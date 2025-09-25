Gazze katliamı ve yürek yakan görüntüler! A Haber spikeri Cansın Helvacı ağladı

Bir yanda "artık yeter" diyen çocukların çığlıkları, diğer yanda dünyanın kulakları sağır eden sessizliği. Gazze'de sadece binalar değil insanlık vicdanı da enkaz altında kalıyor.

İnsanlığın 21. yüzyılda tanıklık ettiği en büyük soykırımlardan birinin yaşandığı Gazze'de, bir yanda yardım almak isterken yanan bir çocuğun feryadı, diğer yanda ölümü arzulayan bir başka çocuğun tükenmişliği, yaşanan vahşetin boyutlarını gözler önüne seriyor.

GÖZYAŞI VE İSYAN

Açlık ve bombaların gölgesindeki Gazze'de bir nesil, oyun oynamak yerine drone seslerini tanıyarak, bir kap çorba için canını tehlikeye atarak ve en acısı, ölümü bir kurtuluş olarak görerek hayata tutunmaya çalışıyor. A Haber spikeri Cansın Helvacı bölgeden görüntülere dayanamayıp ağladı ve "Kopsun kıyamet" diyerek isyan etti.