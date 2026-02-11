CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki görev değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Görevden affını isteyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talebi kabul edilirken, yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. İçişleri Bakanlığı görevine ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Ankara'dan detayları A Haber Muhabiri Kübra Bal aktardı. Süreci ve olası yansımalarını ise Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında değerlendirdi. Öte yandan Çiftçi vali olarak görev yaptığı Erzurum'dan ayrılırken açıklamalarda bulundu. Çiftçi, "Görevimi yapmış olmanın huzuruyla Erzurum’dan ayrılıyorum. Sorumluluğu ağır olan bir görevi üstlenmiş oldum. Çok ağır bir görev; dua bekliyorum.” dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

KABİNEDE İKİ KRİTEK GÖREV DEĞİŞİMİ! RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Konuya ilişkin atama kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Atamalar, Anayasa'nın 104. ve 106. maddeleri gereğince yapıldı.

"REFORM YILI"NA YENİ VİTRİN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "reform yılı" vurgusu doğrultusunda yapılan revizyonda, İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na ise Akın Gürlek atandı.

A Haber Muhabiri Kübra Bal, konuya ilişkin detayları aktardı:

Uzun zamandır Ankara'da siyasetin nabzı, kabine değişikliğine ilişkin kulis bilgileri ve iddialarla atıyordu. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından da sık sık kabine değişikliği söylentileri gündeme gelmişti ancak bu tahminler tutmamıştı. Bu gece ise sürpriz bir şekilde yeni bakan atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki önemli isimden söz ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılına ilişkin olarak sık sık "reformların yılı olacağı" vurgusunu yapıyordu. Bu çerçevede Başkan Erdoğan'ın seçim kabinesinde bir değişikliğe gittiğini söyleyebiliriz. Bakan profillerinin de değiştiğini, bürokrat isimlerin yanı sıra siyasi isimlerin de yer aldığını ifade edelim.

Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı, Türkiye'nin yeni siyasi yol haritasını belirleyecek düzeyde stratejik görevlerde tanıdık isimleri içeriyor. Kamuoyunda karşılığı olan ve siyasi ağırlığı yüksek isimlerden bahsediyoruz. Bu değişikliğin hem iç politikadaki dengeleri hem de başta dış politika olmak üzere kritik alanlarda yönetim anlayışını yeniden şekillendireceğini söyleyebiliriz. Kabine revizyonu yalnızca bir isim değişikliği değil, aynı zamanda yeni bir siyasi vitrin oluşturma amacı da taşıyor.

ÇİFTÇİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Çiftçi vali olarak görev yaptığı Erzurum'dan ayrılırken açıklamalarda bulundu.

"SORUMLULUĞU AĞIR OLAN BİR GÖREVİ ÜSTLENMİŞ OLDUM"

Çiftçi'nin açıklamaları şekilde:

Erzurum'dan sadece fiziken ayrılıyorum, çok hüzünlüyüm. Ben ve ailem, Erzurumluları hiçbir zaman unutmayacağız. Kalbimizin müstesna bir yerinde yaşatmaya devam edeceğiz. Ayrılığın verdiği bir hüzün var. Ama diğer taraftan da görevimi yapmış olmanın huzuruyla Erzurum'dan ayrılıyorum. Sorumluluğu ağır olan bir görevi üstlenmiş oldum. Çok ağır bir görev; dua bekliyorum.

YENİ ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Hukuk fakültesinden mezun olan Akın Gürlek, meslek hayatına hâkim olarak başladı. Türkiye'nin farklı illerinde ceza mahkemelerinde görev yapan Gürlek, ilerleyen süreçte Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinde bulundu.

Yargı kariyeri kapsamında Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Gürlek, burada başkanlık görevini de yürüttü. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürlek, Türkiye'nin en büyük adliyesinde başsavcı olarak görev yaptı.

İŞTE KABİNENİN YENİ BAKANLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunduğu süre boyunca; terör, organize suçlar, mali suçlar ve kamuoyunu ilgilendiren soruşturmalara ilişkin adli süreçler başsavcılık makamı tarafından yürütüldü. Son dönemde gündeme damga vuran, İBB'deki yolsuzluklara yönelik operasyonlar ve ünlülere uyuşturucu operasyonuyla tanınıyor. Akın Gürlek evli ve çocuk sahibidir.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. 1990 yılında Konya İHL'den mezun oldu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği, 2018-2023 yılları arasında ise Çorum Valiliği görevlerinde bulundu.

