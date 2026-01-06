ABD seçimlerinde bomba iddia! İlk kez A Haber'de | Maduro ve Demokratlar arasında iş birliği: Hile yapıldı
ABD'nin Venezuela'da başlattığı Mutlak Kararlılık Operasyonu'nun yankıları sürerken, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores dün ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Maduro mahkemede savaş esiri olduğunu ifade ederken dava 17 Mart'a ertelendi. Dünyanın takip ettiği operasyonun ardından ABD'li bir yetkili tarafından flaş detaylar ortaya atıldı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'ın edindiği özel bilgilere göre Trump'a yakın isimlerden biri tarafından 2020 ABD seçimlerinde hile karıştırılması için Maduro'nun Demokratlar ile iş birliği yaparak Trump'ın seçimi kazanmasının engellediği belirtildi. İşte o iddialar...
ABD'nin 02 Ocak gecesi Venezuela'da başlattığı hava saldırısının ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores esir alınarak uçakla New York'a getirildi. Operasyonun ardından Maduro ve eşi New York'un Manhattan bölgesinde bulunan Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarken dava 17 Mart tarihine ertelendi. Dünyanın takip ettiği operasyona ilişkin Maduro masum olduğunu savunurken "Suçlu değilim, dürüst biriyim, hala ülkemin başkanıyım. Kendimi bir savaş esiri olarak görüyorum. ABD beni evimden kaçırdı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Maduro'nun avukatı Assange, müvekkilinin sağlık sorunları olduğunu ve kaburgalarında morluklar bulunduğunu belirtti.
TRUMP YÖNETİMİNDEN FLAŞ İDDİA SADECE A HABER'DE
Dünya kamuoyunun ilgiyle takip ettiği Venezuela operasyonuna ilişkin Maduro tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Trump yönetimine yakın bir yetkiliden flaş bir iddia ortaya atıldı.
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Trump yönetimine yakın kaynaklardan elde ettiği özel bilgiye göre 2020 ABD seçimlerinde Donald Trump'ın devre dışı bırakıldığı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve ABD parlamentosundaki Demokratlar ile özel bir anlaşma yapıldığı belirtildi. Konuya ilişkin hilenin Venezuela vatandaşları tarafından ABD'de kurulan Smartmatic isimli seçim yazılımı sayesinde gerçekleştirildiği iddia edildi.
"SMARTMATİC YAZILIMI ÜZERİNDEN HİLE YAPILDI İDDİASI"
A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz söz konusu elde ettiği özel bilgileri şu sözler ile ifade ederek; "Şimdi Trump yönetimine yakın bazı kaynaklardan gelen, bana ulaşan bazı bilgiler var; onları bir aktarmak istiyorum. Sanıyorum bu tartışmalara ciddi bir boyut getirecek. "Smartmatic seçim yazılımı var; 2004 yılında Venezuela'da kullanıldı. Bana geldiği gibi okuyorum: Smartmatic seçim yazılımı ilk olarak 2004 yılında Venezuela'da kullanıldı, ardından 2006 yılında Obama'nın seçimlerinde kullanıldı. Bu yazılım son 20 yıldır 72 ülkede yerel ve genel seçimlerde Smartmatic kullanılıyor. Venezuela vatandaşları tarafından ABD'de kuruldu ve şu anda merkezi İngiltere'de. Bu makinenin kullanıldığı ülkeler sadece Venezuela, Amerika değil; İngiltere, Belçika, Singapur, Filipinler, Meksika ve daha burada sayılamayan birçok ülkede kullanılıyor."
"ABD SEÇİMLERİNDE MADURO VE DEMOKRATLAR İŞ BİRLİĞİ YAPTI"
Sapmaz, Beyaz Saray yetkilisinin açıkladığı bilgileri aktarırken söz konusu iddiaların Trump'ın 2020 seçimlerini kaybetmesi için yapılan bir hile olduğunu belirterek; "Şimdi esas işin özü; Donald Trump burada 2020 yılındaki seçimlerde hep sahtekarlık yapıldığını söylüyordu. Anladığım kadarıyla 2020 yılındaki Biden'ın seçimlerinde de bir sahtekarlık yapıldı ve Donald Trump devre dışı bırakıldı. İşte bu operasyonun arkasında da bu olay var. Yani Maduro bu işe gönüllü olarak aday oldu ve Maduro'yla Trump arasında bu konuda bir anlaşma var deniliyor. Bu çerçevede de getirildi."
