29 Ekim 2025, Çarşamba
Türkiye'nin en riskli yapıları: Alt katı dükkan olan binalar
Gebze’de bir binanın kendiliğinden çökmesi, gözleri "yapısal düzensizliğe" sahip binalara çevirdi. Uzmanlara göre en büyük tehlike, ticari amaçlarla zayıflatılan zemin katlara sahip yapılarda. A Haber’de konuşan İnşaat yüksek mühendisi Başak Boduroğlu Yazıcı, "Bu yapılar özel tasarım gerektiriyor ve sonradan yapılan müdahaleler faciaya davetiye çıkarıyor." diyerek uyardı.