2007 Yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.

2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa ÇİFTÇİ, A.Ü. Adalet Bölümünü, İktisat Fakültesini ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim hayatını devam ettiriyor. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır" felsefesini benimseyen Vali Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Erzurum'a atanarak 18.08.2023 tarihinde Erzurum Valiliği görevine başlayan Vali Çiftçi evli ve üç çocuk babasıdır.

YERLİKAYA YENİ BAKAN ÇİFTÇİ'Yİ TEBRİK ETTİ!

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni İçişleri Bakanı Çiftçi'yi tebrik etti. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.

Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun"

YILMAZ TUNÇ'TAN GÜRLEK'E TEBRİK

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Akın Gürlek'e başarı dileyerek tebrik etti. "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur." diyen Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır.

23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."

KABİNE REVİZYONUNUN PERDE ARKASI: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Başkent Ankara'da son günlerde yoğun şekilde konuşulan kabine değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla netleşti. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında bu kritik hamleyi değerlendirdi.

İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında yapılan görev değişimi, hem "terörsüz Türkiye" hedefi hem de yolsuzlukla mücadelede yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

Kabine değişikliğinin bir süredir kulislerde konuşulduğunu belirten Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, son günlerde dört-beş bakanın değişeceği yönünde beklenti oluştuğunu ancak revizyonun iki bakanla sınırlı kaldığını söyledi. Yeni dönemin seçime giden bir süreçle birlikte şekilleneceğine dair bir beklenti olduğunu vurgulayan Övür, buna rağmen özellikle İçişleri ve Adalet Bakanlıkları için değişim beklentisinin yüksek olduğuna dikkat çekti, "İki bakanın değişmesiyle yetinildi ama bu iki alan zaten en kritik başlıklardı" ifadelerini kullandı.

SÜRPRİZ VE BEKLENEN İSİMLER

Yeni kabinede bazı isimlerin sürpriz olduğunu belirten Övür, Akın Gürlek isminin daha önce de gündeme geldiğini ve bu nedenle büyük bir sürpriz sayılmayacağını, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin İçişleri Bakanlığı'na atanmasının ise daha beklenmedik bir gelişme olduğunu söyledi, "Mustafa Çiftçi'nin gelişi sürpriz oldu" sözleriyle aktardı.

AKIN GÜRLEK'İN "TEMİZ ELLER" ANLAYIŞINA VURGU

Adalet Bakanlığı açısından Akın Gürlek'in geçmişine dikkat çeken Övür, İstanbul'daki soruşturmaların ne kadar derin ve kararlı şekilde yürütüldüğünü hatırlattı. Gürlek'in, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu "temiz eller" anlayışı doğrultusunda ciddi bir mücadele verdiğini ifade eden Övür, siyasetin en üst noktalarına uzanan dosyalar nedeniyle kendisine yönelik saldırılar olduğunu ancak bu süreci kararlılıkla yürüttüğünü söyledi, "Türkiye'nin temizlenmesi adına çok önemli adımlar attı" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİYLE PARALEL SÜREÇ

Türkiye'nin son dönemde çok kritik bir yolculuktan geçtiğini belirten Mahmut Övür, bir yandan "terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kırk-elli yıllık bir terör meselesinin sona erdirildiği tarihi bir süreç yaşandığını, diğer yandan bölgede terörsüz alan hedefiyle önemli adımlar atıldığını dile getirdi. Övür, "Şimdi Adalet Bakanlığı perspektifiyle meseleye daha yukarıdan bakan, Türkiye'nin adalet ihtiyacını karşılayacak yeni bir döneme giriyoruz. Terörden kurtulan ve yolsuzluklardan arınan bir Türkiye'de, yeni bir hukuk aklının devreye girmesi gerekiyor. Akın Bey'in bu noktada radikal ve Türkiye'yi rahatlatacak bir yaklaşım sergileyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DÖNÜM NOKTASI" DEĞERLENDİRMESİ

Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasını bir dönüm noktası olarak değerlendiren Övür, bu atamayla birlikte yapılan spekülasyonların sona erdiğini ve İBB üzerinden açılan dosyalarla çok kritik bir sürecin başladığını belirtti. Övür, "Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, siyaseti kirletmeye çalışan bir yapının devre dışı bırakılması, Türkiye açısından "terörsüz Türkiye" sürecine benzer önemde bir adım oldu" diye konuştu.