Sapmaz ayrıca Maduro ve ABD'li Demokratlar arasında özel bir anlaşma yapıldığının teyit edilmeye muhtaç bilgiler olduğunun altını çizerken Maduro'nun mahkeme sürecinde sakinliğine ise dikkat çekti.
"Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlere hile karıştırılması sürecinde Maduro Demokratlarla iş birliği yaptı ve Trump'la da özel bir anlaşma yapıldı deniliyor. Onun için de dikkat ederseniz Maduro'nun tavırları bana çok, işin açıkçası çok yani bir devlet başkanı düşünün tutuklanıyor, derdest ediliyor, getiriliyor... Son derece sakin. O sakinliği benim çok dikkatimi çekti işin açıkçası. Çok fazla böyle bir panik havası yok." dedi.
"ABD YÖNETİMİ MADURO'YU TANIK OLARAK KULLANMAK İSTİYOR"
İrfan Sapmaz elde ettiği bilgilerde Maduro'nun söz konusu özel anlaşmayı ailesi ve şahsi güvenliği sebebiyle kabul ettiğini ve iş birliğine ilişkin bazı belgelerin olduğunu belirtti.
"Maduro kendisinin ve ailesinin güvenliği karşılığında Amerika'yla bir anlaşma yaptı. Bugünkü Amerikan yönetimi Maduro'yu 2020 yılında ABD'de gerçekleşen seçim sahtekarlığı konusunda tanık olarak kullanmak istiyor. Söylentilere göre bu belgeleri zaten vermiş, bu bilgileri verdiği düşünüldüğünde işte birçok kişi bu işin içinde deniliyor kısaca."
"TRUMP 2020 SEÇİMLERİNDE BİDEN'IN SAHTEKARLIK YAPILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ"
Sapmaz açıklamalarının devamında ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinde Biden'ı suçladığını hatırlatırken, ABD'li liderin ifadelerinde "Başkanlık seçiminde devre dışı bırakıldım" sözlerini kullandığını ifade etti.
"Donald Trump şunu söylüyor; dikkat ederseniz hep 2020 yılında ABD başkanlık seçimlerinde bir sahtekarlık yapıldığını, Biden'ın sahtekarlık yaptığını hep ileri sürdü dikkat ederseniz bugüne kadar. Baktığımız zaman doğru da söylüyor; bu işte benim biraz önce anlattığım bu özel yazılımla bir sahtekarlık yapıldığını... Donald Trump şimdi bununla anlaşma yapmakla, aynı zamanda da diyelim ki Maduro da Trump'la anlaşma yapmakla Amerikan cephesi açısından şu yapıldı: Bir iç savaşa girilmedi, Amerikan askerleri kaybolmadı, çok büyük bir tehlikeydi; hep tartıştık senin programlarında, doğru mu? Maduro da çok büyük bir kayıp vermedi. Belki Maduro bu tehlikeyi göze almak istemedi Amerikan askerlerinin Venezuela'ya tamamıyla işte karadan, havadan, denizden büyük bir operasyon yapmasından; belki hayatını kaybedecekti. İşte biraz önce sen de söyledin; işte Ankara'ya git, efendim başka bir ülkeye git gibi birtakım teklifler de götürülmüş Maduro'ya. En yumuşak yolun, en yumuşak yolun sanıyorum birinci derecede başka ne dosyalar teslim edildi, ne bilgiler verildi bilmiyoruz ama Donald Trump'ın peşinde olduğu bilgi bu. Yani 2020 yılında ABD başkanlık seçimlerinde sahtekarlık yapıldı ve ben Donald Trump olarak devre dışı bırakıldım. İşte bunun ispatı artık ne dosyalar varsa bilmiyoruz." dedi.
