CHP kürsü işgalini nasıl planladı? A Haber’de çarpıcı analiz: Silivri güdümündekiler bu hazırlığı yaptı

TBMM Genel Kurulu'nda yeni atanan bakanların yemin töreni sırasında yaşanan gerginlik, siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP'li bazı milletvekillerinin kürsüye yönelerek yemin sürecini engellemeye çalıştığı anlar Meclis'te tansiyonu yükseltirken, AK Parti cephesinden "organize girişim" ve "demokrasiye aykırı tutum" eleştirileri geldi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, yaşananların planlı olduğunu belirterek, söz konusu tavrın Meclis'in itibarına ve Türkiye'nin uluslararası algısına zarar verdiğini ifade etti.

"SİLİVRİ GÜDÜMÜNDEKİLER BU HAZIRLIĞI YAPTI"

Meclis'teki gerginliğin tesadüf olmadığını ve CHP içinde belirli bir grubun bu eylem için önceden hazırlık yaptığını belirten AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin davranışı belliydi. Böyle bir şey olacağına dair hazırlıklar olduğu görülüyordu. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri için değil; özellikle Silivri'nin güdümünde olanlar üzerinde bu hazırlığı gördüm" ifadelerini kullandı. CHP'nin kürsüyü kendi zihniyetinin tekeli altında gördüğünü dile getiren Şahin, "Milletin Kürsüsü'nde kendi anlayışından olmayanları görmek istemiyorlar. Dün de buna yönelik bir hazırlık olduğunu gördük. Ancak bu hazırlığın tüm milletvekillerini kapsamadığına, partide farklı düşünenlerin de olduğuna şahit olduk" sözleriyle partideki görüş ayrılıklarına dikkat çekti.