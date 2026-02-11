Kabine'de görev değişimi! Adalet Bakanı Akın Gürlek İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki görev değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Görevden affını isteyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talebi kabul edilirken, yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. İçişleri Bakanlığı görevine ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Ankara'dan detayları A Haber Muhabiri Kübra Bal aktardı. Süreci ve olası yansımalarını ise Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında değerlendirdi. Öte yandan Çiftçi vali olarak görev yaptığı Erzurum'dan ayrılırken açıklamalarda bulundu. Çiftçi, "Görevimi yapmış olmanın huzuruyla Erzurum’dan ayrılıyorum. Sorumluluğu ağır olan bir görevi üstlenmiş oldum. Çok ağır bir görev; dua bekliyorum.” dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.
Konuya ilişkin atama kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Atamalar, Anayasa'nın 104. ve 106. maddeleri gereğince yapıldı.
"REFORM YILI"NA YENİ VİTRİN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "reform yılı" vurgusu doğrultusunda yapılan revizyonda, İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na ise Akın Gürlek atandı.
A Haber Muhabiri Kübra Bal, konuya ilişkin detayları aktardı:
Uzun zamandır Ankara'da siyasetin nabzı, kabine değişikliğine ilişkin kulis bilgileri ve iddialarla atıyordu. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından da sık sık kabine değişikliği söylentileri gündeme gelmişti ancak bu tahminler tutmamıştı. Bu gece ise sürpriz bir şekilde yeni bakan atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
İki önemli isimden söz ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılına ilişkin olarak sık sık "reformların yılı olacağı" vurgusunu yapıyordu. Bu çerçevede Başkan Erdoğan'ın seçim kabinesinde bir değişikliğe gittiğini söyleyebiliriz. Bakan profillerinin de değiştiğini, bürokrat isimlerin yanı sıra siyasi isimlerin de yer aldığını ifade edelim.