"MADURO'NUN EN BÜYÜK HATASI ABD İLE PAZARLIK YAPMASI"
Gazeteci Gaffar Yakınca, ABD ve Nicolas Maduro'nun söz konusu seçimde hile iddialarına ilişkin pazarlık durumunun olabileceğini belirterek; "Bir de reddettiği teklif bakın o şimdi netleşiyor. Lindsey Graham de söyledi, "Biz 3-5 gün önce Türkiye'ye git dedik" dedi Maduro'ya. Böyle bir teklifte de bulunmuşlar yani. Ben şöyle değerlendiriyorum. Maduro en büyük hatayı Amerikalılarla pazarlık yaparak yaptı. Maduro ve ekibi Amerikalılarla yani emperyalistlerle ve haydutlarla pazarlık yapılmaz. Pazarlığa başladığınız anda sizin yanınızdan yörenizden birilerini kafalarlar ve siz ihanet şebekesinin içine düşersiniz. Nitekim bence böyle oldu ve ben o hani içeriden birileridir derken ordu mordu değil kastettiğim; siyaseten bir ihanete uğradığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
"HİÇBİR İNSAN KENDİSİ ÜZERİNDEN BÖYLE BİR HESAP YAPAMAZ"
Gazeteci Dr. Murat Özer, Nicolas Maduro'nun ve ABD yönetimi arasında bir anlaşma yapılmış olabileceğini belirterek; "Bu tezde sakat olan şey şu; gerçekten Maduro'yla ABD yönetimi arasında bir anlaşma yapılacaksa ve hani aradaki buzlar çözülecekse ya Maduro böyle bir mahkeme açıldığında devlet başkanı sıfatıyla gidip tanık olur, çok daha güçlü olur. Bir anlaşma olduğu yüzde 100. Maduro tarafından anlaşmanın yüzde 100 yapılmadığı kanaatindeyim. Hiçbir kişi, yani kim olursa olsun hiçbir insan kendisi üzerinden böyle bir hesap yapamaz; kendisinin bütün şahsiyetini, haysiyetini götürme pahasına olmaz. Maduro gerçekten ülkesinin selametini düşünen bir devlet başkanıymış, "ben ülkem de daha fazla savaşa girmesin, benim yokluğumda ancak ülkem kurtulur" derse o zaman Rusya'ya sığınırım; yani bundan daha kolay bir şey yok ki. Yani Esad işte diren de diren de en son paket olacağını görünce kaçtı Rus üssüne sığındı. Yani Maduro Rusya'ya gitse kim onu durdurabilirdi? Tabii böyle bir şey yok yani. Maduro'yu sattılar, Maduro'nun kendisi oldu." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 6-9 Ocak BİM aktüel kataloğunda indirimler belli oldu: BİM’de bu hafta neler var?
- İstanbul’da baraj doluluk oranları yükseldi: Ankara ve Bursa’da son durum ne?
- TOKİ 500 bin sosyal konutta Siirt kura çekimi tamamlandı: Van'da hak sahipleri belli oldu
- MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026 başvuruları başladı: İşte ÖSYM ekranı…
- Kıdem tazminatı 2026: Yeni tavan ücret ne kadar oldu?
- Ocak kira zammı belli oldu! Konut, dükkan ve iş yeri hesaplama
- Zamlı sosyal yardımlar belli oldu! Ödemeler değişiyor: 65 yaş, evde bakım
- İstanbul'da fırtına bitiyor, kar geliyor! Harita resmen alarm verdi: İşte kritik günler
- Memura 6 aylık enflasyon farkına ek 1000 TL zam! Kim ne kadar alacak? Hemşire, polis
- Emekliye enflasyon zammı! 2026'da en düşük SSK ve BAĞ-KUR maaşı ne kadar oldu?
- Uzman ve Başöğretmenlik başvuruları başladı: Kimler başvurabilir, şartlar neler?
- KPSS’li KPSS’siz kamu alımı: İşçi, müfettiş, uzman alımı… Son gün 5 Ocak