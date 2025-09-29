Netanyahu Beyaz Saray’a gidiyor! Trump ile ne konuşacak? Gazze’deki 21 maddelik ateşkes teklifi kabul edilecek mi?

Katil Netanyahu, Trump'ın 21 maddelik Gazze'de ateşkes teklifinin ardından bugün Beyaz Saray'da görüşecek. (AA)

TRUMP VE NETANYAHU BUGÜN GÖRÜŞECEK

Trump'ın 21 maddeden oluşan teklifinin ardından katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün Beyaz Saray'a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Peki görüşmede hangi konular konuşulacak? Trump'ın Gazze planı devreye girecek mi? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington'dan son bilgileri aktardı.

TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ'NDE NE KONUŞULACAK?

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz , ABD'de Trump ve Netanyahu'nun bugün gerçekleştireceği Beyaz Saray'daki görüşme önceki aktardığı bilgiler ise şöyle;

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi görüşmesini A Haber ekranlarından aktarmıştık. Bugün de Netanyahu Beyaz Saray'a geliyor. Bu geliş tesadüf bir geliş değil. ABD'deki derin yapıda çok büyük bir rahatsızlık var şuanda. Donald Trump ve Netanyahu 3. kez bir araya gelecek. Netanyahu şuan Trump ve ekibini sıkıştırmaya çalışıyor. Yaklaşık 1 hafta 10 gün önce bir bilgi sızdırdı: 'Beyaz Saray'ı ve Trump'ı ben yönetiyorum' dedi. Bu Amerikan medyasında yer aldı. Trump sürekli olarak bir baskı altında. Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na gösterdiği yoğun ilgi bölgedeki ve dünyadaki etkisine ve gücüne duyduğu sevgi ve saygı ile bağlantılı bir şey. O yüzden çok güzel karşıladı. Beyaz Saray muhabiri olarak ben daha önce böyle bir karşılama görmedim. Trump kime karşı nasıl bir tavır alacağını iyi biliyor.

"TRUMP NETANYAHU'YA KARŞI BAŞKAN ERDOĞAN'I YANINA ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Bazı noktalara dikkat çekmek istiyorum. Donald Trump derin yapıyı kırmaya ve yapı içerisindeki Amerikan derin yapısının içerisindeki Demokratlar'ın başta olduğu bu yapıya karşı bir mücadele ediyor. Obama ve Biden'a savaş açtı. Şimdi buradaki savaş ile Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da karşılamasının arkasındaki esas neden Sayın Cumhurbaşkanı'nı yanına almaya çalışıyor. Trump, Netanyahu ve onun arkasındaki güçlere karşı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yanına almaya çalışıyor. MAGA tabanı şuan 'İsrail bizi yönetmemeli' diyor. ABD ikiye bölündü. ABD'de bir yandan Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın içerisindeki Netanyahu İsrail yanlısı güçler diğer yandan ise 350 milyonluk bu dev yapıyı Netanyahu yönetemez savaşı var şuanda. Trump bunun mücadelesini veriyor ve burada derin yapı ile mücadelede etmekten başka çaresi yok.