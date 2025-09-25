Gazze katliamı ve yürek yakan görüntüler! A Haber spikeri Cansın Helvacı ağladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük çabasıyla Gazze katliamı dünya gündeminin bir numaralı meselesi haline gelirken bölgeden yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor. A Haber spikeri Cansın Helvacı canlı yayında o görüntüleri anlatırken ağladı ve "Kopsun kıyamet" diyerek isyan etti.
Bir yanda "artık yeter" diyen çocukların çığlıkları, diğer yanda dünyanın kulakları sağır eden sessizliği. Gazze'de sadece binalar değil insanlık vicdanı da enkaz altında kalıyor.
İnsanlığın 21. yüzyılda tanıklık ettiği en büyük soykırımlardan birinin yaşandığı Gazze'de, bir yanda yardım almak isterken yanan bir çocuğun feryadı, diğer yanda ölümü arzulayan bir başka çocuğun tükenmişliği, yaşanan vahşetin boyutlarını gözler önüne seriyor.
GÖZYAŞI VE İSYAN
Açlık ve bombaların gölgesindeki Gazze'de bir nesil, oyun oynamak yerine drone seslerini tanıyarak, bir kap çorba için canını tehlikeye atarak ve en acısı, ölümü bir kurtuluş olarak görerek hayata tutunmaya çalışıyor. A Haber spikeri Cansın Helvacı bölgeden görüntülere dayanamayıp ağladı ve "Kopsun kıyamet" diyerek isyan etti.
BİR ÇOCUĞUN TÜKENMİŞLİĞİ: ÖLÜP DİNLENMEK İSTİYORUZ
A Haber spikeri Cansın Helvacı: Gazze'de görüntüler değişmedi değişmeyecek. Yaralanmış bir kız çocuğu ve ondan biraz büyük onun abisi olacak yaşta diye bir erkek çocuğunun "Ölüp dinlenmek istiyoruz artık biz." demişti. Kulağımdan gitmiyor o cümlesi.
ALLAH'A SIĞINIYORLAR
Dünya yeni yeni Gazze'yi konuşmaya başladı. Türkiye'nin uzun zamandır gündeme getirdiği, gündemden düşürmediği başlık. Herkes ölüm sırasını bekliyor orada. Ölen mi şanslı, hayatta kalan mı şanslı bilinmiyor. İnsanlar artık delirme noktasında. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyleri kalmadı. Ama buna rağmen inandıkları Allah'a sığınarak hep ağızlarında aynı dualar var.
Mesela yardımlar girmiyor diyoruz. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz. İnsanlar yardım alırken öldürülüyor diyoruz. Yardım aldıkları yani bir kap çorba almak için gittikleri belirlenen noktada ne oluyor mesela? Bakın. Bu görüntülerden biri ekrana veremedik. O çorbayı alırken alttaki tencere uzatan çocuklardan birinin üzerine kaynar çorba başından aşağı dökülüyor ve çocuk birinci dereceden yanık. Ellerindeki son suları, içecek suları yok. Buldukları son şişe suyu can havliyle o çocuğu kurtarmaya çalışıyorlar.
DRONE SESİ DİNLEYEN BEBEK
Bir kız çocuğu neyi dinliyor, duydunuz mu? Geçen dronenun sesini dinliyor. Biliyor artık el kadar bebek drone sesi biliyor. Uçak sesi biliyor. Bomba sesi biliyor.
"ALLAH KAHRETSİN"
Yardım aldıkları bir an daha. Allah kahretsin. Tüm dünyaya gerçekten yazıklar olsun. Bunların üzerine insan dayanamıyor, tahammül edemiyor artık. İşte yardım alıyor el kadar çocuk. Aç. Açlıktan ölüyor.
HER YER ÇOCUK VE HEDEF ALINIYORLAR
Diyorlar ya, "Gidin Kuzey Gazze'den güneye inin." İniyorlar işte. "Ne oluyor bilmiyoruz." dediğimiz yeni yeni gelen görüntüler. Bu oluyor. Her yer çocuk. Her yer çocuk. Bebek, çocuk. Hedef alınanlar onlar işte. Kaç tane görüntü taşıdık ekrana? Ya el kadar bebek bomba sesini biliyor, el kadar bebek drone sesini biliyor ve korkarak bekliyor, titreyerek bekliyor.
DÜNYA HALA YARDIM TARTIŞMASINDA
Bu çocuklar aç, bitap, susuz. Ve iki yıldır ki öncesi var da, hadi neredeyse iki yıldır "Bir yardım olur mu, yapılabilir mi?" diye tüm dünya bunu tartışıyor.
VİCDANLI İNSANLAR BU HAYAT ZOR
Yani ne anlatıyoruz biz bu ekranda? Biz ne konuşuyoruz? İnsanın ne yüreği, ne vicdanı, hiçbir şeyi kaldırmıyor. Ne oluyor? Bir süre sonra hayatın olağan akışında, böyle ya, devam ediyoruz bir şekilde yaşamaya. Zorundayız çünkü Ama gerçekten hani "vicdanlı insanlara hayat zor, ağır" derler ya eskiler, çok doğru.
ONLAR BUNU YAŞIYOR! KOPSUN KIYAMET
Yani ne kadar çıksanız da bir yerden sonra aklınızın bir köşesinde, gece yatarken, yemek yerken bir şekilde böyle içinize oturan bir şeyler var. Olur ya hani çok yakınınızı kaybedersiniz. Acının, yasın bir süresi vardır. İşte onun gibi şeyler.
Yıl 2025, el kadar çocukların yaşadığı bu halleri ekrana taşıyıp anlatıyoruz. Bizim de kaderimizde bu varmış. Bu bize ağır geliyor. Onların yaşadıkları, alın kopsun kıyamet.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eczacılar Günü ne zaman? 14 Mayıs mı 25 Eylül mü? 2025 Eczacılar Günü mesajları ve sözleri
- 25 Eylül Perşembe İstanbul elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak? Saat kaça kadar sürecek?
- Sonbahar kendini hissettirmeye başladı! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek: O illerde sağanak yağış uyarısı yapıldı
- 2025 ZİRAİ DON DESTEĞİ: Zirai don ödemeleri ne zaman yatacak, kimler faydalanacak? Ödemeler hangi ürünleri kapsıyor?
- 25 Eylül Perşembe TV yayın akışı 2025: Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta başlayacak?
- 40 bin kişilik dev araştırma: Herkes yanlış biliyormuş! Ölüm riskini azaltan kahve saati ortaya çıktı
- Son gün yaklaşıyor: Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, gerekli belgeler neler? Yenileme ücreti ne kadar?
- FC 26 (FIFA 2026) ne zaman çıkıyor? EA Sports FC 26 fiyatı ne kadar, hangi platformlarda oynanabilecek?
- TBMM AÇILIŞ TARİHİ: Meclis ne zaman açılacak? Yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?
- EKİM AYI KİRA ZAMMI 2025 | TÜİK Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak: Konut ve dükkan kiraları yüzde kaç artacak?
- Çikolata ömrü uzatıyor mu? Kalp sağlığı için bilimsel araştırma ortaya çıktı! Ölüm riskini %27 oranında...
- Sömestr tatili ne zaman? Okul ara tatiller hangi tarihte başlayacak, kaç gün? 2025-2026 MEB takvimi