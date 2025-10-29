Türkiye’nin en riskli yapıları: Alt katı dükkan olan binalar

29 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 10:11
Gebze’de bir binanın kendiliğinden çökmesi, gözleri "yapısal düzensizliğe" sahip binalara çevirdi. Uzmanlara göre en büyük tehlike, ticari amaçlarla zayıflatılan zemin katlara sahip yapılarda. A Haber’de konuşan İnşaat yüksek mühendisi Başak Boduroğlu Yazıcı, "Bu yapılar özel tasarım gerektiriyor ve sonradan yapılan müdahaleler faciaya davetiye çıkarıyor." diyerek uyardı.
