Yunan bakandan skandal açıklama: Ege'yi füzelerle kapatacağız | Kimler Türk-Yunan savaşı istiyor?
Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın Türkiye'yi büyük tehdit olarak gördüğüne yönelik skandal açıklamalar yaparken Ege Denizi'nde mobil füze sistemleri ile adanın karadan kapatılacağını belirtti. Yaşanan gelişmelerin ardından "Füze planıyla Türk-Yunan savaşı mı çıkarılmak isteniyor" sorusunu akıllara getirdi. A Haber'de Aklın Yolu programına katılan Emekli Albay Coşkun Başbuğ, Yunanistan'ın İsrail füzeleriyle tehdidine değinerek önemli açıklamalarda bulundu.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias geçtiğimiz günlerde Türk-Yunan arasındaki gerilimi tırmandıracak skandal açıklamalarda bulundu. Dendias, Türkiye'nin savunma sanayiinde yerli ve milli hamleleriyle her geçen gün gücüne güç katmasını Yunanistan açısından tehdit unsuru olarak gördüklerini belirtti. Yunan bakan açıklamalarında "Bizim için Türkiye en büyük tehdit, Ege'yi donanmanın korumasının hiçbir anlamı yok. 1 milyar euroluk gemiyi birkaç İHA ile imha edebilirsiniz. Ege artık İsrail'den alınan füze sistemleri ile korunacak ve Ege'de denizi karadan kapatacağız" şeklinde konuştu.
Dendias'ın skandal açıklamaları başta ülkesinde tepkilere neden olurken Yunanistan, İsrail'den aldığı füzelerle Türkiye'yi tehdit mi ediyor? Adalar'a füze yerleştirilmesi İsrail'in bölgedeki bir oyunu mu? A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programına katılan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Yunan bakanın kaosa neden olan açıklamalarını değerlendirerek adalar üzerinden ortaya atılan gerilime dikkat çekti.
"GKRY, YUNANİSTAN VE İSRAİL TEHLİKELİ ÜÇLÜ"
Şimdi konuşana değil, konuşturana bak dediğinde, ben hani şu an görmüyoruz ama yapay zekayla şunu yapmak mümkün; bir yular takarım şu boyna ve o yuların ipin ucunu da götürür Tel Aviv'e bağlarım. Az önce dedim ya bak tehlikeli bir üçlü diye: Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail. Şu an İsrail, terör örgütü PKK'yı da kaybetme riskiyle yüz yüze kaldığı için diyor ki İsrail ve onunla birlikte hareket eden Amerika, Avrupa'nın o emperyal başkentleri: "Kardeşim Rumlar vardı, Ermeniler vardı, bunlarla bir yere varamadık, terörü peydahladık dünyanın başına. E o da bitiyor. Elde başka argüman kalmadı, tekrar bunlara döneceğiz. Paşinyan kaydı gitti elden. Adam çıktı, bütün ezberleri bozdu, dedi ki: 'Yok öyle bir soykırım' dedi ya, 'Bizi yıllarca kullanmışlar' dedi.
"DENDİAS ACİLEN GÖREVDEN ALINMALI"
Şimdi tam bir provokatör ajan (Dendias). Buradan sesleniyorum Yunanistan halkı: Miçotakis iktidarını, ülkeyi, halkını kurtarmak istiyorsa bunu (Dendias) acilen görevden alacak. Bak acilen görevden alacak. Bu herifin olduğu her yerde, bu adamın olduğu her yerde kriz var ve tam da Batı'nın istediği ortam var. Bakın Yunanistan'la son 4-5 krizimiz var. İlki düşen uçağımız C-130, Hava Kuvvetlerinin paylaştığı o alçak fotoğraf, sonrasında 25 Mart Atina'da "Asker" diye ortalıkta gezen soytarı ekibinin Türkiye'yi hedef alan o saldıran sözleri. Yine Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bir avuç çapulcu sürüsü "Askerim" diye ortalıkta gezen soytarının "Mağusa'ya kadar yürüyeceğiz" diye marşları ve en son işte "Adaları silahlandıracağız, 2000 ada füzelerle donatılacak" çıkışı Savunma Bakanlığının bünyesindeki yapılar. Hava Kuvvetleri, askeri birlikler ve başındaki bu kişi.
