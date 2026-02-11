Gazi Meclis’te CHP provokasyonu! Kürsü işgaline AK Parti’den A Haber'de sert tepki: Siyasi kıskançlıklarının dışa vurumu

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, A Haber canlı yayınında yaşanan arbedenin detaylarını paylaştı. CHP’nin anayasal süreci sabote etmeye çalıştığını belirten Turan, meclis çatısı altında sergilenen bu tutumun demokrasiye ve meclis nezaketine yakışmadığını vurguladı.

"BU CHP’NİN İLK ÇİRKİNLİĞİ DEĞİL"

Meclis’te yaşanan gerilimin tesadüf olmadığını belirten Hasan Turan, "Bu, Meclis'te CHP'nin maalesef bugüne kadar yapmış olduğu ilk provokasyon, ilk çirkinlik değil; birçok kez biz buna şahit olduk. Uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri Meclis'i sürekli provoke ediyorlar, bir eylem alanına çevirmiş durumdalar" ifadelerini kullandı. Muhalefetin hukuk tanımaz bir tavır içinde olduğunu dile getiren Turan, "Ne anayasa tanıyorlar, ne yasa tanıyorlar, ne iç tüzük ne de kanun tanıyorlar; hoşlarına gitmeyen bir şeyle ilgili bütün değerleri, bütün kuralları yerle yeksan ediyorlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"AKIN GÜRLEK’İ HEDEF GÖSTERDİLER"

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin etmesinin engellenmeye çalışılmasına değinen Turan, "Hiçbir hakları yok, yaşananlar tamamen kendi siyasi kıskançlıklarının ve öfkelerinin dışa vurumu. Akın Gürlek daha önce devletimizin çeşitli kademelerinde görev yaptı, bu faaliyetlerinden dolayı CHP'liler genel başkandan yönetici kademesine kadar her bir kerede sürekli hedef gösteriyorlardı" şeklinde konuştu. Olay günü yaşananları anlatan Turan, "Kürsüyü basacaklarmış, yemin ettirmeyeceklermiş diye fısıltı gazetesiyle konuşulmaya başlandı; biz tabii buna müsaade edemeyiz, burası üniversite yemekhanesi veya amfisi değil" ifadelerini kullandı.

"MECLİS KÜRSÜSÜ ŞOV ALANI DEĞİLDİR"

Meclis’in işleyişine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Hasan Turan, "Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, burada herkes yasalarına ve iç tüzüğüne uymakla mükelleftir. Canları istediğinde kürsü basılamaz, işgal edilemez" dedi. CHP’nin geçmişteki benzer eylemlerini hatırlatan Turan, "Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemede de kürsü işgal etmişlerdi, tabutlar getirmeye çalışmışlardı. Ziya Paşa'nın bir sözü var; 'Vermeme müsamaha kapısından aralık, sonuna kadar açılır' diyor. Meclis'i ergen insanların sürekli gösteri yaptığı bir alana dönüştürdüler" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

"KAOSTAN MEDET UMAN BİR ANLAYIŞ VAR"

Yaşanan arbedeyi yatıştırmak için devreye girdiklerini belirten Meclis İdare Amiri Hasan Turan, "Meclis İdare Amirleri olarak bizler de ortalığı yatıştırmaya, sükuneti sağlamaya çalıştık. Kaba ve yaralayıcı bir söz söyleyemezsiniz, bırakın kaldıkı işgal etmeyi, kürsüye yürümeyi, ona buna yumruk atmayı" ifadelerini kullandı. CHP’nin bu tavırla kendi içindeki sorunları örtbas etmeye çalıştığını savunan Turan, "Siyaseti bir nezaketle yapmazsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi maalesef bu görüntülere şahit olur. Burada kaostan, krizden ve kavgadan medet uman bir anlayış var. Kendileri hakkında hazırlanan binlerce sayfalık iddianamedeki şeylerin konuşulması yerine bunlar konuşuluyor" sözleriyle aktardı.