Gazi Meclis’te CHP provokasyonu! Kürsü işgaline AK Parti’den A Haber'de sert tepki: Siyasi kıskançlıklarının dışa vurumu
TBMM'de CHP büyük bir skandala imza attı. Yeni atanan bakanların yemin törenini engellemek için kürsü işgaline girişen CHP’li vekiller, Gazi Meclis’e adeta savaş açarak skandal bir girişimde bulundu. Olayın canlı tanığı olan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, A Haber’e yaptığı özel açıklamalarda CHP’nin saldırgan tutumunu “sokak kabadayılığı” olarak nitelendirerek, milli iradenin asla teslim alınamayacağını vurguladı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, A Haber'de muhalefetin bu tutumunu Gazi Meclis’in vakarına yakışmayan bir "esir siyaseti" olarak nitelendirdi ve milli iradeye yönelik bu saldırının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. A Haber'e konuşan AK Parti Milletvekili Hasan Turan CHP'nin durumu "şov"a dönüştürdüğünü belirterek "Siyasi kıskançlıklarının ve öfkelerinin dışa vurumu" yorumunu yaptı.
TBMM Genel Kurulu'nda yeni 2 bakanın yemin töreni sırasında muhalefetten skandal bir müdahale geldi. CHP'li milletvekillerinin yemin törenini engellemeye yönelik kürsüye yürüme girişimi mecliste arbedeye neden oldu. Olayın canlı tanığı olan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda CHP'nin saldırgan tutumunu "sokak kabadayılığı" olarak nitelendirerek, milli iradenin asla teslim alınamayacağını vurguladı.
CANLI ANLATIM
AK PARTİLİ TURAN CHP'NİN MECLİS’TEKİ PLANININ PERDE ARKASINI A HABER’DE ANLATTI!
TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, A Haber canlı yayınında yaşanan arbedenin detaylarını paylaştı. CHP’nin anayasal süreci sabote etmeye çalıştığını belirten Turan, meclis çatısı altında sergilenen bu tutumun demokrasiye ve meclis nezaketine yakışmadığını vurguladı.
"BU CHP’NİN İLK ÇİRKİNLİĞİ DEĞİL"
Meclis’te yaşanan gerilimin tesadüf olmadığını belirten Hasan Turan, "Bu, Meclis'te CHP'nin maalesef bugüne kadar yapmış olduğu ilk provokasyon, ilk çirkinlik değil; birçok kez biz buna şahit olduk. Uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri Meclis'i sürekli provoke ediyorlar, bir eylem alanına çevirmiş durumdalar" ifadelerini kullandı. Muhalefetin hukuk tanımaz bir tavır içinde olduğunu dile getiren Turan, "Ne anayasa tanıyorlar, ne yasa tanıyorlar, ne iç tüzük ne de kanun tanıyorlar; hoşlarına gitmeyen bir şeyle ilgili bütün değerleri, bütün kuralları yerle yeksan ediyorlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"AKIN GÜRLEK’İ HEDEF GÖSTERDİLER"
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin etmesinin engellenmeye çalışılmasına değinen Turan, "Hiçbir hakları yok, yaşananlar tamamen kendi siyasi kıskançlıklarının ve öfkelerinin dışa vurumu. Akın Gürlek daha önce devletimizin çeşitli kademelerinde görev yaptı, bu faaliyetlerinden dolayı CHP'liler genel başkandan yönetici kademesine kadar her bir kerede sürekli hedef gösteriyorlardı" şeklinde konuştu. Olay günü yaşananları anlatan Turan, "Kürsüyü basacaklarmış, yemin ettirmeyeceklermiş diye fısıltı gazetesiyle konuşulmaya başlandı; biz tabii buna müsaade edemeyiz, burası üniversite yemekhanesi veya amfisi değil" ifadelerini kullandı.
