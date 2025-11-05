05 Kasım 2025, Çarşamba
Cumhur İttifakı ne zaman ve nasıl kuruldu? İşte Cumhur İttifakı gerçeği

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 12:40 Güncelleme: 05.11.2025 12:52
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da milyonların ortaya koyduğu ruhla temelleri atılan Cumhur İttifakı, Türkiye'yi hedef alanlara karşı hem masada hem de sahada verdiği mücadeleyle öne çıktı. PKK'nın silah bırakmasını sağlayan "Terörsüz Türkiye" sürecini baltalamak isteyenlerin hedefi haline gelen ittifakın liderleri Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, "birliğimizi bozamayacaklar" mesajı verdi. Özel dosyamızda izliyoruz…

CUMHUR İTTİFAKI NEDEN HEDEF ALINIYOR?

15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü alçakların hain darbe girişiminden sonra milyonlar demokrasiye sahip çıktı, darbecilerin püskürtülmesinin ardından sokaklarda uzun süre nöbetler tutuldu. Kalbi "Türkiye" diye atan 5 milyon kişi 7 ağustos 2016'da Yenikapı'da yeni bir "ruh" ortaya koydu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DÖNÜM NOKTASI OLDU

15 Temmuz 2016 Türkiye için adeta bir dönüm noktasıydı. O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milyonlar kısa bir süre sonra bu zafer nişanı için Yenikapı'da buluştu.

O buluşma demokrasiye bağlılığı bir kez daha ortaya koydu. Ve o ruhla Cumhur İttifakı'nın da temelleri atıldı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TÜRKİYE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİ

Yenikapı Ruhu ile bir araya gelen Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceği için önemli bir birlikteliğin de başlangıcı oldu. Yenikapı'da temelleri atılan ve o günden bugüne milli beka için önemli adımları atan Cumhur İttifakı zor ve sıkıntılı tüm süreçlerden başarıyla geçti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

HEM MASADA HEM SAHADA GÜÇLÜ CUMHUR İTTİFAKI

Türkiye'yi istikrara taşıyan ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başardığı tarihi birliktelikti. Cumhur İttifakı, hem sahada hem de masada gösterdi gücünü...

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ! PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI

Cumhur İttifakı birlikte siyasette, ekonomide ve dış politikada arka arkaya güçlü yatırımlar yapıldı ve sırada 40 yıllık terör belası vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sahiplenip devlet politikası haline getirdiği Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte PKK silah bıraktı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

CUMHUR İTTİFAKI SÜRECİ BALTALAMAK İSTEYENLERİN HEDEFİNDE

Son dönemde Cumhur İttifakı'nın hedef alınmasının arkasında Terörsüz Türkiye sürecini baltalamak isteyenler var. Hem Başkan Erdoğan hem de MHP lideri Bahçeli sık sık birlikteliğe vurgu yaparken asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Yenikapı ruhuyla ortaya çıkan Cumhur İttifakı Türkiye yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN BİRLİK MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın birliğine ve "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik kararlılık mesajları verdi.

SÜRECİ KUNDAKLAMAYA ÇALIŞANLARA KARŞI NET SÖZLER

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, hedefe yaklaştıkça süreci "kundaklama" çabalarının yoğunlaştığına dikkat çekti. Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odakların, özellikle de "FETÖ'cü alçakların" operasyonlarına hız verdiğini belirtti. Başkan Erdoğan, bu çevrelerin amacının milleti tedirgin etmek, şehit yakınlarını huzursuz etmek ve kamuoyunu manipüle etmek olduğunu ifade etti.

En büyük hedeflerinin ise "15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini bozmak" olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Fakat muvaffak olamayacaklar! Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız." dedi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DEVLET BAHÇELİ: BIKMADILAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhur İttifakı'nda "Terörsüz Türkiye" hedefi etrafında hiçbir görüş ayrılığı veya siyasi bir ihtilafın söz konusu olmadığını kesin bir dille ifade etti. İttifak içinde sürekli kriz ve çatlak arayanları eleştiren Bahçeli, "Çatlak var demekten bıkmadılar, cam çerçeve kırıldı demekten usanmadılar, koptu kopacak, bitti bitiyor yalanlarından hiç dönüş yapmadılar." şeklinde konuştu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"AHLAKİ VE FAZIL BİR SİYASİ İTTİFAK"

Bahçeli, bu tür iddiaları yayanların, 15 Temmuz'un karanlık gecesinde kurulan "ahlaki ve fazıl bir siyasi ittifaka" bünyelerinin alışkın olmadığını belirtti.

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın en önemli özelliğinin "Türkiye ve Türk milleti sevdasının aşılmaz kalesi" ve "hesabi değil hasbi ve harbi birlikteliğin serdengeçti iradesi" olması olduğunu vurguladı.

İttifakın bu karakterinin, muhalefet partileri, "yarım porsiyon aydınlar", "fuzuli yorumcular" ve sosyal medya tetikçileri tarafından anlaşılamadığını dile getirdi.

