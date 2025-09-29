Netanyahu Beyaz Saray'a gidiyor! Trump ile ne konuşacak? Gazze'deki 21 maddelik ateşkes teklifi kabul edilecek mi?
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'daki tarihi görüşmesinin ardından Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik harekete geçti ve 21 maddeden oluşan teklifi İsrail'e sundu. Trump Gazze'de süren savaşın sona erdirmeye yakın olduklarını ve bu durumun tarihi fırsat olduğunu nitelendirmesi sonrası bugün(29 Eylül 2025) İsrail Başbakanı Katil Netanyahu ile bir araya gelecek. Donald Trump ve Netanyahu'nun yapacağı görüşmede 21 maddelik Gazze planının ele alınması beklenirken, Trump sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamasında Orta Doğu'da kapsamlı bir barışı hedeflediğini belirterek "Netanyahu ile umarım anlaşırız" dedi. Peki Trump-Netanyahu görüşmesinde Gazze'de ateşkes sağlanır mı? Toplantıda ne konuşulacak? A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz ABD'deki son durumu aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump ile gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından ABD Başkanı, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik 21 maddeden oluşan teklifi İsrail'e sundu. Yer alan ateşkes planının ardından Truth Social hesabından açıklama yapan Donald Trump, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına çok yakın olduklarını belirterek "Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor. Umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız. Teklif sadece Gazze'yi değil, Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir barışa ulaşmayı hedefliyor." dedi.
TRUMP VE NETANYAHU BUGÜN GÖRÜŞECEK
Trump'ın 21 maddeden oluşan teklifinin ardından katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün Beyaz Saray'a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Peki görüşmede hangi konular konuşulacak? Trump'ın Gazze planı devreye girecek mi? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington'dan son bilgileri aktardı.
TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ'NDE NE KONUŞULACAK?
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz , ABD'de Trump ve Netanyahu'nun bugün gerçekleştireceği Beyaz Saray'daki görüşme önceki aktardığı bilgiler ise şöyle;
ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi görüşmesini A Haber ekranlarından aktarmıştık. Bugün de Netanyahu Beyaz Saray'a geliyor. Bu geliş tesadüf bir geliş değil. ABD'deki derin yapıda çok büyük bir rahatsızlık var şuanda. Donald Trump ve Netanyahu 3. kez bir araya gelecek. Netanyahu şuan Trump ve ekibini sıkıştırmaya çalışıyor. Yaklaşık 1 hafta 10 gün önce bir bilgi sızdırdı: 'Beyaz Saray'ı ve Trump'ı ben yönetiyorum' dedi. Bu Amerikan medyasında yer aldı. Trump sürekli olarak bir baskı altında. Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na gösterdiği yoğun ilgi bölgedeki ve dünyadaki etkisine ve gücüne duyduğu sevgi ve saygı ile bağlantılı bir şey. O yüzden çok güzel karşıladı. Beyaz Saray muhabiri olarak ben daha önce böyle bir karşılama görmedim. Trump kime karşı nasıl bir tavır alacağını iyi biliyor.
"TRUMP NETANYAHU'YA KARŞI BAŞKAN ERDOĞAN'I YANINA ALMAYA ÇALIŞIYOR"
Bazı noktalara dikkat çekmek istiyorum. Donald Trump derin yapıyı kırmaya ve yapı içerisindeki Amerikan derin yapısının içerisindeki Demokratlar'ın başta olduğu bu yapıya karşı bir mücadele ediyor. Obama ve Biden'a savaş açtı. Şimdi buradaki savaş ile Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da karşılamasının arkasındaki esas neden Sayın Cumhurbaşkanı'nı yanına almaya çalışıyor. Trump, Netanyahu ve onun arkasındaki güçlere karşı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yanına almaya çalışıyor. MAGA tabanı şuan 'İsrail bizi yönetmemeli' diyor. ABD ikiye bölündü. ABD'de bir yandan Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın içerisindeki Netanyahu İsrail yanlısı güçler diğer yandan ise 350 milyonluk bu dev yapıyı Netanyahu yönetemez savaşı var şuanda. Trump bunun mücadelesini veriyor ve burada derin yapı ile mücadelede etmekten başka çaresi yok.
"YAHUDİ OLİGARKLAR ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİNİ BOZMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ"
435 sandalyeli senatonun 368 temsilcisi Amerikan-İsrail Halk ve İlişkiler Komitesi (AIPACK) fonluyor. Bunları yapmalarının nedeni ABD'nin kıpırdamaması ve Trump'a baskı yapılmasıdır. Bunun için bu gezi çok önemli. Burada gezi sırasında birçok perde arkası olayları anlattım ve 1 bilgi daha vermek istiyorum. Putin'in etrafında Netanyahu ile birlikte çalışan Yahudi oligarklar var. O oligarklar şuanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki ilişkileri bozmak adına harekete geçmiş vaziyette. Şuan da Putin bu oligarkların etkisinde. Şuan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesi Netanyahu'yu çok rahatsız etti.
KİLİSE SALDIRISI TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ BİR MESAJ MI?
Michigan'da bir kiliseye saldırı oldu. Bu saldırınnı faili henüz belli değil ama ABD'de bu tip saldıırlar sık sık oluyor. Ama her olayın arkasından bizde ABD medyası da saldırının ardından Trump'a mesaj mı veriliyor? diye soruyoruz. Los Angeles olaylarıyla birlikte protesto gösterileri 50 eylaete yayıldı. Trump Netanyahu görüşmesi öncesinde bu saldırının olması her şey olabilir. ABD'deki hiçbir olay tesadüf değildir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 YARGITAY PERSONEL SONUÇ EKRANI: Yargıtay personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- 29 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: Kesinti hangi ilçelerde olacak, saat kaçta gelecek?
- YENİ HAFTADA REKOR SEVİYE! 29 Eylül 2025 Altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?
- 29 EYLÜL PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler ve programlar var, saat kaçta başlayacak?
- 2025 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU: Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Kadro belli mi?
- HAVA DURUMU | MGM'den yağış alarmı! İstanbul, Ankara, İzmir çok kuvvetli geliyor | 29 Eylül - 3 Ekim 2025
- Ev hanımları için şaşırtan araştırma: 5 dakikalık ev işi ömrü 6 yıl uzatıyor mu? Bilim açıkladı
- 28 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- 2 EKİM A101 AKTÜEL KATALOG: A101 Aldın Aldın katalog fırsatlarında neler var? Karavan, tiny house, bulaşık makinesi…
- Deprem bildirimi telefonlarda nasıl açılır? iOS ve Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
- Kütahya deprem haritası 2025: Kütahya’da fay hattı var mı, nereden geçiyor? Riskli olan ilçeler