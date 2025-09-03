Dünya basınından Türk savunma sanayiine övgü Özel'den eleştiri: Türkiye bölgesel gücün zirvesinde
Türkiye savunma sanayiinde yerli üretimleri ile gücüne güç katarken dünya basınında da övgüyle anılıyor. İngiliz basını The Economist, Amerikan Savunma Dergisi The National Interest ve ABD'li Düşünce Kuruluşu'nun dergisi The American Conservative Türkiye'nin ürettiği silahları, denizde yapılan atılımları ve bölgesel gücün zirvesinde olduğuna yönelik pek çok başlıklar atarak yaşanan gelişmeleri manşetine taşıdı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ROKETSAN'ın Sinop Test Merkezi'nin hedef alarak geçtiğimiz gün yaptığı "Balıklar füzelerden korkuyor" çıkışı ise Türkiye'de alay konusu oldu. A Haber'de uzman isimler Özel'in ilginç açıklamalarını ve dünyada Türkiye'nin gelişen gücünü ele alarak çarpıcı yorumlarda bulundu. Akademisyen Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe her ülkenin etki ve ilgi alanı olduğuna değinirken "Türkiye savunma sanayiinde ulaştığı gücü ile Ortadoğu'da, Güney'de, Doğu Akdeniz'de, Kafkasya'da önemli bir güç elde etti. Bunlar denediğimiz ve yaptığımız füzeler sayesinde sağlanıyor. Güçlü bir Türkiye istiyorsak savunma sanayiinde ilerlememiz gerekir." dedi. Gazeteci Ekrem Kızıltaş ise turistlerin geldiği noktalar ile füzelerin atıldığı yerlerin farklı noktalar olduğunu ifade etti.
Türkiye, son 20 yılda hava, kara ve denizlerde ürettiği yerli ve milli ürünleri ile savunma sanayiinde çığır açan gelişmeler kat ederken dünya tarafından yakın markaja alınmış durumda... İngiliz basını The Economist, Amerikan Savunma Dergisi The National Interest ve ABD'li Düşünce Kuruluşu'nun dergisi The American Conservative Türkiye'nin ürettiği silahları, denizde yapılan atılımları ve bölgesel gücün zirvesinde olduğuna yönelik pek çok başlıklar atarak yaşanan gelişmeleri manşetine taşıdı. Türk Savunma Sanayii'nin envanterine giren yerli üretim silah ve ekipmanlar dünya basınında övgüyle bahsedilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki Test Merkezi'nin taşınmasını talep ederek 'Balıklar füzelerden korkuyor' eleştirisi ise gündem oldu. Özel'in ilginç çıkışı tepkilere neden olurken sosyal medyada ise bu sözler alay konusu oldu. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler füze denemelerini ve Özgür Özel'in sözlerini ele alarak değerlendirmelerde bulundu.
"ORTA DOĞU, KAFKASYA VE DOĞU AKDENİZ'DE ÖNEMLİ ROLÜMÜZ VAR"
Akademisyen Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Her ülkenin bir etki alanı ve ilgi alanı vardır. Etki alanı siyasi ve askeri açıdan değerlendirilebilir. Etki alanı sahip olduğunuz silahların menzili kadardır. Bizim etki alanımızı Somali'ye kadar götürebiliriz. Oraya kadar Aden Körfez'den TCG Anadolu gider. TCG Anadolu'nun gittiği her yer ve füzelerimizin ulaştığı en uzun menzil bizim siyasi etki alanımızdır. Menzilleri uzun roketler, denizaltıları yapılıyor. Bunlar Piri Reis sınıfı görülmez özelliklere sahiptirler. Füzelerin ulaştığı her yer siyasi olarak etkili olabildiğimiz yerlerdir. Örnek verecek olursak ABD dünyada küresel hegemonyasını nasıl sağlıyor? Orta Doğu'ya gönderdiği uçak gemileri ile, üretmiş olduğu silahlarla etki alanının genişliğini sağlıyor. Dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sinop'ta bu sözleri kim fısıldadı. Bugün Türkiye savunma sanayiinde Ortadoğu'da, Güney sınırlarımızda, Doğu Akdeniz'de, Kafkasya'da önemli bir rolümüz var. Bunlar denediğimiz ve yaptığımız füzeler sayesinde sağlanıyor.
