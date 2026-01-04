ABD Venezuela'da düğmeye bastı! Yeni hedef Panama ve Kolombiya
ABD'nin Venezuela'ya yönelik başlattığı operasyon kapsamında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi alıkonularak New York'taki gözlem tesisine yerleştirildi. Gözler ABD'nin Caracas yönetimine yönelik olası ikinci harekat planına çevrilirken yeni hedefin Küba ve Kolombiya olduğu ileri sürüldü. A Haber Gece programına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İlyas Bozkurt, Trump'ın açıklamalarını ele alarak bölgeye ilişkin çarpıcı analizlerde bulundu. Bozkurt, ABD'nin nihai hedefinin Meksika olduğunu belirterek Panama ve Kolombiya'ya saldırabileceğini belirtti.
ABD ve Venezuela arasında aylardır uyuşturucuya yönelik gerilimler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Caracas yönetimine karşı saldırıya geçmesi Latin Amerika'da gerilimi tırmandırdı. Washington yönetimi dün Venezuela'daki 7 noktaya hava saldırısı düzenlemesinin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores alıkonuldu. Trump operasyonun oldukça başarılı olduğunu ifade ederken Maduro'nun New York Mahkemesi'nde "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamasıyla yargılanacağını bildirdi.
Nicolas Maduro'nun eşi ile birlikte New York'taki gözlem tesisine getirilmesi ile Pazartesi günü hakim karşısına çıkacağı belirtilirken gözler ABD'nin operasyonu genişletme riskine çevrildi. Latin Amerika'da tansiyon her geçen dakika yükselirken Trump'ın yeni hedefi "Küba ve Kolombiya'ya operasyon mu?" sorularını akıllara getirdi. Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İlyas Bozkurt konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ABD'NİN BÜTÇE GELİRİNİ ARTIRMASI İÇİN VENEZUELA'DAKİ PETROLLER VELİNİMET"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İlyas Bozkurt, ABD'nin 37 trilyon dolarlık borcunun bulunduğu ve 1.8 milyon dolarlık bütçe açığı olduğuna dikkat çekerken yönetimin nakit kaynağını sağlaması için 2 yöntemi olduğunu vurguladı. Bozkurt ilk olarak askeri giderlerin kısıtlanması ve gelirlerin artırılması gerektiğini belirterek, Trump'ın NATO'ya uyguladığı askeri harcamaları kesmesi, Orta Doğu'dan çekilmeye çalışması, hava ve deniz kuvvetlerinin çekilerek yerini kara kuvvetlerine bırakması gibi prosedürleri izlemesiyle gerçekleşebileceğini ifade etti.
İlyas Bozkurt ABD'nin gelirlerinin artırılması noktasında Venezuela'daki petrol rezervlerinin önemli bir kaynak olduğuna dikkat çekerken "Trump'ın bir yandan giderleri kısması ve bir taraftan da gelirleri artırması gerekiyor. Gelirleri nasıl artırabilirsiniz? İşte Venezuela petrolleri sizin arayıp da bulamayacağınız bir velinimet. Yani şimdi Venezuela'da bir rejim değiştirdiğinizde ve size yakın, yani size yakın bir rejim kurduğunuzda ve o rejim de size o iktidarın teşekkürü için Venezuela petrollerini Amerikan şirketlerine açtığı zaman işte siz oradan elde edeceğiniz gelirlerle çok güzel bir gelir artırma yoluna girmiş olacaksınız. " dedi.
"ABD'NİN UYUŞTURUCU KONUSUNU BAHANE EDİYOR"
Bozkurt, ABD'nin Nicolas Maduro'ya yönelik kartel lideri iddialarının bir bahaneden ibaret olduğunu belirterek; "Venezuela harekatını bu şekilde okumak lazım. Yani uyuşturucu muşturucu hikaye. Yani şu soruyu sormak lazım seyircilerimize: Şimdi Maduro yakalandı, uyuşturucu bitecek mi? Bundan sonra Amerikan sokaklarında kokain satılmayacak mı? Mesela dünya piyasası, dünyanın tüm kokain piyasası Güney Amerika'nın kuzeyinden yönetilir, yani özellikle Kolombiya'dan. Kolombiya, Venezuela doğrudan uyuşturucu satıcısı değildir. Uluslararası raporlarda biz bunu görüyoruz, yani kokain trafiğinin yüzde 90'ına yakını Kolombiya'dan yönetiliyor ama Kolombiya tek ekici değil. Kolombiya, Venezuela topraklarında da ekiyor. Bakın Kolombiya ile Venezuela arasındaki sınır aşağı yukarı 2000 kilometreye yakın bir sınır." dedi.
"SIRADA KOLOMBİYA VE PANAMA VAR"
Trump'ın seçim sürecindeki açıklamalarını hatırlatan Bozkurt; Panama, Meksika ve Kolombiya'yı işaret ederek bu üç ülkenin ABD'nin hedefinde olduğunu vurguladı.
"Trump seçim konuşmalarında bile bunları açık açık söyledi: "Venezuela bizimdi, oradaki haklarımıza el koydular, gidip alacağız" dedi. Bakın yaptı. İki "Kolombiya" dedi, üç "Panama" dedi bakın. Sıra Panama'ya gelecek. Nihai hedef Meksika zaten. Ne dedi Panama'ya? "Biz o Panama Kanalı'nı yapıp size verirken bu amaçla vermemiştik" dedi. Bugün Panama limanlarında Çin'in hakimiyeti var bakın. Çin'in hakimiyeti var ve Amerika Birleşik Devletleri bundan çok rahatsız. Şimdi Kolombiya ve Panama'nın sırada olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"NİHAİ HEDEF MEKSİKA"
İlyas Bozkurt, ABD'nin Venezuela'ya yönelik başlattığı operasyon çerçevesinde Kolombiya ve Panama'nın ardından asıl hedefin Meksika olduğunu belirtti.
"Kolombiya ve Panama üçgenini çözmeden Meksika'ya sıra gelmez. Ama burası çözülüp burada istediği hedefe ulaşırsa Amerika, yani Amerika'ya yakın rejimler kurabilirse bu üç ülkede, o zaman Meksika'yı kuzeyden ve güneyden preslemiş olur ve nihai hedefi Meksika'dır ama Meksika öyle Kolombiya gibi, efendim Venezuela gibi küçük bir ülke değil. Yani Meksika ile uğraşacaksanız ciddi bir altyapı hazırlığınız olması gerekiyor. "
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kendi elinizle saçınızı döküyor olabilirsiniz! Bu belirtiler varsa dikkat
- Pota altında derbi! Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Mutfaktaki gizli düşman! Yemeklerin tadını değil sağlığını bozuyor
- Herkes sakinleşmek için yapıyor! Gerçek daha farklıymış: Öfkeyi ikiye katlayan o hata
- Exodus: Tanrılar ve Krallar konusu ne, oyuncuları kimler? ATV yayın akışı
- Venezuela ülke rehberi: Hangi kıtada, başkenti neresi ve askeri gücü kaçıncı sırada?
- Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı yeni bölümü ne zaman?
- Juventus-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de var mı?
- Bu hafta A101’de neler var? 3-9 Ocak indirim listesi: Gıda ve temizlik ürünleri
- AÖF final sınavı ne zaman? 2026 AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri ve saatleri
- Kalp ve damar sağlığı için mucize! Kanı tertemiz yapıyor: Sırrı bir bardakta saklı
- Şifayı uzaklarda aramayın! O doğal mucizenin gizli etkileri: İlaç niyetine…