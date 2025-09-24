Gazze masasının merkezinde Başkan Erdoğan! Türkiye’nin olmadığı denklem kurulamaz

24 Eylül 2025, Çarşamba
Giriş: 24.09.2025 10:57 Güncelleme: 24.09.2025 11:06
ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Gazze konusunun ele alındığı kritik toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konumunu ve toplantının sonuçlarını A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi. Başbuğ Başkan Erdoğan'ın masada Trump'ın hemen yanında yer almasını, "İslam dünyasının lideri" yorumlarını destekler nitelikte bulduğunu ve bu konumu "çoktan hak ettiğini" belirtti.

TÜRKİYE OLMADAN SORUN ÇÖZÜLEMEZ

A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Sabah Ajansı programına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ toplantının önemine dikkat çekti.

Başbuğ Donald Trump'ın 30'u aşkın görüşme yaptığını ve bunlar arasında en önemlisinin bu toplantı olduğunu üç kez tekrarladığını hatırlattı. Coşkun Başbuğ göre Trump, bu oturuş düzeniyle "Ben bu meseleyi çözeceksem, işte Türkiye'nin önderliğinde ancak çözebilirim." mesajını verdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TÜRKİYE'SİZ ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL

Amerika'nın Suriye, Ukrayna ve Gazze gibi bölgesel sorunları "Türkiye'siz çözemeyeceğini çok iyi bildiğini" ifade eden Başbuğ masadaki diğer ülkelerin de bu durumu kabullendiğini dile getirdi.

Trump'ın toplantıda "Savaşı da bitireceğiz" dediği aktarılırken bu ifadenin Erdoğan'ın yanında verilmesinin önemine vurgu yapıldı. Coşkun Başbuğ, ABD Başkanı Trump'ın meseleleri çözerken Türkiye olmadan bir denklem kuramayacağını çok iyi bildiğini söyledi. Başbuğ, Erdoğan'ın masanın "dolaylı olarak da patronu" olduğunu söyledi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

MASADAKİ DİĞER ÜLKELER VE PAKİSTAN VURGUSU

Toplantıda Türkiye'nin yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Pakistan ve Endonezya'nın yer aldı. Başbuğ bu ülkelerin bölgede ekonomik ve askeri olarak "güçlü kuvvetli" konumda olduğuna işaret ederek özellikle Pakistan'ın masadaki varlığının "çok önemli" olduğunu söyledi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"ERDOĞAN, GAZZE KONUSUNUN BAYRAKTARIDIR"

Başkan Erdoğan'ın Gazze meselesindeki rolüne değinen Coşkun Başbuğ, "Bugüne kadar hâlâ herkes Filistin'i konuşuyorsa, Gazze dünyanın ana konusu hâline gelmişse bunun direkt bayraktarı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'di." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın daha önce Fransa ve Suudi Arabistan ev sahipliğindeki bir toplantıda yaptığı konuşmanın salonda "alkış tufanı" ile karşılandığını hatırlattı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

GÖZLER ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE

Coşkun Başbuğ, asıl sonucun önümüzdeki gün gerçekleşecek olan Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki ikili Beyaz Saray görüşmesinde netleşeceğini savundu. Bu görüşmenin hem Gazze hem de Suriye konusunda "birçok şeyin netleştiği bir dönem" başlatacağını belirten Başbuğ, "Son noktayı bu ikili yaptığı görüşmede ortaya koyacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası "Memnunum, hayırlara olsun" şeklindeki açıklamasını da "çok önemli" bulduğunu ekledi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

NETANYAHU'NUN TEHDİTLERİ

Soykırımcı İsrail terör örgütünün ele başı Başbakanı Netanyahu'nun "Amerika'dan bir döneyim, ondan sonrasında göreceksiniz" şeklindeki sözlerini de değerlendiren Başbuğ, Netanyahu'yu "kontrolden çıkmış bir kuduz vakası" olarak nitelendirdi ve bu söylemlerin sahada karşılığı olmayabileceğini belirtti. Başbuğ, sürecin ana aktörünün Amerika olduğunu ve Washington'un alacağı tavrın belirleyici olacağını ifade etti.

