ABD seçimlerinde bomba iddia! İlk kez A Haber’de | Maduro ve Demokratlar arasında iş birliği: Hile yapıldı

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü



"ABD SEÇİMLERİNDE MADURO VE DEMOKRATLAR İŞ BİRLİĞİ YAPTI"

Sapmaz, Beyaz Saray yetkilisinin açıkladığı bilgileri aktarırken söz konusu iddiaların Trump'ın 2020 seçimlerini kaybetmesi için yapılan bir hile olduğunu belirterek; "Şimdi esas işin özü; Donald Trump burada 2020 yılındaki seçimlerde hep sahtekarlık yapıldığını söylüyordu. Anladığım kadarıyla 2020 yılındaki Biden'ın seçimlerinde de bir sahtekarlık yapıldı ve Donald Trump devre dışı bırakıldı. İşte bu operasyonun arkasında da bu olay var. Yani Maduro bu işe gönüllü olarak aday oldu ve Maduro'yla Trump arasında bu konuda bir anlaşma var deniliyor. Bu çerçevede de getirildi."

Sapmaz ayrıca Maduro ve ABD'li Demokratlar arasında özel bir anlaşma yapıldığının teyit edilmeye muhtaç bilgiler olduğunun altını çizerken Maduro'nun mahkeme sürecinde sakinliğine ise dikkat çekti.

"Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlere hile karıştırılması sürecinde Maduro Demokratlarla iş birliği yaptı ve Trump'la da özel bir anlaşma yapıldı deniliyor. Onun için de dikkat ederseniz Maduro'nun tavırları bana çok, işin açıkçası çok yani bir devlet başkanı düşünün tutuklanıyor, derdest ediliyor, getiriliyor... Son derece sakin. O sakinliği benim çok dikkatimi çekti işin açıkçası. Çok fazla böyle bir panik havası yok." dedi.