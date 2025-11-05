Cumhur İttifakı ne zaman ve nasıl kuruldu? İşte Cumhur İttifakı gerçeği
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da milyonların ortaya koyduğu ruhla temelleri atılan Cumhur İttifakı, Türkiye'yi hedef alanlara karşı hem masada hem de sahada verdiği mücadeleyle öne çıktı. PKK'nın silah bırakmasını sağlayan "Terörsüz Türkiye" sürecini baltalamak isteyenlerin hedefi haline gelen ittifakın liderleri Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, "birliğimizi bozamayacaklar" mesajı verdi. Özel dosyamızda izliyoruz…
15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü alçakların hain darbe girişiminden sonra milyonlar demokrasiye sahip çıktı, darbecilerin püskürtülmesinin ardından sokaklarda uzun süre nöbetler tutuldu. Kalbi "Türkiye" diye atan 5 milyon kişi 7 ağustos 2016'da Yenikapı'da yeni bir "ruh" ortaya koydu.
DÖNÜM NOKTASI OLDU
15 Temmuz 2016 Türkiye için adeta bir dönüm noktasıydı. O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milyonlar kısa bir süre sonra bu zafer nişanı için Yenikapı'da buluştu.
O buluşma demokrasiye bağlılığı bir kez daha ortaya koydu. Ve o ruhla Cumhur İttifakı'nın da temelleri atıldı.
TÜRKİYE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİ
Yenikapı Ruhu ile bir araya gelen Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceği için önemli bir birlikteliğin de başlangıcı oldu. Yenikapı'da temelleri atılan ve o günden bugüne milli beka için önemli adımları atan Cumhur İttifakı zor ve sıkıntılı tüm süreçlerden başarıyla geçti.
HEM MASADA HEM SAHADA GÜÇLÜ CUMHUR İTTİFAKI
Türkiye'yi istikrara taşıyan ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başardığı tarihi birliktelikti. Cumhur İttifakı, hem sahada hem de masada gösterdi gücünü...
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ! PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI
Cumhur İttifakı birlikte siyasette, ekonomide ve dış politikada arka arkaya güçlü yatırımlar yapıldı ve sırada 40 yıllık terör belası vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sahiplenip devlet politikası haline getirdiği Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte PKK silah bıraktı.
CUMHUR İTTİFAKI SÜRECİ BALTALAMAK İSTEYENLERİN HEDEFİNDE
Son dönemde Cumhur İttifakı'nın hedef alınmasının arkasında Terörsüz Türkiye sürecini baltalamak isteyenler var. Hem Başkan Erdoğan hem de MHP lideri Bahçeli sık sık birlikteliğe vurgu yaparken asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Yenikapı ruhuyla ortaya çıkan Cumhur İttifakı Türkiye yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.
CUMHUR İTTİFAKI'NDAN BİRLİK MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın birliğine ve "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik kararlılık mesajları verdi.
SÜRECİ KUNDAKLAMAYA ÇALIŞANLARA KARŞI NET SÖZLER
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, hedefe yaklaştıkça süreci "kundaklama" çabalarının yoğunlaştığına dikkat çekti. Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odakların, özellikle de "FETÖ'cü alçakların" operasyonlarına hız verdiğini belirtti. Başkan Erdoğan, bu çevrelerin amacının milleti tedirgin etmek, şehit yakınlarını huzursuz etmek ve kamuoyunu manipüle etmek olduğunu ifade etti.
En büyük hedeflerinin ise "15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini bozmak" olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Fakat muvaffak olamayacaklar! Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız." dedi.
DEVLET BAHÇELİ: BIKMADILAR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhur İttifakı'nda "Terörsüz Türkiye" hedefi etrafında hiçbir görüş ayrılığı veya siyasi bir ihtilafın söz konusu olmadığını kesin bir dille ifade etti. İttifak içinde sürekli kriz ve çatlak arayanları eleştiren Bahçeli, "Çatlak var demekten bıkmadılar, cam çerçeve kırıldı demekten usanmadılar, koptu kopacak, bitti bitiyor yalanlarından hiç dönüş yapmadılar." şeklinde konuştu.
"AHLAKİ VE FAZIL BİR SİYASİ İTTİFAK"
Bahçeli, bu tür iddiaları yayanların, 15 Temmuz'un karanlık gecesinde kurulan "ahlaki ve fazıl bir siyasi ittifaka" bünyelerinin alışkın olmadığını belirtti.
Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın en önemli özelliğinin "Türkiye ve Türk milleti sevdasının aşılmaz kalesi" ve "hesabi değil hasbi ve harbi birlikteliğin serdengeçti iradesi" olması olduğunu vurguladı.
İttifakın bu karakterinin, muhalefet partileri, "yarım porsiyon aydınlar", "fuzuli yorumcular" ve sosyal medya tetikçileri tarafından anlaşılamadığını dile getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KASIM 2025 KAMU PERSONEL ALIMI: Yüzlerce kadro açıldı! Hangi kurumlar alım yapıyor, başvuru tarihleri ve şartlar neler?
- KYK Taahhütname onayı nedir, ne anlama geliyor? 2025-2026 KYK Burs ve Kredi taahhütname onayı nereden yapılır?
- Zohran Mamdani kimdir, kaç yaşında, kökeni ne? New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani evli mi, eşi kim?
- Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış gündönümü tarihi ve etkileri
- Sağanak, şimşek, sis... Meteoroloji 5 Kasım hava raporu: İstanbul dahil birçok il için uyarı geldi! Günlerce sürecek
- KYK 3 aylık toplu burs/kredi ödeme tarihleri GSB | İlk kez KYK bursu alacaklara ücretler ne zaman yatacak?
- Egzersiz yetmiyor! Beyni küçülten o alışkanlık ne? Tek çözüm…
- Daha uzun yaşamak mümkün! Bu üç besini yemeden geçmeyin: Kalp, kolesterol, yaşlanma…
- İstanbul’un 20 ilçesinde elektrik kesintisi! Güncel liste yayımlandı: Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- HAC KURA 2026 ASİL-YEDEK İSİM LİSTESİ | HAC kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?
- O çikolatadan bir ısırık alın! Zekayı ve hafızayı çalıştıran araştırma ortaya çıktı
- A101 indirimleri başlıyor! 6 Kasım’da hangi ürünler indirimde? Çamaşır makinesi, buzdolabı, perde…