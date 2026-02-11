Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Akın Gürlek görevi devraldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, görevi eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan devraldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adalet Bakanlığına getirilen Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı.
Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim törenine, Gürlek ile Tunç'un yanı sıra Bakanlık bürokratları katıldı. Törende konuşan Tunç, 4 Haziran 2023'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle Adalet Bakanlığı görevine getirildiğini, bugün de onur ve gururla görevini Gürlek'e devrettiğini söyledi.
Başkan Erdoğan ile siyaset yolculuğunun uzun bir zamana yayıldığını, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana farklı görevlerde bulunduğunu anlatan Tunç, "Aradan geçen 2,5 yıldan fazla bir zamandır sizlerle beraberiz. Adalet teşkilatının kapasitesini güçlendirmenin onur ve gururunu yaşadık." dedi.
Türkiye'nin son 23 yılda gelişmeye devam ettiğini, demokratik kalkınmasını sürdürdüğünü dile getiren Tunç, bu kapsamda Anayasa ve yasalardaki reform çalışmalarıyla demokratik hukuk devletinin tahkimi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.
Makamların "milletin emaneti" olduğunu ifade eden Tunç, Bakan Yardımcılığı döneminde mesai arkadaşlığı yaptığı Gürlek'e yeni görevinde başarılar diledi.
"SUÇLA MÜCADELEDE TAVİZSİZ DURUŞUMUZU DEVAM ETTİRECEĞİZ"
Akın Gürlek de Adalet Bakanlığı görevini kendisine tevdi eden Başkan Erdoğan ile bugüne kadarki emekleri için Yılmaz Tunç'a teşekkür etti.
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de hukuk ve adalet alanında önemli reformların hayata geçirildiğini anımsatan Gürlek, yargı reformları, insan hakları eylem planları ve dijital adalet altyapısındaki gelişmelerin adalet sisteminin güçlendirilmesine katkılar sunduğunu söyledi.