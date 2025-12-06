Yunan bakandan skandal açıklama: Ege’yi füzelerle kapatacağız | Kimler Türk-Yunan savaşı istiyor?

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias geçtiğimiz günlerde Türk-Yunan arasındaki gerilimi tırmandıracak skandal açıklamalarda bulundu. Dendias, Türkiye'nin savunma sanayiinde yerli ve milli hamleleriyle her geçen gün gücüne güç katmasını Yunanistan açısından tehdit unsuru olarak gördüklerini belirtti. Yunan bakan açıklamalarında "Bizim için Türkiye en büyük tehdit, Ege'yi donanmanın korumasının hiçbir anlamı yok. 1 milyar euroluk gemiyi birkaç İHA ile imha edebilirsiniz. Ege artık İsrail'den alınan füze sistemleri ile korunacak ve Ege'de denizi karadan kapatacağız" şeklinde konuştu.

Dendias'ın skandal açıklamaları başta ülkesinde tepkilere neden olurken Yunanistan, İsrail'den aldığı füzelerle Türkiye'yi tehdit mi ediyor? Adalar'a füze yerleştirilmesi İsrail'in bölgedeki bir oyunu mu? A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programına katılan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Yunan bakanın kaosa neden olan açıklamalarını değerlendirerek adalar üzerinden ortaya atılan gerilime dikkat çekti.