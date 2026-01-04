ABD Venezuela’da düğmeye bastı! Yeni hedef Panama ve Kolombiya

ABD ve Venezuela arasında aylardır uyuşturucuya yönelik gerilimler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Caracas yönetimine karşı saldırıya geçmesi Latin Amerika'da gerilimi tırmandırdı. Washington yönetimi dün Venezuela'daki 7 noktaya hava saldırısı düzenlemesinin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores alıkonuldu. Trump operasyonun oldukça başarılı olduğunu ifade ederken Maduro'nun New York Mahkemesi'nde "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamasıyla yargılanacağını bildirdi.

Nicolas Maduro'nun eşi ile birlikte New York'taki gözlem tesisine getirilmesi ile Pazartesi günü hakim karşısına çıkacağı belirtilirken gözler ABD'nin operasyonu genişletme riskine çevrildi. Latin Amerika'da tansiyon her geçen dakika yükselirken Trump'ın yeni hedefi "Küba ve Kolombiya'ya operasyon mu?" sorularını akıllara getirdi. Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İlyas Bozkurt konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ABD'NİN BÜTÇE GELİRİNİ ARTIRMASI İÇİN VENEZUELA'DAKİ PETROLLER VELİNİMET"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İlyas Bozkurt, ABD'nin 37 trilyon dolarlık borcunun bulunduğu ve 1.8 milyon dolarlık bütçe açığı olduğuna dikkat çekerken yönetimin nakit kaynağını sağlaması için 2 yöntemi olduğunu vurguladı. Bozkurt ilk olarak askeri giderlerin kısıtlanması ve gelirlerin artırılması gerektiğini belirterek, Trump'ın NATO'ya uyguladığı askeri harcamaları kesmesi, Orta Doğu'dan çekilmeye çalışması, hava ve deniz kuvvetlerinin çekilerek yerini kara kuvvetlerine bırakması gibi prosedürleri izlemesiyle gerçekleşebileceğini ifade etti.