"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN SAVUNMA SANAYİİNDE İLERLEMEMİZ GEREKİYOR"
ABD, Çin, Kuzey Kore ve Rusya gibi ülkeler denizaltında nükleer silah denemeleri yapıyor. Balıkları ürkütmüyor mu? Bu ülkeler etki alanları geniş olmasıyla dünyada söz sahibi olan ülkelerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel örnekler vererek Sinop'taki balıkçıların 3-4 yıl içerisinde 5 misli büyüdü diyerek çok güzel bir cevap vermiş. The Economist gibi kaynaklarda yer alan haberlerle zaten küresel bir aktörüz. Küresel ve bölgesel anlamda güçlü bir Türkiye istiyorsak savunma sanayiinde ilerlememiz gerekir. Küresel sermaye dediğimizde önümüze çıkan silah sanayii çıkar.
"CHP, TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ GELİŞMELERİ TAKİP ETMEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"
Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Ana muhalefet partisi liderinin bu sözleri abesle iştigaldir. Memlekette uzunca bir süredir iktidar yüzü görmeyince, ayakları yere basan projeleri gündeme gelmeyince bu tip konuları gündeme getirerek ayakta durmaya çalışıyorlar. Türkiye gibi, potansiyeli güçlü olan bir ülkenin ana muhalefet partisi liderinin kullandığı üslup ve verdiği örnek anakronizmin daniskasıdır. Tamamen Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki gelişmeleri takip etmediklerini gösteriyor. Türkiye'nin dış politikada genişlemeye bigane kaldıklarını gösteriyor. CHP bunu anlamaktan bile aciz. Ülkemiz adına ana muhalefetin bu durumu vahimdir. Aksine CHP'nin tam tersi açıklamalar yaparak hükümete füzelerin menzilinin daha fazlasının yapılmasına yönelik eleştirilebilirdi. CHP'nin yapılanları eleştirmesi anakronizme düştüğünü ve dünyayı okuyamadığını gösteriyor.
"TURİSTLERİN GELDİĞİ YERLER VE FÜZELERİN ATILDIĞI NOKTALAR FARKLI YERLERDİR"
Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Ana muhalefet liderinin sözleri aklın ve mantığın almadığı bir söylem. Füze denemelerinin Sinop'ta yapılmasının bir sebebi var. Füzeler denenirken insanları rahatsız olmazken balıklar nasıl rahatsız ettiğini söylemek çok anlamlı değil. Bu kişi ROKETSAN gibi diğer kuruluşlarımızın yaptıklarını takdir eden bir söz söylese mantıklı bir söz söyledi diyebilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Ah Türkiye'm, bunları aşacağız' sözleri çok şeyi ifade ediyor. Özgür Özel'in söylediklerinde turistlerin geldiği yerler ile füze denemelerinin yapıldığı yerler ayrı, balıkların yaşadığı yerler ile füze denemelerinin yapıldığı yerler farklı yerlerdir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuvvetli rüzgar ve sağanak kuzeyi etkisi altına aldı! Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar 4 derece düşüyor! 48 saate dikkat
- Eylül 2025 kira artış oranı hesaplama | İş yeri, dükkan, konut kira zam oranı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE-TÜFE oranı son dakika...
- Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2025 olağanüstü genel kurul tarihi ve adaylar
- Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
- MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ-AYETLİ 2025 | Büyüklere, aileye, sevdiklerinize kandil mesajları: Instagram, Facebook, WhatsaApp
- BİM 2-5 Eylül 2025 aktüel ürünleri listelendi: Buhar kazanlı ütü 4.990 TL, ekmek kızartma makinesi 999 TL'den satışta...
- Mevlid Kandili'nde ne oldu, neden önemli? Mevlid kelimesinin anlamı nedir? İşte bu mübarek gecenin önemi ve faziletleri
- Mevlid Kandili’nde Okunması Faziletli DUA ve SURELER | Mevlid Kandili’nde hangi dualar ve sureler okunur? ARAPÇA-TÜRKÇE
- Türkiye’de çalışanlarını en çok mutlu eden şirketler belli oldu: 2025'te THY, TUSAŞ ve daha birçok firma listede...
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB KYK yurt başvuru takvimi 2025-2026
- e-Devlet’ten dev yenilik: Elektrik arızalarını artık tek tıkla bildirebileceksiniz! Peki nasıl çalışıyor?
- Üniversite öğrencileri için KYK yurtlarında ücretsiz kalma rehberi! 2025-2026 KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir?