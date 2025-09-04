İşte Almanya'nın ilk başörtülü başkan adayı! Solingen'de belediye seçimlerine Türk damgası | Büşranur Çetin: “Gençlerin sesi olacağım”

04 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr - Özel Haber
Almanya’da tarihi bir seçim süreci yaşanıyor. Solingen’de 27 yaşındaki Büşranur Çetin, ülkenin ilk başörtülü belediye başkan adayı oldu. Bürger İnisiyatif Partisi üyesi Çetin, gençlerin ve kadınların sesi olmak için yola çıktığını söyledi. Çalışmalarına yoğun destek geldiğini vurgulayan Çetin, “Hem Alman kültüründe hem göçmen toplumun içinde büyüdüm, bu bana avantaj sağlıyor” dedi. Parti Başkanı Rasim Çetin ise seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı. Solingen’deki Türkler de genç adaya cesaretinden dolayı tam destek verdiklerini açıkladı.

Almanya'da tarihi bir seçim süreci yaşanıyor. Solingen'de ilk kez başörtülü bir belediye başkan adayı çıktı. 27 yaşındaki Büşranur Çetin, gençlerin ve kadınların sesi olmak için yola koyuldu.

İŞTE ALMANYA'NIN İLK BAŞÖRTÜLÜ BAŞKAN ADAYI!

SOLINGEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BÜŞRANUR ÇETİN:
"Temsil edilmeyenlerin sesi olmak istiyorum. Gençlerin pozitif enerjisini siyasete yaymak istiyorum ve kadınların özellikle kamusal alanlarda ve karar alma süreçlerinde daha fazla yer almaları için bu yola çıktım."

Alman siyasetine bu sözlerle adını yazdıran Bürger İnisiyatif Partisi üyesi Büşranur Çetin, ülkenin ilk başörtülü belediye başkan adayı olarak tarihe geçti. Yoğun göçmen nüfusun yaşadığı Solingen'de aday olan Çetin, 19 yaşından bu yana siyasette aktif rol oynuyor ve yaklaşık 5 yıldır Belediye Meclisi'nde görev yapıyor.

Çetin, seçim çalışmalarını A Haber'e anlattı;

"Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Çok olumlu tepkiler alıyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Gençlerin sesi olmak istiyorum, onların enerjisini siyasete taşımak istiyorum. En büyük desteği gençlerden ve kadınlardan gördüm, bu da bana büyük bir motivasyon sağladı."

Almanya'nın ilk başörtülü belediye başkan adayı olduğunu vurgulayan Çetin, avantajlarını şöyle anlattı:

"Bence kesinlikle bir avantaj olacaktır. Çünkü ben bu toplumun içinde büyüdüm, zorluklarını bizzat yaşadım. Alman kültüründe büyüdüm ama ailem göçmen kökenli olduğu için her iki kültürün sorunlarını da biliyorum. Bu, benim için çok büyük bir avantaj."

A Haber muhabiri Çağlayan Aktürk, Bürger İnisiyatif Partisi Başkanı Rasim Çetin'e de mikrofon uzattı. Rasim Çetin şunları söyledi:

"Yaklaşık 5 yıldır Belediye Meclisi'nde Solingen halkımıza hizmet veriyoruz. Çok güçlü bir kadroyla aday olduk. Bu seçimlere en güçlü parti olarak giriyoruz."

Ancak Almanya'da siyasete duyulan güvenin azalması nedeniyle katılım oranlarının düşük kaldığını hatırlattı.

"126 bin seçmenin 80 bini sandığa gitmiyor. Mevcut partilere ve siyasetçilere güven yok. Bu 80 binin 60 bini göçmen kökenli, 35 bini Müslüman. Belediye başkanı ise sadece 23 bin oyla seçiliyor."

Türk seçmene de önemli bir çağrı yaptı!

"Güçlü çıkacağımıza inanıyoruz. Bu potansiyel bizde var. Halkımızın da inanmasını istiyoruz. Bunun için mutlaka sandığa gitmek gerekiyor. Oylarımızı çöpe değil, sandığa atmalıyız."

Solingen'de yaşayan Türkler de Büşranur Çetin'e desteklerini şu sözlerle dile getirdi:

"Büşra Hanım'ın cesaretinden dolayı çok mutlu olduk. Yaşının bu kadar genç olmasına rağmen aday olması bize gurur verdi. Solingen için böyle genç ve cesur bir adaya ihtiyacımız vardı."

