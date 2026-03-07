ANALİZ| İran'ın yüzyıllık varoluş savaşı: Hamaney sonrası neler olacak?
İran'ın yüzyıllık varoluş mücadelesi Hamaney'in öldürülmesiyle sekteye uğradı. Tahran’da oluşan siyasi boşluk sadece Orta Doğu’yu değil, küresel güç dengelerini de sarsan bir diplomasi sınavına dönüştü. Peki, Hamaney sonrası İran'da neler olacak? Bütün detaylarıyla A Haber ekranlarında analiz edildi.
28 Şubat 2026 tarihinde ABD ve İsrail'in düzenlediği ortak "baş kesme" operasyonuyla İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ve üst düzey rejim kadrosunun etkisiz hale getirilmesi Orta Doğu'da yüzyılın en büyük kırılma noktasını başlattı. Tahran'ın bir asırdır devam eden var olma mücadelesi, lider kadrosunun tasfiyesiyle birlikte yerini derin bir siyasi ve ideolojik boşluğa bıraktı. Uluslararası kamuoyu "Hamaney sonrası İran'da ne olacak?" sorusuna kilitlenirken, Rusya ve Çin'in denkleme dahil olma ihtimali bölgesel çatışmanın küresel bir dünya savaşına dönüşme riskini zirveye taşıdı. Bölgenin ateş çemberine döndüğü o karanlık sürecin perde arkası ve dünyayı bekleyen devasa belirsizlik bütün detaylarıyla A Haber'de…
HAMANEY'İN ÖLÜMÜ BELİRSİZLİĞE SÜRÜKLEDİ
İran tarihinin en kritik liderlerinden biri olan Ali Hamaney'in ailesi ve üst düzey kurmaylarıyla birlikte bir füze saldırısında öldürülmesi, Tahran rejiminin ideolojik temellerini sarstı. ABD Başkanı Donald Trump operasyonun hemen ardından "Operasyonun amacı İran'daki Ayetullah rejiminin oluşturduğu tehdide son vermekti, Hamaney ile birlikte rejimin onlarca üst düzey yetkilisini de etkisiz hale getirdik" ifadelerini kullandı. Bu ölüm sadece bir liderin sonu değil, aynı zamanda İran'ın dini ve siyasi komuta zincirinin felç olması anlamına geliyordu. İran devlet televizyonu haberi gözyaşları içinde duyururken, halkın psikolojik bir yıkım ve belirsizlik içine sürüklendiği bölgeden gelen bilgiler arasında.
İRAN'A YÜZYILLIK VAROLUŞ SAVAŞI
İran son 100 yıldır kendi kaderini belirlemek için küresel güçlerle amansız bir mücadele veriyor. Ancak her seferinde küresel güçlerin gölgesi İran'ın üzerine düştü. Analistlere göre, Hamaney sonrası süreçte İran'ın bu köklü varoluş savaşı yeni ve çok daha kanlı bir safhaya geçebilir. İranlı yetkililer daha önce, "İran milleti bu tehditlerle sarsılmaz, kimseden emir almayacağımızı kanıtlayacağız" sözleriyle Washington'a meydan okumuştu. Şimdi ise rejimin hayatta kalıp kalamayacağı, sadece askeri değil, aynı zamanda toplumsal bir kimlik krizine de dönüşmüş durumda.