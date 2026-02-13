Adalete ihtiyacı olan kim varsa, hangi vatandaşımız varsa, haktan hukuktan yana bir mağduriyeti olan vatandaşımız varsa benim kapım herkese açık. Her siyasi partiye açık. Bunun öncelikli olarak bilinmesini istiyorum. Ben Türkiye'nin Adalet Bakanıyım. 86 milyon vatandaşımızın hak ve hukuk sorunlarının, mağduriyetlerini dinlemek için bu göreve atandım. İnşallah da bu görevi layıkıyla yapacağım. Daha önceki görevim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıydı. Orada verimli çalıştığımı düşünüyorum, önemli işler yaptığımı düşünüyorum. Bu saatten sonra da inşallah Adalet Bakanı olarak da hakkın hukukun yanında olacağım. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları varsa, mağduriyetleri varsa, haktan hukuktan yana onların yanında olacağım. 86 milyonun Adalet Bakanıyım, adaletin bu konuda hizmetçisiyim.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü)

CHP'NİN KÜRSÜ İŞGALİ

Benim için çok farklı bir ortamdı. Yani ben biliyorsunuz hâkim-savcı kökenliyim. Tabii birden siyasi bir göreve geldik. Önce Cumhurbaşkanımız kararname yayınladı; ertesi sabah Adalet Bakanlığına gittik. Sayın Yılmaz Bakanımıza ayrıca teşekkür ediyorum hassaten emekleri için. Görev devir teslimi yaptık. Tabii biliyorsunuz Anayasa'nın 81. maddesi uyarınca bir usulü işlem olan Meclis'te yemin yapılması gerekiyor. Bu sadece usulü işlem. Cumhurbaşkanımızın kararıyla Adalet Bakanı olarak atanıyor, daha sonra da usuli bir işlem yapılması gerekiyor. Yemin saati 15:30 olarak belirlenmişti. Tabii yeminden önce biliyorsunuz Meclis Başkanvekilimiz Bekir Bey, Bekir Bey'e de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda biz kendisiyle Bakan Yardımcısı olarak da çalıştık; Bekir Bey bakanlığı dönemindeydi. Önce ben Bekir Bakanımızın odasına gittim. Bekir Bey biliyorsunuz Meclis Başkanvekili. Bütün grup başkanvekillerimiz, yani sadece AK Parti değil diğer partilerin grup başkanvekilleri de oradaydı. Çok samimi bir ortam vardı, nezaketli bir ortam vardı. Herkes tebrik dileklerini, iyi niyet dileklerini ilettiler. Bu konuda nazik bir ortam vardı. Yani bu ortamdan sonra da biliyorsunuz Meclis kürsüsüne Sayın İçişleri Bakanımızla birlikte davet ediliyoruz. Sonraki olayları biliyorsunuz.

Tabii ben bunun örgütlü bir iş olup olmadığını bilemem ama o gün gerçekten ben şahsım adına üzüldüm. Şundan; neden? Burası Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanlığı bir görevi, yani Yüce Türk Meclisi. Yani burada şahısların bir sorunu yok; yani benim şahsım Ali, Akın, Veli önemli değil. Burada Adalet Bakanı olarak bir kurum adına yemin ediyoruz. Yüce Meclis, yani biliyorsunuz Gazi Meclisimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir Meclis. Yani oradaki olayların yaşanması gerçekten beni üzdü, yani şaşkınlık yaşadım. Ben bunun örgütlü olarak bir yapı olup olmadığını bilemem.

Normalde usulü siz daha iyi biliyorsunuz; Meclis Başkanvekilimiz Bekir Bey anons etti, ilk isim olarak beni anons etti. Ben kürsüye çıktım. Yani bir metin var biliyorsunuz, metnin usulen okunması gerekiyor. Yani metin okunurken birden karıştı, yani ortalık karıştı. Yani bir de şimdi şöyle; yani orası biliyorsunuz Türkiye'nin en seçkin yeri. İnsanların vatandaşın iradesiyle, milletin iradesiyle seçmiş olduğu milletvekillerinin görev yaptığı bir yer. Ben açıkçası bu kadar karışıklık olduğunu bilmiyordum. Birden kürsüye saldırılar başladı. Ama bu konuda daha önce özellikle AK Parti grup başkanvekilleri arkadaşlarımız, AK Parti'deki çok değerli milletvekillerimiz beni uyardılar; "Bir karışıklık bekliyoruz, bu konuda sen de biraz dikkatli olur musun?" dediler. Yani sonraki olayları ben de televizyondan izledim. Yani çok karışıklık oldu. Bunlar keşke yaşanmasaydı.

Bizim şunu yapmamamız lazım; kurumları yıpratmamamız lazım. Orası milletin iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani buradaki şahıs Akın Gürlek değil. Burada bir Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın yemin töreni var. Yani bizim kesinlikle yani çok saygı duyduğumuz, çok saygın bir kurum, milletin iradesinin tecelli ettiği parlamentoyu bu tartışmalarla, kürsü işgal etmek... Yani bunlar bize yakışmadı, çok saygın milletvekillerine yakışmadı. En önemlisi de milletvekillerini seçen milli iradeye de yakışmadı. Yani bunları ben de televizyondan izledim, açıkçası hoş karşılamadım.

Biz Meclis kürsüsüne gelmeden önce, yani Meclis'e gelmeden önce Başkanvekilimiz Bekir Bey'in biliyorsunuz arkada bir odası var; orada bekledik. Yani önce bekledik, daha sonra tabii gündem belirleniyor. Beklerken yani orası çok samimi bir ortamdı. Bütün siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri oradaydı. Yani muhabbet ettik, tebrik ettiler. AK Parti'den de tebrik edenler oldu, diğer CHP'lilerden de tebrik edenler oldu. Yani ben şahıs olarak hangilerinin tebrik ettiğini, kimlerin tebrik ettiğini bilmiyorum ama orası çok nezaketli, nazik bir ortamdı. Herkes iyi niyetlerini söyledi, el sıkıştık. Yani burada tamamen samimi, nazik, düzgün bir ortam vardı.

Yani birden bir kapı ve koridordan geçtikten sonra Meclis'in kürsüsüne geliyorsunuz, birden insanlar sizin üzerinize geliyor. Bir kargaşa var, hatta ben sonradan gördüm bir kitapçık fırlatılmış. Yani bunlar keşke yaşanmasaydı. Ya burada özellikle Zafer Bey, ben şunu ifade etmek istiyorum: Benim şahsım önemli değil. Ben naçizane bir insanım, Akın Gürlek'im. Ama burada Meclis çok önemli, yani Meclis bizim göz bebeğimiz. Adalet'in Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı bunlar kurumlar. Yani buradaki kurumların yıpratılmaması gerekiyor, Meclis'in yıpratılmaması gerekiyor. Yani özellikle Meclis'in asıl görevi biliyorsunuz, parlamento'nun asıl görevi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre kanun yapmak. Yani bu saygınlığı, kurumları yıpratmamamız gerekir.

Yani tam olarak o gün çok kalabalık bir ortamdı. Yani ben şahsi olarak el sıkıştığımızı, yani bütün dediğim gibi yani sadece CHP'li değil, AK Parti grup başkanvekillerimiz, diğer partilerden de grup başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz herkes nezaket kuralları çerçevesinde el sıkıştı. Yani ben o sözü duymadım.

Beni yani hakim olarak da savcı olarak, Başsavcıvekili olarak da aramızdaki arkadaşlar tanırlar. Yani adliye ile sıkı çalıştığımız arkadaşlar var. Benim kapım herkese açıktır, yani parti gözetmeksizin. Ben az önce de söyledim; 86 milyonun Adalet Bakanıyım. Yani mağdur ve hukuka ihtiyacı olan kim varsa benim kapıma gelebilir. Bu A partisi, B partisi, C partisi değil; benim kapım onlara da açık. Yani biz özellikle diyalog kapılarını kapatmamalıyız ve aynı şekilde dediğim gibi kesinlikle yani ben burada Adalet Bakanlığı'nı temsil ediyorum, kurumları yıpratmamamız gerekiyor. Her zaman gelirlerse yardımcı olacağımız bir şey varsa, onların da bir hakla hukukla sorunu varsa onlarla da görüşürüz. Yani burada görüşmeyeceğimiz bir şey yok.