hattındaki askeri üs bölgelerinde 4 metre kar hayatı kilitledi! 2

Başkale'de yağan kar sonrası ulaşıma kapanan rakımı yüksek askeri üs bölge yollarının açılması için, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Van'ın İran sınır hattındaki askeri üs bölgelerinde 4 metre kar hayatı kilitledi! 3

İlçeye bağlı İran sınır hattındaki Sualtı Mahallesi'nde, askeri üs bölge yollarında sürdürülen çalışmalarda kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buluyor.

Van'ın İran sınır hattındaki askeri üs bölgelerinde 4 metre kar hayatı kilitledi! 4

İş makineleriyle, bazı bölgelerde kardan tüneller açılarak güçlükle ilerlenebiliyor. Yetkililer, kardan kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını söylüyor.

Van'ın İran sınır hattındaki askeri üs bölgelerinde 4 metre kar hayatı kilitledi! 5
Van'ın İran sınır hattındaki askeri üs bölgelerinde 4 metre kar hayatı kilitledi! 6