Katil planı nasıl kabul etti? Trump’tan Netanyahu’ya: Tüm dünyayla savaşamazsınız!

09.10.2025
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında onaylanan Gazze planına ilişkin FOX News'e açıklamalarda bulundu.

Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmasının ardından, planın detaylarına ilişkin Fox News'a konuştu.

Ateşkes planı için tüm dünyanın bir araya geldiğini ve bu olmadan planın başarılı olmayacağını belirten Trump, "Bu Gazze'den daha fazlası. Bu Orta Doğu'da barış." değerlendirmesini yaptı.

İLK TAKAS 13 EKİM'DE GERÇEKLEŞECEK

Esirlerin serbest bırakılmasının "çok önemli" bir gelişme olduğunu vurgulayan Trump, "Esirler muhtemelen 13 Ekim'de serbest bırakılacak." bilgisini verdi.

Gazze Şeridi, AFPGazze Şeridi, AFP

NETANYAHU'YA: TÜM DÜNYAYLA SAVAŞAMAZSINIZ!

Kısa süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini aradığını ve buna "inanamadığını" söylediğini aktaran Trump, "(Netanyahu'ya) İsrail'in tüm dünyayla savaşamayacağını söyledim. O da bunu çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

AB Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Oval Ofis'te (REUTRES)AB Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Oval Ofis'te (REUTRES)

"BARIŞ KONSEYİ"

Ateşkes planının geleceğine ilişkin konuşan Trump, "Bence insanların birbirleriyle iyi geçindiğini ve Gazze'nin yeniden inşa edildiğini göreceksiniz. Çoğunlukla Gazze'nin ele alınması için 'Barış Konseyi' adıyla bir konsey oluşturuldu. İnsanlar gözetilecek, bambaşka bir dünya olacak." diye konuştu.

Trump ayrıca, Gazze'nin "çok daha güvenli" bir yer olacağını, diğer ülkelerin de bu "yeniden inşa" sürecine destek vereceğini kaydetti.

Gazze Şeridi, AAGazze Şeridi, AA

GAZZE'DE ATEŞKES PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Trump, bu anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtmişti.

Hamas da ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulamıştı.

