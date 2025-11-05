Başkan Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye teşekkür: Kirli heveslerini kursaklarında bırakan Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Başkan Erdoğan, "Dünkü değerlendirmelerle başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere, müfsit zihniyetin oyunlarını deşifre eden Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

