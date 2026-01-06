Enerji üzerinden küresel strateji: Trump’ın tehdit ettiği ülkeleri ne bekliyor?

ABD'nin 2 ocak gecesi Venezuela'da gerçekleştirdiği operasyon dünya gündeminin ilk sırasına yerleşirken, Latin Amerika ülkelerinde tedirginliğe yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun esir olarak alınmasının ardından geçici olarak göreve gelen Rodriguez'e ABD yönetimiyle doğrudan uzlaşmaması durumunda ağır bedel ödetmeye hazır olduklarını, öte yandan ikinci bir operasyon için hazır olduklarını belirtti.

Trump operasyon sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada başta Kolombiya, Meksika, Panama, Grönland ve İran'a saldırı tehdidinde bulunması dünya genelinde tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı'nın operasyona yeşil ışık çıkışı yeni krizlere neden olurken akıllara "Dünyada işgaller dönemi mi başlıyor?" sorusunu getirdi. Peki "Trump sıradaki hangi ülkeyi hedef alacak?" Esra Akyürek'in sunduğu A Haber Gece programına katılan Akademisyen Prof. Dr. Abdullah Aydın ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Nuri Salık olası saldırı durumunun altında enerji kaynaklarının olduğunu belirterek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"OLASI İRAN SALDIRISININ ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN VENEZUELA KARTI DEVREYE GİRDİ"

Akademisyen Prof. Dr. Abdullah Aydın: Netanyahu'nun ziyaretinin Venezuela'daki saldırıyı desteklediğini görüyoruz. Normalde belki Venezuela petrolleri Amerikan ekonomisi için bir rahatlama sebebi olur ama asıl mesele petrolün bizzat kendisidir. Petrol olmazsa savaş sürdürülebilir hale gelmez. Bunun için de İran'a yönelik bir saldırıda İran'ın elindeki en büyük koz kendi petrolü değildir, Basra Körfezi'ni kapatmasıdır. Basra Körfezi kapanırsa dünyada çok büyük bir ekonomik dalgalanma olur, enerji ikmal problemleri yaşanır. Bunun önüne geçmenin en iyi yolunu Trump, Venezuela üzerine bir operasyon yapmakta buldu.