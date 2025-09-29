29 Eylül 2025, Pazartesi
Trump-Netanyahu görüşmesi bugün! Masada Gazze'ye ateşkes çıkaracak mı?
Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün Beyaz Saray'da görüşecek. Görüşmede Trump'ın önceki gün Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik İsrail'e ilettiği 21 maddelik Gazze planının konuşulması beklenirken A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, başkent Washington'dan görüşme öncesi son durumu aktardı.