"TÜRKİYE BU DURUMUN CİDDİLEŞMESİYLE TAVRINI ORTAYA KOYACAKTIR"
Şurada koca bir anlaşma var: Lozan. Bu Lozan'da 12. ve 13. madde diyor ki: "Kardeşim şu adalarda" diyor, "bak bırak asker bulundurmayı, bir top, tank, tüfek bulundurmayı, kazı, kazı, tahkimat, askeri maksatlı tahkimat da yapamazsın" diyor. "Burada sadece" diyor, "asayişi sağlamak adına" diyor, "polis, kolluk gücü bulundurabilirsin, belli bir kısım jandarma, o da belli bir kısım" Şimdi ne diyor bu densiz? "Ben adaları silahlandıracağım" diyor. Neye göre? Burada attığın imzalar, buradaki anlaşmalar ne olacak? 1947 Paris Barış Antlaşması, 12 adalar. O da aynı statüde. Ve buna rağmen Yunanistan diyor ki: "3 bine yakın ada var" diyor. Ve "3 bine yakın adanın en az 2 binini "Füzelerle donatacağız, çünkü doktrin değiştiriyoruz" diyor. "Eskiden havayı havacılar, karayı karacılar, denizi denizciler koruyordu. Artık bu bitti" diyor, "Ege'yi karadan koruyacağız. İşte buralara aldığımız hava savunma sistemlerini yerleştireceğiz ve Türkiye'ye diyor nefes aldırmayacağız." diyor. Şimdi, hani biz 12 mili savaş sebebi saydık ya, o günden beri hiç gıkı çıkmaz, arada böyle bir esmeye çalışır, o da yüzüne gözüne bulaştırır, o konu kalktı. Böyle bir olay olduğu an ki Türkiye bu işi ciddileşirse bu tavrını alacaktır, "Benim için savaş sebebidir" deyip konuyu kapatacak. Oraya doğru gidiyor iş.
"2 NATO ÜLKESİNİN ÇATIŞMASI YAPIYI ÇÖPE ATAR"
Ama ben zaten bu çıkışın sadece lafta kalacağına inanıyorum. Buna ne Amerika ne diğer devletler asla izin vermez, çünkü olası bir NATO iki ülke, NATO ülkesinin birbiriyle çatışması dahi yapıyı zaten tamamen çöpe atar. Amerika, Ukrayna savaşını NATO'yu ayakta tutmak için palazlayan Amerika, buna müsaade etmez. Ama ona rağmen konuşturuyorlar. Niye? Çünkü İsrail ve Amerika, yani küresel çetenin o akımı, akıllı diyor ki: "Kardeşim sürekli gerilim olsun, sürekli böyle bir kısık ateş, hep hararetli bir süreç yaşansın, asla sorunları çözen bir araya gelen, Türkiye bir cenderenin içinde, aslında sorunlarla uğraşan bir ülke konumunda kalsın." diyor.
"İSRAİL'DEN ALDIKLARI FÜZELERİ TÜRKİYE'YE KARŞI KONUŞLANDIRACAKLAR"
İzleyenler hatırlar, bak şöyle araçların üzerinde birbiri ardına ki bunlar hani varyantları olan sistem. Yani 40 kilometreden başlayıp 300 kilometreye kadar menzili olan çeşitli varyantı olan tipler. En basit olan bak şunların üzerinde 18'erli füze yuvaları var, toplamda 36 tane en fazla. Çok namlulu roketatarlara benzer bir sistem. Benzer, o. Çinra dediğimiz, çok namlulu roketler dediğimiz, hani birbiri ardına böyle aracın üzerinden füzelerin fırlatıldığı bir sistem. Hava savunma sistemi. Yunanistan "İsrail'den alacağım bu sistemi adalara yerleştireceğim ve adalarda" diyor, "bunlar mobil, Türkiye'ye karşı konuşlanacak. Böylelikle Türkiye'yi ben dizginleyeceğim" diyor.
"LAFTA KALACAK ÇIKIŞLAR"
Güney Kıbrıs Rum Kesimi de anlaşmalara aykırı şekilde, biliyorsun orada da bir Paris-Zürih-Londra-Zürih Antlaşması var. Orada da garantör ülkelerin dışına hiç kimse oraya giremez. Amerika şu an orada üs bölgesi oluşturma gayretinde. Yani baktığında anlaşmaların yerle bir edildiği bir süreç yaşanıyor. Bu bir yere kadar gider, onu söyleyeyim. Ama bu bahsettiği hiç diğerlerine benzemez. Bir savaş sebebidir. Ben Türkiye'nin buna asla müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Zaten bunlar da lafta kalacak çıkış olarak değerlendirilmeli, ben bunun icraata geçeceğinin garantisini asla değilim.