İÇİŞLERİ VE ADALET'TE PARALEL SORUMLULUK

Yeni dönemde Adalet Bakanlığı'nın yasal altyapıyı oluşturma, İçişleri Bakanlığı'nın ise uygulama boyutunu yürütme açısından çok kritik sorumluluklar üstleneceğini söyleyen Övür, Mustafa Çiftçi'nin başarılı valilik ve bürokrasi geçmişiyle bu görevi taçlandıracağını belirtti. Önceki bakanların da sürecin bu noktaya gelmesinde önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE YÜZYILI"NA UYGUN YENİ YOLCULUK

Görev değişiminin dönemin ruhuna uygun olduğunu ifade eden Mahmut Övür, terörü ve yolsuzluğu geride bırakmayı hedefleyen Türkiye'nin şimdi bu kazanımları tahkim etme sürecine girdiğini söyledi. Yeni hukuk düzenlemeleri ve yargı reformlarıyla bunun hayata ve sokağa yansıyacağını belirten Övür, bölgesel ölçekte olağanüstü bir gelişme yaşanmaması halinde Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna uygun yeni bir yolculuğa başladığını dile getirdi.

ÖMER ÇELİK'TEN YENİ KABİNE ÜYELERİNE TEBRİK MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'i tebrik etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyoruz, yeni görevlerinde üstün başarılar diliyoruz. Görevlerini devreden değerli Bakanlarımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Sayın Yılmaz Tunç'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyoruz."

BURHANETTİN DURAN'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'i tebrik etti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi gönülden tebrik ediyor, değerli Bakanlarımıza başarılar diliyorum. Bugüne kadar büyük bir özveriyle önemli çalışmalara imza atan Bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç'a ve Sayın Ali Yerlikaya'ya ülkemiz için yaptıkları kıymetli hizmetler için teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda her alanda olduğu gibi adalet, toplumsal huzur ve güvenlik alanlarında da yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı olsun."

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ ALA'DAN TEBRİK

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'i tebrik etti.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'ye ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevleri boyunca gösterdikleri çalışmalar ve emekleri için Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Sayın Yılmaz Tunç'a teşekkür ediyorum."

YILMAZ'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i tebrik ediyor, milletimize hizmet yolunda üstlendikleri bu onurlu görevlerde üstün başarılar diliyorum.

Bayrağı devreden değerli yol arkadaşlarımız Sayın Ali Yerlikaya ve Sayın Yılmaz Tunç'a hizmetleri için teşekkür ediyorum." dedi.

KABİNE ÜYELERİNDEN TEBRİK PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'e tebrik mesajları yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum NSosyal hesabından, "Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek'e ve İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi'ye yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bugüne kadar büyük emekle çalışan Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

BAKAN URALOĞLU: GÜRLEK VE ÇİFTÇİ'YE BAŞARILAR DİLİYORUM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

Görevlerini devreden Sayın Yılmaz Tunç'a ve Sayın Ali Yerlikaya'ya ise ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında muvaffakiyetler temenni ediyorum. " ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle atanan Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevlerini devreden bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç'a ve Sayın Ali Yerlikaya'ya da ülkemize yaptıkları kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığına atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanlığına atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik eder, görevlerinde muvaffakiyetler dilerim. Görevlerini devreden Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya Bakanlarımıza bugüne kadar göstermiş oldukları gayretli çalışma ve aziz milletimize hizmetleri için teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanı olarak atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, üstlendikleri görevlerde muvaffakiyetler diliyorum. Bugüne kadar Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda birlikte çalıştığımız kıymetli Bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya'ya emekleri için teşekkür ediyorum."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanı olarak atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya'ya milletimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, üstlendikleri bu önemli vazifelerde başarılar diliyorum. Görevlerini devreden kıymetli Bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya'ya ise bugüne kadar ortaya koydukları hizmet ve emekler için teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

