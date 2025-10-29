Gebze’de çöken bina imalat kusuru mu? Uzman isim A Haber’de yorumladı.

29 Ekim 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 12:08
Gebze’de yaşanan bina çökmesini A Haber ekranlarında değerlendiren iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ogün Şimşek, 2012 yapımı binanın herhangi bir sismik hareket veya olumsuz hava koşulu olmaksızın yerle bir olmasının, "tamamıyla yapı kusuru, imalat kusuru ya da statik hesaplama kusuru" olduğunu belirtti.
