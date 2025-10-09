09 Ekim 2025, Perşembe

Gazze’de ateşkes: Hamas ve İsrail onayladı! İsrail hükümetinde çatlak…

Gazze'de ateşkes: Hamas ve İsrail onayladı! İsrail hükümetinde çatlak…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 11:15
Gazze'de ateşkes için imzalar saat 12.00'de atılırken İsrail hükümetindeki "Rehineleri alıp Hamas'ı yok edeceğiz" sesleri ve ertelenen “Güvenlik Kabinesi” toplantısı gerilime yol açıyor. Anlaşmanın ilk adımı olarak İsrail'in 24 saat içinde Gazze'den çekilmesi bekleniyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.
