KABİNE REVİZYONUNUN PERDE ARKASI: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Başkent Ankara'da son günlerde yoğun şekilde konuşulan kabine değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla netleşti. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında bu kritik hamleyi değerlendirdi.

İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında yapılan görev değişimi, hem "terörsüz Türkiye" hedefi hem de yolsuzlukla mücadelede yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

Kabine değişikliğinin bir süredir kulislerde konuşulduğunu belirten Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, son günlerde dört-beş bakanın değişeceği yönünde beklenti oluştuğunu ancak revizyonun iki bakanla sınırlı kaldığını söyledi. Yeni dönemin seçime giden bir süreçle birlikte şekilleneceğine dair bir beklenti olduğunu vurgulayan Övür, buna rağmen özellikle İçişleri ve Adalet Bakanlıkları için değişim beklentisinin yüksek olduğuna dikkat çekti, "İki bakanın değişmesiyle yetinildi ama bu iki alan zaten en kritik başlıklardı" ifadelerini kullandı.

SÜRPRİZ VE BEKLENEN İSİMLER

Yeni kabinede bazı isimlerin sürpriz olduğunu belirten Övür, Akın Gürlek isminin daha önce de gündeme geldiğini ve bu nedenle büyük bir sürpriz sayılmayacağını, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin İçişleri Bakanlığı'na atanmasının ise daha beklenmedik bir gelişme olduğunu söyledi, "Mustafa Çiftçi'nin gelişi sürpriz oldu" sözleriyle aktardı.

AKIN GÜRLEK'İN "TEMİZ ELLER" ANLAYIŞINA VURGU

Adalet Bakanlığı açısından Akın Gürlek'in geçmişine dikkat çeken Övür, İstanbul'daki soruşturmaların ne kadar derin ve kararlı şekilde yürütüldüğünü hatırlattı. Gürlek'in, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu "temiz eller" anlayışı doğrultusunda ciddi bir mücadele verdiğini ifade eden Övür, siyasetin en üst noktalarına uzanan dosyalar nedeniyle kendisine yönelik saldırılar olduğunu ancak bu süreci kararlılıkla yürüttüğünü söyledi, "Türkiye'nin temizlenmesi adına çok önemli adımlar attı" ifadelerini kullandı.