"MECLİS KÜRSÜSÜ ŞOV ALANI DEĞİLDİR"
Meclis’in işleyişine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Hasan Turan, "Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, burada herkes yasalarına ve iç tüzüğüne uymakla mükelleftir. Canları istediğinde kürsü basılamaz, işgal edilemez" dedi. CHP’nin geçmişteki benzer eylemlerini hatırlatan Turan, "Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemede de kürsü işgal etmişlerdi, tabutlar getirmeye çalışmışlardı. Ziya Paşa'nın bir sözü var; 'Vermeme müsamaha kapısından aralık, sonuna kadar açılır' diyor. Meclis'i ergen insanların sürekli gösteri yaptığı bir alana dönüştürdüler" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.
"KAOSTAN MEDET UMAN BİR ANLAYIŞ VAR"
Yaşanan arbedeyi yatıştırmak için devreye girdiklerini belirten Meclis İdare Amiri Hasan Turan, "Meclis İdare Amirleri olarak bizler de ortalığı yatıştırmaya, sükuneti sağlamaya çalıştık. Kaba ve yaralayıcı bir söz söyleyemezsiniz, bırakın kaldıkı işgal etmeyi, kürsüye yürümeyi, ona buna yumruk atmayı" ifadelerini kullandı. CHP’nin bu tavırla kendi içindeki sorunları örtbas etmeye çalıştığını savunan Turan, "Siyaseti bir nezaketle yapmazsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi maalesef bu görüntülere şahit olur. Burada kaostan, krizden ve kavgadan medet uman bir anlayış var. Kendileri hakkında hazırlanan binlerce sayfalık iddianamedeki şeylerin konuşulması yerine bunlar konuşuluyor" sözleriyle aktardı.
CHP'DEN PLANLI PROVOKASYON SİNYALİ!
AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, yaşanan provokasyonu A Haber ekranlarında değerlendirdi. Dalkılıç, CHP'nin antidemokratik tutumuna sert tepki göstererek Meclis çatısı altında yaşananların perde arkasını anlattı.
MECLİS KÜRSÜSÜNE YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER
Genel Kurul'daki gerginliğin başlangıcını aktaran Halis Dalkılıç, "Bakanlarımızın değişim süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ve Anayasa'nın verdiği yetkiyle gerçekleşmiştir. Bugün de yemin töreni için Genel Kurul'daydık ancak CHP, her zaman olduğu gibi birçok eleştiriyi dile getirmenin ötesine geçti. Bakanlarımız kürsüye davet edildiğinde, maalesef kürsüye yürümek gibi ne Meclis'e ne demokrasiye ne de medeni insana yakışan bir tavır sergilendi," ifadelerini kullandı.
"BAKANLARIMIZIN YEMİNİNİ ENGELLEMEK İSTEDİLER"
CHP'nin kürsü işgali girişimine karşı AK Parti grubunun taviz vermediğini belirten Dalkılıç, "Kürsüye yürüyüp bakanlarımızın yemin etmesini engellemek istediler. Bu noktada bizim arkadaşlarımız da boş duracak değildi. Nihayetinde Anayasa'nın emri olan bu yemin törenini yaptırmak üzere arkadaşlarımız ayağa kalktı ve maalesef hoş olmayan arbedeler yaşandı. Bu yapılanların kendilerine veya Türkiye demokrasisine ne faydası var, anlamak mümkün değil," sözleriyle yaşananları aktardı.
Olayın önceden planlandığına dair işaretlere dikkat çeken AK Parti Milletvekili Dalkılıç, "CHP genelde Meclis'te sadece yoklama isteyecek kadar, yani 20 kişiyle temsil edilir. Ancak bugün 70-80, hatta 100 kişi gibi kalabalık bir grupla Genel Kurul'a gelmeleri bir gariplik olduğunu bize hissettirmişti. Şüphelerimizde haklı çıktık; meclis çalışmasını sabote etmek ve bakanın üzerine yürüyerek yemin ettirmemek için bir eylem hazırlığıyla gelmişler," şeklinde konuştu.
