Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber’de açıkladı: 15 bin kadro aldık atamalar başlayacak

TUTUKLULARDAN TALİMAT İDDİALARI

"İBB soruşturması kapsamında tutuklu kişilerin içeriden talimat ilettiği iddiaları gündeme geldi. Mevzuattaki boşluk bu tür durumlara imkân mı sağlıyor?" Tutuklularla ilgili bir mevzuat eksikliği var. Bununla ilgili de inşallah kısa sürede bir çalışma yapıp Meclis'e sunmayı düşünüyoruz. Sizin söylediğiniz gibi, yani bu boşluktan dolayı maalesef, yani ben dosya bazlı şahıs bazlı demiyorum, talimatlar dışarı çıkabiliyor. Hatta talimatlar başka sanıklara, başka şüphelilere de gidebiliyor. Burada bir mevzuat çalışması yapılması lazım.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Uyuşturucu bu ülkenin en büyük sorunu. Yani aileler, anneler, babalar bana geliyorlar. "Evladımızı bu illetten kurtar" diyorlar. Yani anne, baba çocuğunu ihbarda bulunuyor. Diyor ki; "Bu saatten sonra evlat katili mi olalım? Bu işten kurtulmamız lazım." Uyuşturucuyla ilgili biz gerekli adımları attık. Yani İstanbul'da güzel operasyonlar yaptık. İnşallah Adalet Bakanlığı döneminde de bu uyuşturucu illetinden kurtulmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Şimdi soruşturmalar şu şekilde oluyor; şimdi yani genelde uyuşturucuda içicilik var. Biliyorsunuz kanun maddesi 191, 190 ve 188 var. Yani içicilik var, ticaret var, temin etme, bulundurma, teşvik etme. Bu şekilde kanun maddesi düzenlenmiş.

"İÇİCİLİK DE SUÇ"

191. madde var Türk Ceza Kanunu, yani halk arasındaki tabirle "içicilik" diye geçiyor. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis var. Ama tabii kanun devamında şunu diyor; diyor ki "bir defaya mahsus olmak üzere bu ertelenebilir." Yani denetimli serbestlik tedbiri, işte dışarıda tedavi görebilir falan diyor. Ama bu tedavi sürecini ihmal ederse ya da tekrardan bu denetimli serbestlik tedbiri kapsamı içerisindeyken yeniden içicilikten ceza alırsa bu sefer hapse giriyor. Yani bakın şu an cezaevlerimizde maalesef en fazla şu an yatan hükümlü ve tutuklu sayısı uyuşturucudan. Biz bu sürecin sonuna kadar gideceğiz.

İSTANBUL'UN EN BÜYÜK ANA DAĞITICISINA ULAŞTIK

Uyuşturucuda sistem şu şekilde işliyor; ben yani artık bu konuya vakıf olduğum için biliyorum. Şimdi genelde "torbacı" diye tabir ettiğimiz bir kişi var. Torbacının altı da, altında da bu uyuşturucuyu işte dağıtan bir kişi var. Şimdi bu yani işte normalde biz içicilere ilk başta operasyon yaptık. İşte bu sosyal medya ünleri vesaire, ünlüler de var. İçicilerden biz dağıtan kişiye ulaştık. Dağıtan kişiden torbacıya ulaştık. Torbacıdan ana dağıtıcıya ulaştık. Bakın yani ben sadece kokain olarak anlatıyorum, kokain bazlı diyorum; bu en son yaptığımız operasyonlarla birlikte 4 tane İstanbul'un en büyük ana dağıtıcısına ulaştık. 4 ana dağıtıcısına...

"UYUŞTURUCU OPERASYONLARI RASTGELE YAPILMIYOR"

4 tane ana dağıtıcıya ulaştık. Bu sistem bu şekilde ilerliyor. Yani mutlaka sizin bir yerden o sistemi bulmanız gerekiyor. Dağıtıcı, torbacı, ana torbacı ve İstanbul'a tamamen dağıtan... Bunlar tabii yani İstanbul'un haritasını çıkarttığımız zaman ana dağıtıcılar. 4 tane ana dağıtıcıya ulaştık. Daha sonra barona ulaşıyorsunuz. Mesela biliyorsunuz bir operasyon yaptık; Çetin Gören, İspanya'da 20 ton uyuşturucu yakalanan Çetin Gören, baron... Daha sonra biz işte Siirtli Naci, Naci Yılmaz'ı söz konusu bulduk. Bunlar bu şekilde ilerliyor. Kesinlikle bu operasyonlar rastgele yapılmıyor. Yani bu konuda dünya da çok hassas. Daha önceden biliyorsunuz uyuşturucu suçlarında maalesef bazı ülkeler iade etmiyordu. Şu an ikili ilişkilerimiz çok iyi. Onlar da iade sürecine başladı, şu an yargılamalar da devam ediyor. Bizim kesinlikle, ben taahhüt ediyorum; aileler özellikle bu konuda çok memnun uyuşturucu operasyonlarından. Bizim bu illetten, yasadışı bahis gibi tamamen kurtulmamız gerekiyor. Hepimizin çoluk çocuğu var. Yani maalesef bu süreçten ne gerekiyorsa gerekli adımı atacağız. Sadece uyuşturucu derken aynı zamanda bir de bunun rehabilite süreci var. Islah edilme süreci var. Daha sonra biliyorsunuz topluma bunların kazandırılması gerekiyor. Bu süreçle ilgili de zaten Sayın Bakanımız da çok güzel çalışmalar yaptı. Biz de inşallah onların üzerine koyarak gideceğiz. Tedavi ve rehabilitasyon merkezlerimiz var. Dışarı çıktıktan sonra, şimdi dışarı çıkıyor şahıs, e tekrardan uyuşturucuya alışıyor. Bu süreçler de önemli. Tedavi rehabilitasyon merkezlerimiz var. Özellikle refakat ediyoruz. Kocaeli'de örnek bir pilot uygulamamız var. Bu süreçleri de takip ediyoruz. Sadece topluma kazandırılması da önemli.

"KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Uyuşturucudan kurtuluruz. O konuda sıkıntı yok. Kesinlikle aldığımız kişiler... Bir de şimdi şunu ayırmak istiyorum; Biz burada kesinlikle şahısların, az önce de söyledim; unvanlarına, kişilerine, mesleklerine, ünlü olup olmadıklarına bakmıyoruz. Suç var mı yok mu o bazlı bakıyoruz. Yani kesinlikle yani Emniyet de çok iyi çalışıyor, Jandarma da çok iyi çalışıyor. Sayın İçişleri Bakanımızla da şu an, yeni atandı, onunla da görüşüyoruz bu konuda. Eski bakanlık zamanında da çok iyi operasyonlar yapıldı. Yani bunun kökünü kazıyacağız.

KASIM GARİPOĞLU İSTANBUL'DA ÜÇ GÜN PARTİ YAPIYOR

Siz de biliyorsunuz; İstanbul'un göbeğinde bir yalı var, Kasım Garipoğlu denen bir şahıs var. İstanbul'da üç gün parti yapıyor; ya bakın bu çok önemli. Bir Başsavcı olarak, ben İstanbul Başsavcısı olarak buna müsaade edemem. Ya bu olmaz. Ben bunu yaptım. Yani üç gün boyunca cuma günü gidiyorlar eve, telefonları bırakıyorlar, özel katılımcılar var, salı gününe kadar evde kalıyorlar, 2-3 kilo kokain tüketiliyor. Yani gayriahlaki ilişkiler var. Ben buna müsaade etmedim. Yani bunu İstanbul Başsavcısı değil, bir savcı olarak yaptım.

