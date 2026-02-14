CANLI YAYIN
ahaber.com.tr - Özel Haber

Bakan Gürlek A Haber'de açıkladı: 15 bin kadro aldık atamalar başlayacak

Adalette yeni dönemin kapıları aralanıırken yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldikten sonraki ilk röportajını A Haber’e verdi. Gürlek, yemin törenindeki CHP'nin kürsü işgalinden, İBB operasyonunun bilinmeyenlerine, suç örgütleri ve kamuoyunun merak ettiği tüm kritik başlıklar ilk kez A Haber'de açıkladı. TBMM’deki yemin töreninde yaşanan gerginliği "Olaylar beni üzdü. Milli iradeye ve kurumlara yakışmadı" sözleriyle açıkladı. Bakan Gürlek, IBAN dolandırıcılığına yönelik düzenlemenin 12. Yargı Paketi’nde yer alacağını duyurdu. Adalette atamalara da değinen Gürlek, "15 Bin kadro aldık atamalar başlayacak " ifadelerini kullandı.

