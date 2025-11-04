04 Kasım 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den Cumhur İttifakı mesajı: Bir ve bütün olarak yola devam

AK Parti'den Cumhur İttifakı mesajı: Bir ve bütün olarak yola devam

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 13:12 Güncelleme: 04.11.2025 13:17
ABONE OL
AK Parti’den Cumhur İttifakı mesajı: Bir ve bütün olarak yola devam

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nda birlik vurgusu yapmasının ardından açıklama yaptı. Çelik, "Cumhur İttifakı’mız 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti: "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşuyla hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür."

Bahçeliden Cumhur İttifakında birlik mesajıBahçeliden Cumhur İttifakında birlik mesajı BAHÇELİ'DEN CUMHUR İTTİFAKI'NDA BİRLİK MESAJI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’den Cumhur İttifakı mesajı: Bir ve bütün olarak yola devam AK Parti’den Cumhur İttifakı mesajı: Bir ve bütün olarak yola devam AK Parti’den Cumhur İttifakı mesajı: Bir ve bütün olarak yola devam
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör