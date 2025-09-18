18 Eylül 2025, Perşembe
Öğrencilerin geleceği için dijital envanter dönemi! Yeni sistemin detayları A Haber’de

Yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin kariyer planlamalarına yardımcı olmak amacıyla dijital bir "mesleki beceri envanteri" hayata geçiriliyor. Sistemin öğrencilerin mesleki eğilimlerini, yeteneklerini ve ilgi alanlarını belirleyerek geleceklerine yön vermesi hedefleniyor. Uygulamanın detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan eğitim uzmanı Salim Ünsal anlattı.

ORTAOKUL VE LİSELERDE DİJİTAL ENVANTER DÖNEMİ!

Yeni eğitim ve öğretim dönemi başladı. Ortaokul ve lise döneminde, ortaokuldan liseye, liseden de üniversiteye geçiş döneminde olan öğrenciler için bir mesleki beceri envanteri oluşturuldu.

Bu envanterle birlikte aslında öğrencilerin mesleki eğilimleri ve bunun yanı sıra ileride olmak istedikleri, bulunmak istedikleri mesleklerdeki nasıl davranış biçimlerini elde edeceklerini daha yakından anlayabilecekler. Uygulamanın detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın konuğu olan eğitim uzmanı Salim Ünsal anlattı.

PLANLI BİR SÜREÇ İŞLEYECEK

Salim Ünsal, yeni uygulamanın öğrencilerin meslek seçimi sürecinde önemli bir rol oynayacağını belirtti. Daha önceki benzer çalışmaların genellikle basılı materyallerle ve sistemsiz bir şekilde yapıldığını ifade eden Ünsal, yeni envanterin tamamen dijital olacağını ve bu sayede daha planlı bir süreç işleyeceğini söyledi.

SADECE MESLEK ODAKLI DEĞİL

Ünsal'a göre envanter, öğrencilerin sadece mesleki eğilimlerini değil, aynı zamanda ilgilerini, yeteneklerini ve becerilerini de doğru bir şekilde ölçecek. Bu sistem, öğrencilerin akademik becerileri ile kişilik özelliklerini karşılaştırarak ortaokuldan liseye ve liseden üniversiteye geçiş dönemlerinde yol gösterici olacak.

ÖĞRENCİLER YETENEKLERİNİ KEŞFEDECEKLER

Dijital envanter sayesinde öğrenciler, hangi alanlarda daha yetenekli olduklarını, ilgilerinin hangi yönde yoğunlaştığını ve bu doğrultuda öğrenme becerilerini nasıl geliştirmeleri gerektiğini görebilecekler. Salim Ünsal, uygulamanın şimdiye kadarki sınav odaklı sistemin aksine, öğrencilerin kişisel yeteneklerini ön plana çıkaracağını ve kariyer seçiminde belirleyici bir faktör olacağını düşündüğünü belirtti.

