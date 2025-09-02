Gürsel Tekin'in kayyum olması CHP'yi nasıl bir sürece götürecek? Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? A Haber'de Çarpıcı değerlendirme
CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınması ne anlama geliyor? CHP'yi nasıl bir süreç bekliyor? Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP İstanbul kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. İl başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulu görevden alındı. Gürsel Tekin, il başkanı olarak atandı.
Karar ne anlama geliyor? Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönecek? Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KARAR NE ANLAMA GELİYOR?
Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı: Mahkeme kararıyla tescillenmiş oldu. Böylece hem İstanbul il kongresi iptal edildi hem de buradan hareketle kurultayın da iptal edilme ihtimali bir miktar daha artmış oldu. Çünkü bu delegasyonun tamamı bundan birkaç ay önce zaten oy kullanmıştı yine CHP olağanüstü kurultayında bir seçim sürecine dahil olmuşlardı.
O zaman şu soru akla gelir eğer İstanbul il kongresinde bir şaibe varsa kişilerin maddi çıkar beklentileriyle bir örgüt oluşturduklarına siyaseten ideolojik olarak değil parasal manada beklentiler üzerinden oy verdikleri gerçeğine dair yeni bir süreç doğurduğunda şu soru akla geliyor haliyle o zaman buradan seçilen delegasyon genel başkan seçiminde oy tercihini hangi çıkar için kullandı? Hangi reaksiyonu ortaya koydu?
"CEZA DAVASINA DÖNER"
Beraberinde şunu da doğuruyor. Bu durumda demek ki İstanbul il kongresinde kişilerin siyaset ve ideolojik beklentilerinden çok daha uzak maddi beklentileri öne çıkmış. Asıl soru şu olacak bu maddi beklentiler kim tarafından karşılanıyor? Eğer burada İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlık sıfatını öncesinde üstlenen şu anda tutuklu olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun ya da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adı da eğer dahil olursa o zaman bir anda dava artık ceza davasına döner. Rüşvet ve yolsuzluk gibi durum varsa bir anda ağır ceza mahkemesine döner ve 10 yıllık hapis cezalarının gündeme gelme ihtimalinin önünün açıldığı bir kararla karşı karşıyayız.
"KARAR BİZİ ŞAŞIRTMADI"
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Tabii bu karar hiç şaşırmadım. Kongre sürecinde olan olayları hep beraber gördük ve gazeteciler olarak da bunları yazdık, çizdik. Ortaya çıkan bir takım bilgiler ve belgeler de var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü dosyada bunlar var ve mahkeme kararında da bunlara atıf yapılıyor. İşte bunlar göz önüne alındığı zaman ortaya çıkan durum bizleri şaşırtmadı.
"CHP İŞGAL ALTINDA" İTİRAFIDIR
Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanı olarak kayyum atanması şaşırtıcı olabilir. Bilindiği üzere Gürsel Tekin'in CHP'nin ilkelerinden koptuğu gerekçesiyle partiden istifa etmişti. Ve bugün kullandığı "CHP'yi CHP'liler yönetecek" ifadesi oldukça dikkat çekici.
Uzun süreden beri CHP ile ilgili soruşturmalar var ve bunları iktidarın yaptığı komplo olarak görüyorlardı. Ama burada CHP'li bir isim bu ifadeleri kullanıyor ve CHP'in işgal altında olduğunu ifade edip partinin özüne döneceğini söylüyor. Burada en önemli nokta budur.
PARA GÜCÜ DEVREYE SOKULDU! ETKİSİZ ELEMAN ÖZGÜR ÖZEL
Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında beri delege yapısıyla ciddi şekilde oynadı. Hatta ve hatta şu ortaya çıktı; Kemal Kılıçdaroğlu bu delege yapısıyla hiçbir şekilde koltuktan indirilemez algısı vardı. Ki burada para gücünün devreye sokulması durumu ortaya çıktı ve mahkeme kararına da bu yansıdı. Başak bir takım dayatmalarla birlikte Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu delege yapısı ortadan kalktı ve Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle etkisiz eleman Özgür Özel CHP'nin genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu'nun "Beni arkadan hançerlediler" sözü buradan gelir ve ortaya çıkan duruma şaşırmadık. Bunlar beklenen gelişmelerdi.
BENZER KARAR KURULTAY İÇİN DE ÇIKABİLİR
Önümüzdeki günlerde bilindiği gibi büyük kurultay bir karar verilecek. Oradan da benzeri bir kararın çıkması kimseyi şaşırtmamalı İstanbul delegesi bakın büyük bir delege yapısı var ve onlardan görevden uzaklaştırıldı. Bu delege yapısı büyük kongreyi etkileyecek bir delege yapısı. Bunu bekleyip görmek gerekir. Şu anda hukuken olması gerekenler oluyor.
"ÖZGÜR ÖZEL'İN KOLTUĞU SALLANTIDADIR"
Kılıçdaroğlu zaten göreve hazır ve bunu bekliyor. Zaten bugüne kadar yaptığı açıklamalar da bunu gösteriyor. Özgür Özel bir takım ifadeler kullanarak mahkeme ile irtibatı olduğunu iddia ediyor. Ancak mahkemenin vereceği kararı kimse bilemez. Ama aslına bakarsanız Özgür Özel'in ne dediğinin bir hükmü yok. Zaten Ekrem İmamoğlu da 3 gün sonra dışarı çıkıp Türkiye'yi yöneteceğini sanıyor ancak Silivri'de tutuklu ve hakkında çok ciddi suçlamalar ve iddialar var. Savcı Akın Gürlek de çok ciddi bilgi ve belgelerin olduğunu söyleyip hodri meydan mesajı verdi. Tanık beyanı ile tutuklu kimsenin olmadığını söyledi ve "1 kişi varsa göstersinler tahliye edelim" dedi.
Elbette suçlanan kişiler "biz suçluyuz" demezler. Ben büyük kongre ile ilgili olarak "mutlak butlan" kararı çıkacak demiyorum. Buna mahkeme karar verecek ancak ortadaki veriler ve bilgiler mutlak butlan kararının çıkmasının ağırlıklı olduğunu gösteriyor. İstanbul kongresi etkileyici bir delege yapısına sahip. Burada bu karar verildiyse büyük kongre için de benzer karar verilebilir. Sadece İstanbul değil birçok yerde benzer iddialar var. Şu anda Özgür Özel'in koltuğu sallantıdadır.
