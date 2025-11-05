05 Kasım 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye teşekkür: Kirli heveslerini kursaklarında bırakan Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum
Başkan Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye teşekkür: Kirli heveslerini kursaklarında bırakan Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum

Başkan Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye teşekkür: Kirli heveslerini kursaklarında bırakan Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum

Giriş: 05.11.2025 12:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Başkan Erdoğan, "Dünkü değerlendirmelerle başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere, müfsit zihniyetin oyunlarını deşifre eden Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
