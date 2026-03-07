Ana gündem İran! Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İran konusunda diyalog için hala fırsat bulunduğunu ve Türkiye’nin barış odaklı çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İNGİLTERE İLE SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİ

İşte İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklama:

Liderler, Türkiye ile Birleşik Krallık ikili ilişkilerini, bölgemizdeki çatışma sürecini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye-Birleşik Krallık iş birliğini savunma sanayii başta olmak üzere her alanda geliştirme iradesinin güçlü olduğunu, bunu daha ileri taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Başkan Erdoğan ve Starmer (AA)

"HALA DİYOLAGLA YAPILABİLECEK ŞEYLER VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan süreci takip ettiğini, müdahalelerin uzaması halinde bölgesel ve küresel istikrara büyük zarar verebileceğini, hâlâ diyalog zeminini inşa etmek için yapılabilecekler olduğunu, barış odaklı çabalarımızın sürdüğünü ifade etti.