"MİLLETİN VERDİĞİ YETKİ CHP'Yİ RAHATSIZ EDİYOR"
CHP'nin meşruiyet tartışması açmaya çalışmasına tepki gösteren Dalkılıç, "Bu yetkiyi Anayasa doğrudan Cumhurbaşkanımıza vermiştir. Milletimiz de %53 ile bu yetkiyi Sayın Cumhurbaşkanımıza tescillemiştir. Cumhurbaşkanımızın Anayasa çerçevesinde kullandığı her yetki CHP'yi tedirgin ediyor. Çünkü onların milleti huzursuz etmeye, milletin değerleriyle kavga etmeye yemin etmiş bir mantıkları var. Ancak biz her şeye rağmen bakanlarımızın yeminini yaptırdık ve Türkiye Yüzyılı'na yürümeye devam ediyoruz," ifadelerini kullandı.
AK PARTİ GENEL SEKRETERİ İNAN: MECLİS'E SAVAŞ AÇIYORLAR
A Haber canlı yayınına bağlanarak yaşanan rezaleti değerlendiren AK Parti Genel Sekreteri ve Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, muhalefetin bu tutumunu Gazi Meclis'in vakarına yakışmayan bir "esir siyaseti" olarak nitelendirdi ve milli iradeye yönelik bu saldırının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.
MECLİS GELENEKLERİNE SAYGISIZLIK
Haber merkezimize ulaşan ve ekranlara yansıyan görüntülerde, CHP'li vekillerin anayasal bir süreç olan yemin törenini engellemek için kürsüyü fiilen işgal ettiği görülürken, Eyüp Kadir İnan, "Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu gibi Gazi Meclisimizin seviyesini düşüren, Türk siyasetinin seviyesini düşüren bir anlayışla yaklaşık 2,5 senedir bir esir siyasetini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı. İnan, AK Parti grubu olarak Meclis'in itibarını korumak adına bu seviyesizliğe en şiddetli şekilde karşı çıktıklarını belirtti.
MİLLİ İRADE VURGUSU: "BU YETKİYİ MİLLET VERDİ"
Bakanların görevlerine başlaması için gerekli olan yemin töreninin engellenmeye çalışılmasına tepki gösteren İnan, hem 2017 referandumunu hem de 2023 seçimlerini hatırlatarak, Eyüp Kadir İnan, "Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza vermiş olduğu bu yetkiyi, milli iradenin ve iki bakanımıza vermiş olduğu bu yetkiyi CHP'nin istismar etmesine elbette AK Parti grubu olarak müsaade etmedik." sözleriyle demokrasiye sahip çıkacaklarının altını çizdi.
"MECLİS'İ KENDİ KONGRE SALONLARIYLA KARIŞTIRIYORLAR"
CHP'nin Meclis içindeki hukuk tanımaz tavrını eleştiren İnan, muhalefetin TBMM'yi kendi iç meselelerinin yaşandığı alanlarla karıştırdığını belirterek, Eyüp Kadir İnan, "Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu gibi Meclis'i de CHP Genel Merkezi gibi zannediyor, Silivri önündeki alanmış gibi zannediyor. Bunların her zaman karşısında durduk." açıklamasında bulundu. İnan, CHP'nin bu "toksik demokrasi" anlayışını her platformda millete anlatacaklarını ifade etti.
SİYASİ REHİNE POLİTİKASI VE SERT ELEŞTİRİ
Meclis kürsüsüne yönelik yapılan bu eylemi "çirkin bir hareket" olarak tanımlayan İnan, CHP liderliğinin ve milletvekillerinin sorumluluklarını unuttuğunu dile getirerek, Eyüp Kadir İnan, "Onlar belli başlı hırsızların, yolsuzların ve rüşvetçilerin esiri olmaya devam etsinler. Bizler asla Sayın Özgür Özel'in bu siyasi rehine olmuş durumunu kabul etmedik, her defasında da resmi bir şekilde bunun karşısında durduk." ifadeleriyle muhalefetin içinde bulunduğu durumu özetledi. İnan, Gazi Meclis'in 86 milyonun iradesini temsil ettiğini hatırlatarak, bu tür skandalların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.