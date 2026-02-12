CHP kürsü işgalini nasıl planladı? A Haber’de çarpıcı analiz: Silivri güdümündekiler bu hazırlığı yaptı
TBMM’de yeni atanan Bakanların yemin töreni sırasında CHP’li milletvekillerinin kürsüyü işgal etme girişimi ve yaşanan arbede, siyasetin gündemine oturdu. Konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, CHP’nin bu tutumunun organize bir hazırlığın sonucu olduğunu belirterek, "Milletin Kürsüsü"nü işgal etme girişiminin demokrasiye yakışmadığını vurguladı. Şahin, CHP’nin üniversite yıllarındaki eylem tarzını parlamentoya taşıdığını ifade ederek, bu görüntülerin Türkiye’nin yurt dışındaki imajına da zarar verdiğine dikkat çekti.
TBMM Genel Kurulu'nda yeni atanan bakanların yemin töreni sırasında yaşanan gerginlik, siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP'li bazı milletvekillerinin kürsüye yönelerek yemin sürecini engellemeye çalıştığı anlar Meclis'te tansiyonu yükseltirken, AK Parti cephesinden "organize girişim" ve "demokrasiye aykırı tutum" eleştirileri geldi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, yaşananların planlı olduğunu belirterek, söz konusu tavrın Meclis'in itibarına ve Türkiye'nin uluslararası algısına zarar verdiğini ifade etti.
"SİLİVRİ GÜDÜMÜNDEKİLER BU HAZIRLIĞI YAPTI"
Meclis'teki gerginliğin tesadüf olmadığını ve CHP içinde belirli bir grubun bu eylem için önceden hazırlık yaptığını belirten AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin davranışı belliydi. Böyle bir şey olacağına dair hazırlıklar olduğu görülüyordu. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri için değil; özellikle Silivri'nin güdümünde olanlar üzerinde bu hazırlığı gördüm" ifadelerini kullandı. CHP'nin kürsüyü kendi zihniyetinin tekeli altında gördüğünü dile getiren Şahin, "Milletin Kürsüsü'nde kendi anlayışından olmayanları görmek istemiyorlar. Dün de buna yönelik bir hazırlık olduğunu gördük. Ancak bu hazırlığın tüm milletvekillerini kapsamadığına, partide farklı düşünenlerin de olduğuna şahit olduk" sözleriyle partideki görüş ayrılıklarına dikkat çekti.
"ÜNİVERSİTE EYLEMLERİNİ MECLİS'E TAŞIDILAR"
CHP'li vekillerin sistematik bir işgal planı uyguladığını ifade eden Şahin, "İstemedikleri bir durum varsa önce usul tartışması açmaya çalışıyorlar, ardından işaretle birileri önden yürüyerek kürsüye yöneliyor ve işgal girişiminde bulunuyorlar. Dün de benzer bir durumla karşılaştık. Üzücü olan şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kısım milletvekilleri üniversite yıllarındaki eylem tarzını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımaya çalışıyor" dedi. Yaşananların uluslararası boyuttaki yansımalarına da değinen Şahin, "Bugün Fildişi Sahili'nde çalışan bir iş adamı beni aradı. Oradaki iş ortaklarının Meclis'teki görüntüleri ana haberlerde izleyip kendisine sorduklarını söyledi. Bu da ortaya çıkan görüntülerin yurt dışında da dikkat çektiğini gösteriyor" cümleleriyle durumun vahametini aktardı.
"KAMERA ÖNÜNDE KAOS ARKA PLANDA TOKALAŞMA"
CHP temsilcilerinin kameralar önündeki sert tavırları ile kapalı kapılar ardındaki yapıcı tutumları arasındaki çelişkiyi deşifre eden Şahin, "Meclis Başkanvekili'nin arkasındaki alanda iki Bakanımız oraya geldiğinde CHP temsilcilerinin tokalaştığını orada bulunan arkadaşlarımız aktardı. Ali Mahir Başarır'ın da tokalaştıktan sonra 'İşiniz biraz zor olacak' dediği ifade edildi" dedi.