Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, AK Parti Türkiye'nin en büyük siyasi partisidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

AK Parti olarak kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Partimize yönelik büyük teveccüh söz konusudurç AK Parti Türkiye'nin en büyük siyasi partisidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır. Muhalefetin şiddet dozunun giderek artmasına rağmen Cumhur İttifakı birliğimizin en sağlam güvencesidir.

Dünyada ezberler bozuluyor, kurumlar irtifa kaybediyor, mevcut düzen temelden çatırdıyor. Cumhur İttifakı'nın Türkiye için ne anlama geldiği bu günlerde daha iyi anlaşılıyor.

Ülkemizi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik. Birileri kabul etmeye yanaşmasa da son yıllarda uluslararası siyasette Türkiye rüzgarı esiyor.

Henüz yeni başladık. Gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız. Ay yıldızlı al bayrağımız daha gururla dalgalanacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri daha fazla duyulacak.

AK Parti olarak bir kadro, dava hareketiyiz. Kutlu bir mücadelenin neferleriyiz.

