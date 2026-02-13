İBB soruşturması nasıl başladı ne şekilde devam edecek? Akın Gürlek A Haber'de açıkladı

Adalette yeni dönemin kapıları aralanıırken yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldikten sonraki ilk röportajını A Haber’e verdi. Gürlek, yemin törenindeki CHP'nin kürsü işgalinden, İBB operasyonunun bilinmeyenlerine, suç örgütleri ve kamuoyunun merak ettiği tüm kritik başlıklar ilk kez A Haber'de açıkladı. TBMM’deki yemin töreninde yaşanan gerginliği "Olaylar beni üzdü. Milli iradeye ve kurumlara yakışmadı" sözleriyle açıkladı. Gürlek, İBB soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada ise "Şüphelinin sıfatı savcıyı ilgilendirmez" diyerek soruşturmanın amacının gerçeği ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.