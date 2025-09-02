Özgür Özel'in "Balıklar füzelerden korkuyor" açıklamalarına A Haber'de çarpıcı yorum: İzmir Körfezi'ndeki kirlilikten ölen balıkları dert etmiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinde yaşanan yolsuzluk ve şaibe skandallarının ardından şimdide Türkiye'nin Savunma Sanayii'nin önemli kuruluşlarından ROKETSAN'ı hedef aldı. Özel, Sinop'ta katıldığı bir programda ROKETSAN'a eleştirilerde bulunarak Sinop Test Merkezi'nin taşınmasını talep etti. CHP'li Özel test merkezindeki roket denemelerinin başka bir bölgeye alınması gerektiğini vurgulayarak "Balıklar füzelerden korkuyor. Sinop'un turist çekmeye ihtiyacı var. Siz balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor. O seslerden balıklar da ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Bu yüzden balıkçılığın randımanı düşüyor." dedi. Ana muhalefet liderinin o sözleri başta sosyal medya olmak üzere alay konusu olurken Özel'in skandal açıklamaları da eleştirilerin hedefi oldu.

A Haber'de Merve Türkay'ın moderatörlüğündeki Memleket Meselesi programına konuk olan uzman isimler ise Özgür Özel'in gündem olan ifadelerini değerlendirirken Sinop Test Merkezi'nde gerçekleşen füze denemelerinin nasıl yapıldığını aktardı.



Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"KARADENİZ VE ORTA DOĞU'DA SAVAŞ VARKEN DENEME YAPILMAMASI İSTENEMEZ"

Gazeteci Dr. Murat Özer: Bu kadar korkunç bir açıklamaya ancak gülünür. Özgür Özel'e sormak lazım siz bir füzenin menzilini biliyor musunuz? diye. Karadeniz'de büyük bir savaş var. Ukrayna ve Rusya'nın denize bırakmış olduğu mayınlar İstanbul Boğazı'na kadar ulaştı ve imha edilmek için ekiplerimiz uğraştı. Karadeniz'de devasa bir savaş devam ediyor. Siz Türkiye'den bu kadar büyük bir savaşın ortasında Karadeniz'de füze denemesi yapmamasını istiyorsunuz. Bir balıkçı kaç mil gidebilir? Bir füzenin menzili nedir haberiniz var mı? Sinop'un Ayancık ilçesinde inanılmaz bir sel felaketi yaşadık. İlçe yerle bir oldu. Devletimiz 48 saat içerisinde Ayancık'ın ortasına köprü inşaa etti. Dünya tarihinde görülmüş bir şey değil. Ayancık sel ile denize akarken 2 gün içinde ilçe yeniden ayağa kalktı. Sen hayatın boyunca Ayancık'ın sorunlarıyla uğraştın mı? Türkeli'de ne yaşanıyor biliyor musun Özgür Özel? Bu devletin Sinop'a neler yaptığını, hangi yatırımları yaptığını, felaket esnasından nasıl seferber olduğunu gördün mü? Ayancık halkının derdiyle dertlendin mi de Sinop'taki füzeleri dert ediyorsun? Gerçekten ancak gülünür bu sözlere.