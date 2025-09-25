Gazze katliamı ve yürek yakan görüntüler! A Haber spikeri Cansın Helvacı ağladı

25 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 11:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük çabasıyla Gazze katliamı dünya gündeminin bir numaralı meselesi haline gelirken bölgeden yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor. A Haber spikeri Cansın Helvacı canlı yayında o görüntüleri anlatırken ağladı ve "Kopsun kıyamet" diyerek isyan etti.

A HABER SPİKERİ CANSIN HELVACI AĞLADI

Bir yanda "artık yeter" diyen çocukların çığlıkları, diğer yanda dünyanın kulakları sağır eden sessizliği. Gazze'de sadece binalar değil insanlık vicdanı da enkaz altında kalıyor.

İnsanlığın 21. yüzyılda tanıklık ettiği en büyük soykırımlardan birinin yaşandığı Gazze'de, bir yanda yardım almak isterken yanan bir çocuğun feryadı, diğer yanda ölümü arzulayan bir başka çocuğun tükenmişliği, yaşanan vahşetin boyutlarını gözler önüne seriyor.

GÖZYAŞI VE İSYAN

Açlık ve bombaların gölgesindeki Gazze'de bir nesil, oyun oynamak yerine drone seslerini tanıyarak, bir kap çorba için canını tehlikeye atarak ve en acısı, ölümü bir kurtuluş olarak görerek hayata tutunmaya çalışıyor. A Haber spikeri Cansın Helvacı bölgeden görüntülere dayanamayıp ağladı ve "Kopsun kıyamet" diyerek isyan etti.

BİR ÇOCUĞUN TÜKENMİŞLİĞİ: ÖLÜP DİNLENMEK İSTİYORUZ

A Haber spikeri Cansın Helvacı: Gazze'de görüntüler değişmedi değişmeyecek. Yaralanmış bir kız çocuğu ve ondan biraz büyük onun abisi olacak yaşta diye bir erkek çocuğunun "Ölüp dinlenmek istiyoruz artık biz." demişti. Kulağımdan gitmiyor o cümlesi.

ALLAH'A SIĞINIYORLAR

Dünya yeni yeni Gazze'yi konuşmaya başladı. Türkiye'nin uzun zamandır gündeme getirdiği, gündemden düşürmediği başlık. Herkes ölüm sırasını bekliyor orada. Ölen mi şanslı, hayatta kalan mı şanslı bilinmiyor. İnsanlar artık delirme noktasında. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyleri kalmadı. Ama buna rağmen inandıkları Allah'a sığınarak hep ağızlarında aynı dualar var.

Mesela yardımlar girmiyor diyoruz. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz. İnsanlar yardım alırken öldürülüyor diyoruz. Yardım aldıkları yani bir kap çorba almak için gittikleri belirlenen noktada ne oluyor mesela? Bakın. Bu görüntülerden biri ekrana veremedik. O çorbayı alırken alttaki tencere uzatan çocuklardan birinin üzerine kaynar çorba başından aşağı dökülüyor ve çocuk birinci dereceden yanık. Ellerindeki son suları, içecek suları yok. Buldukları son şişe suyu can havliyle o çocuğu kurtarmaya çalışıyorlar.

DRONE SESİ DİNLEYEN BEBEK

Bir kız çocuğu neyi dinliyor, duydunuz mu? Geçen dronenun sesini dinliyor. Biliyor artık el kadar bebek drone sesi biliyor. Uçak sesi biliyor. Bomba sesi biliyor.

"ALLAH KAHRETSİN"

Yardım aldıkları bir an daha. Allah kahretsin. Tüm dünyaya gerçekten yazıklar olsun. Bunların üzerine insan dayanamıyor, tahammül edemiyor artık. İşte yardım alıyor el kadar çocuk. Aç. Açlıktan ölüyor.

HER YER ÇOCUK VE HEDEF ALINIYORLAR

Diyorlar ya, "Gidin Kuzey Gazze'den güneye inin." İniyorlar işte. "Ne oluyor bilmiyoruz." dediğimiz yeni yeni gelen görüntüler. Bu oluyor. Her yer çocuk. Her yer çocuk. Bebek, çocuk. Hedef alınanlar onlar işte. Kaç tane görüntü taşıdık ekrana? Ya el kadar bebek bomba sesini biliyor, el kadar bebek drone sesini biliyor ve korkarak bekliyor, titreyerek bekliyor.

DÜNYA HALA YARDIM TARTIŞMASINDA

Bu çocuklar aç, bitap, susuz. Ve iki yıldır ki öncesi var da, hadi neredeyse iki yıldır "Bir yardım olur mu, yapılabilir mi?" diye tüm dünya bunu tartışıyor.

VİCDANLI İNSANLAR BU HAYAT ZOR

Yani ne anlatıyoruz biz bu ekranda? Biz ne konuşuyoruz? İnsanın ne yüreği, ne vicdanı, hiçbir şeyi kaldırmıyor. Ne oluyor? Bir süre sonra hayatın olağan akışında, böyle ya, devam ediyoruz bir şekilde yaşamaya. Zorundayız çünkü Ama gerçekten hani "vicdanlı insanlara hayat zor, ağır" derler ya eskiler, çok doğru.

ONLAR BUNU YAŞIYOR! KOPSUN KIYAMET

Yani ne kadar çıksanız da bir yerden sonra aklınızın bir köşesinde, gece yatarken, yemek yerken bir şekilde böyle içinize oturan bir şeyler var. Olur ya hani çok yakınınızı kaybedersiniz. Acının, yasın bir süresi vardır. İşte onun gibi şeyler.

Yıl 2025, el kadar çocukların yaşadığı bu halleri ekrana taşıyıp anlatıyoruz. Bizim de kaderimizde bu varmış. Bu bize ağır geliyor. Onların yaşadıkları, alın kopsun kıyamet.

