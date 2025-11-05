Cumhur İttifakı ne zaman ve nasıl kuruldu? İşte Cumhur İttifakı gerçeği

Ekran görüntüsü / A Haber

DÖNÜM NOKTASI OLDU

15 Temmuz 2016 Türkiye için adeta bir dönüm noktasıydı. O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milyonlar kısa bir süre sonra bu zafer nişanı için Yenikapı'da buluştu.

O buluşma demokrasiye bağlılığı bir kez daha ortaya koydu. Ve o ruhla Cumhur İttifakı'nın da temelleri atıldı.