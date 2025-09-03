Dünya basınından Türk savunma sanayiine övgü Özel’den eleştiri: Türkiye bölgesel gücün zirvesinde

Türkiye, son 20 yılda hava, kara ve denizlerde ürettiği yerli ve milli ürünleri ile savunma sanayiinde çığır açan gelişmeler kat ederken dünya tarafından yakın markaja alınmış durumda... İngiliz basını The Economist, Amerikan Savunma Dergisi The National Interest ve ABD'li Düşünce Kuruluşu'nun dergisi The American Conservative Türkiye'nin ürettiği silahları, denizde yapılan atılımları ve bölgesel gücün zirvesinde olduğuna yönelik pek çok başlıklar atarak yaşanan gelişmeleri manşetine taşıdı. Türk Savunma Sanayii'nin envanterine giren yerli üretim silah ve ekipmanlar dünya basınında övgüyle bahsedilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sinop'taki Test Merkezi'nin taşınmasını talep ederek 'Balıklar füzelerden korkuyor' eleştirisi ise gündem oldu. Özel'in ilginç çıkışı tepkilere neden olurken sosyal medyada ise bu sözler alay konusu oldu. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler füze denemelerini ve Özgür Özel'in sözlerini ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

"ORTA DOĞU, KAFKASYA VE DOĞU AKDENİZ'DE ÖNEMLİ ROLÜMÜZ VAR"

Akademisyen Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Her ülkenin bir etki alanı ve ilgi alanı vardır. Etki alanı siyasi ve askeri açıdan değerlendirilebilir. Etki alanı sahip olduğunuz silahların menzili kadardır. Bizim etki alanımızı Somali'ye kadar götürebiliriz. Oraya kadar Aden Körfez'den TCG Anadolu gider. TCG Anadolu'nun gittiği her yer ve füzelerimizin ulaştığı en uzun menzil bizim siyasi etki alanımızdır. Menzilleri uzun roketler, denizaltıları yapılıyor. Bunlar Piri Reis sınıfı görülmez özelliklere sahiptirler. Füzelerin ulaştığı her yer siyasi olarak etkili olabildiğimiz yerlerdir. Örnek verecek olursak ABD dünyada küresel hegemonyasını nasıl sağlıyor? Orta Doğu'ya gönderdiği uçak gemileri ile, üretmiş olduğu silahlarla etki alanının genişliğini sağlıyor. Dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sinop'ta bu sözleri kim fısıldadı. Bugün Türkiye savunma sanayiinde Ortadoğu'da, Güney sınırlarımızda, Doğu Akdeniz'de, Kafkasya'da önemli bir rolümüz var. Bunlar denediğimiz ve yaptığımız füzeler sayesinde sağlanıyor.