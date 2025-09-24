Gazze masasının merkezinde Başkan Erdoğan! Türkiye’nin olmadığı denklem kurulamaz

Ekran görüntüsü / A Haber

TÜRKİYE'SİZ ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL

Amerika'nın Suriye, Ukrayna ve Gazze gibi bölgesel sorunları "Türkiye'siz çözemeyeceğini çok iyi bildiğini" ifade eden Başbuğ masadaki diğer ülkelerin de bu durumu kabullendiğini dile getirdi.

Trump'ın toplantıda "Savaşı da bitireceğiz" dediği aktarılırken bu ifadenin Erdoğan'ın yanında verilmesinin önemine vurgu yapıldı. Coşkun Başbuğ, ABD Başkanı Trump'ın meseleleri çözerken Türkiye olmadan bir denklem kuramayacağını çok iyi bildiğini söyledi. Başbuğ, Erdoğan'ın masanın "dolaylı olarak da patronu" olduğunu söyledi.