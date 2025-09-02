Gürsel Tekin’in kayyum olması CHP’yi nasıl bir sürece götürecek? Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? A Haber’de Çarpıcı değerlendirme

Karar ne anlama geliyor? Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönecek? Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı kararı A Haber'de değerlendirdi (A Haber ekran görüntüsü)

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı: Mahkeme kararıyla tescillenmiş oldu. Böylece hem İstanbul il kongresi iptal edildi hem de buradan hareketle kurultayın da iptal edilme ihtimali bir miktar daha artmış oldu. Çünkü bu delegasyonun tamamı bundan birkaç ay önce zaten oy kullanmıştı yine CHP olağanüstü kurultayında bir seçim sürecine dahil olmuşlardı.

O zaman şu soru akla gelir eğer İstanbul il kongresinde bir şaibe varsa kişilerin maddi çıkar beklentileriyle bir örgüt oluşturduklarına siyaseten ideolojik olarak değil parasal manada beklentiler üzerinden oy verdikleri gerçeğine dair yeni bir süreç doğurduğunda şu soru akla geliyor haliyle o zaman buradan seçilen delegasyon genel başkan seçiminde oy tercihini hangi çıkar için kullandı? Hangi reaksiyonu ortaya koydu?