MSB’den Yunan Bakan Dendias’a tepki: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçtedir

Millî Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın gerginliği artıran son açıklamalarının sorulması üzerine MSB'den şu cevap verildi:

"Komşumuz Yunanistan'ın askeri faaliyetleri dâhil olmak üzere bölgemizdeki tüm gelişmeler tarafımızdan dikkatle ve yakından takip edilmektedir. Her zaman vurguladığımız gibi Ege Denizi dâhil olmak üzere bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Beklentimiz, Yunanistan'ın da aynı yapıcı tutumu sergilemesidir. Bazı Yunanlı yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır. Türkiye'yi hedef alan girişimlerin geçmişte sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz."

"KARADENİZ'DE GEMİLER YÖNELİK SALDIRILAR"

Karadeniz'de gemiler yönelik saldırıların sorulması üzerine MSB şu cevabı verdi:

Karadeniz'de gemi saldırısından görüntü

"Savaştan kaynaklı deniz tehditlerine karşı bölgesel sahiplik ilkemiz kapsamında tedbir ve inisiyatifler yürütmekteyiz. Ancak her ne kadar tedbirlerle denizden kaynaklanan tehditleri ve Karadeniz'deki güvenlik karmaşasını minimize etsek dahi istikrarlı ve güvenli bir deniz ortamı için kalıcı barış gerekmektedir. Bununla birlikte her halükarda özellikle deniz yetki alanlarımız ve kritik su altı/üstü yapılarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almaya, deniz ve hava unsurlarımızla seyir/keşif/gözetleme faaliyetleri icra etmeye ayrıca Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz."

TÜRKİYE'NİN PAŞALİMANI DENİZ ÜSSÜ'NDEN ÇEKİLECEĞİ İDDİASI

Türkiye'nin Paşalimanı Deniz Üssü'nden çekileceği iddiaları ile ilgili soruya, "Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Hâlihazırda lojistik, teknik ve eğitim-öğretim alanlarında iş birliğini geliştirmek maksadıyla Paşalimanı Vlore/Arnavutluk'ta bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Arnavutluk Ekip Başkanlığı faaliyetlerine devam etmektedir" cevabı verildi.

TERÖRLE MÜCADELE

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, şunları kaydetti:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

Operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi.

Menbic'de imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 728 kilometre oldu.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Aktürk, açıklamalarında hudut güvenliğine dair şu bilgileri paylaştı:

Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere, 257 şahıs yakalandı. 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 256 oldu.

Hafta içerisinde engellenen 1.090 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 60 bin 548'e ulaştı.

Yine, bu hafta içerisinde; Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 32 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.