Katil planı nasıl kabul etti? Trump’tan Netanyahu’ya: Tüm dünyayla savaşamazsınız!

Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmasının ardından, planın detaylarına ilişkin Fox News'a konuştu.

Ateşkes planı için tüm dünyanın bir araya geldiğini ve bu olmadan planın başarılı olmayacağını belirten Trump, "Bu Gazze'den daha fazlası. Bu Orta Doğu'da barış." değerlendirmesini yaptı.

İLK TAKAS 13 EKİM'DE GERÇEKLEŞECEK

Esirlerin serbest bırakılmasının "çok önemli" bir gelişme olduğunu vurgulayan Trump, "Esirler muhtemelen 13 Ekim'de serbest bırakılacak." bilgisini verdi.