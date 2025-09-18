Öğrencilerin geleceği için dijital envanter dönemi! Yeni sistemin detayları A Haber’de

Yeni eğitim ve öğretim dönemi başladı. Ortaokul ve lise döneminde, ortaokuldan liseye, liseden de üniversiteye geçiş döneminde olan öğrenciler için bir mesleki beceri envanteri oluşturuldu.

Bu envanterle birlikte aslında öğrencilerin mesleki eğilimleri ve bunun yanı sıra ileride olmak istedikleri, bulunmak istedikleri mesleklerdeki nasıl davranış biçimlerini elde edeceklerini daha yakından anlayabilecekler. Uygulamanın detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın konuğu olan eğitim uzmanı Salim Ünsal anlattı.