Aynı şekilde yani burada işte biz kimi alıyoruz? Biz sadece kullanıcıları almıyoruz ki organizasyonu sağlayanları alıyoruz, teşvik edenleri alıyoruz, yani temin edenleri alıyoruz, bulunduranları alıyoruz. Bunların hepsi silsile halinde oluyor. Teşvik eden, bulunduran, yer ve imkan sağlayan... Bakın mesela Kasım Garipoğlu isim verdim çünkü kamuoyuna yansıdığı için; yer ve imkan sağlıyor. Bu şekilde yani bunların hepsinin alınma sebepleri var. İtirafçıların beyanları çıkıyor, zaten biliyorsunuz aynı şekilde Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor, test sonuçları çıkılıyor... Yani bu şekilde süreç ilerliyor. Yani bunların hepsinin bir hikayesi var ve sonuna kadar da uyuşturucuyla mücadelede sonuna kadar gideceğiz.

Aileler özellikle yani çocukların uyuşturucu kullanmasından dolayı çok üzgün. Yani anneler babalar bana geliyorlar, telefonda mesaj atıyorlar yani bize oğlumuzu bu illetten kurtar diyorlar. Biz bu süreci sonuna kadar gideceğiz; hem cezalandırma anlamında hem ıslah ve rehabilitasyon anlamında. Yani daha sonradan bu kişiler topluma kazandırılması lazım. Çünkü şahıs dışarı çıktığı zaman artık tekrar uyuşturucu kullanmak istiyor, bulmak istiyor. Bunları da topluma kazandırmak lazım. Yani hem cezalandırma amacı var sonuna kadar mücadele etme amacı var hem de bunun tekrardan topluma kazandırılması lazım. Bu konuda da önemli adımlar atıldı; rehabilitasyon merkezleri var yani bunlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor. İnşallah tekrar topluma kazandıracağız bu şahısları da.

Bakın ben az önce de söyledim buradan çok kıymetli İstanbul Emniyet Müdürlüğü mensuplarımıza, Jandarma personelimize teşekkür etmek istiyorum. Savcı arkadaşlarımızla da çok iyi çalıştık biz bu konuları Başsavcı olarak, inşallah Adalet Bakanı olarak da iyi çalışacağız. Burada dediğim gibi sistem alttan üste doğru giden bir sistem. Yani torbacıyı yakalıyorsunuz, dağıtıcıyı yakalıyorsunuz, ana dağıtıcıyı yakalıyorsunuz.

Sorduğunuz uluslararası ayağıyla ilgili elbette bizim adli anlaşmalarımız var, suçluların iadesi anlaşmalarımız var. O konuda gerekli adımları atacağız. Zaten şu an işleyen süreçler de var. Zaten biliyorsunuz uyuşturucuyu artık dünya kabul ediyor, yani bunları iade etmeye başladılar. Ben hatırladığım kadarıyla 6 kişi bize Dubai'den iade edildi; Hasan Alalo, Abdullah Alp Üstün gibi. Sürekli olarak bunlarla ikili temaslar da kuracağız. Tabii bu sadece benim değil, aynı zamanda bir devletin politikası; İçişleri Bakanımız, Dışişleri Bakanımız... Yani biliyorsunuz kırmızı bülten çıkartılıyor, bu konuda onlar da devreye girecek. Ben tekrardan özellikle Emniyet personelimize, Jandarma personelimize, kıymetli İçişleri Bakanımıza, önceki dönem Bakanımıza, daha önce görev yapmış katkı sunmuş Adalet Bakanımıza bunlara teşekkür etmek istiyorum. Yani uyuşturucuyla mücadele konusunda biz inşallah üzerine koyarak gideceğiz.

İstanbul'un merkezinde yani böyle bir villada yani böyle bir şeyler oluyor. Yani ben de Cumhuriyet Savcısıyım, naçizane bir insanım; yani Anadolu'nun bağrından çıkmış Nevşehirli bir insanım. Yani devlet de böyle bir görev vermiş. Benim yani daha doğrusu herkesin, bir savcının kesinlikle suçu görmeme gibi bir lüksü yok. Biz bunu öğrendiğimiz an gerekli müdahaleyi yaptık; daha sonra da olay çözüldü biliyorsunuz. Halen de devam ediyor; şoförü itirafçı oldu, işte getirenler itirafçı oldu, barmenler vesaire itirafçı oldu. Yani bunu bütün savcılarımız yapıyor, yani burada sorun yok.