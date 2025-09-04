İşte Almanya'nın ilk başörtülü başkan adayı! Solingen'de belediye seçimlerine Türk damgası | Büşranur Çetin: “Gençlerin sesi olacağım”

Almanya'da tarihi bir seçim süreci yaşanıyor. Solingen'de ilk kez başörtülü bir belediye başkan adayı çıktı. 27 yaşındaki Büşranur Çetin, gençlerin ve kadınların sesi olmak için yola koyuldu.

SOLINGEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BÜŞRANUR ÇETİN:

"Temsil edilmeyenlerin sesi olmak istiyorum. Gençlerin pozitif enerjisini siyasete yaymak istiyorum ve kadınların özellikle kamusal alanlarda ve karar alma süreçlerinde daha fazla yer almaları için bu yola çıktım."

Alman siyasetine bu sözlerle adını yazdıran Bürger İnisiyatif Partisi üyesi Büşranur Çetin, ülkenin ilk başörtülü belediye başkan adayı olarak tarihe geçti. Yoğun göçmen nüfusun yaşadığı Solingen'de aday olan Çetin, 19 yaşından bu yana siyasette aktif rol oynuyor ve yaklaşık 5 yıldır Belediye Meclisi'nde görev yapıyor.