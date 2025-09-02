Özgür Özel'in "Balıklar füzelerden korkuyor" açıklamalarına A Haber'de çarpıcı yorum: İzmir Körfezi'ndeki kirlilikten ölen balıkları dert etmiyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta düzenlenen bir etkinlikte ROKETSAN'a yönelik eleştiride bulundu. Özel, Sinop Test Merkezi'ndeki roket denemelerinin taşınmasını talep ederek "Balıklar füzelerden korkuyor" dedi. Özel'in o sözleri başta sosyal medya olmak üzere alay konusu olurken A Haber'de uzman isimler CHP liderinin gündem olan sözlerini değerlendirerek çarpıcı yorumda bulundu. Gazeteci Dr. Murat Özer Özel'in açıklamalarının gülünç olduğunu belirtirken Karadeniz ve Orta Doğu'da devam eden savaşları belirterek "Etrafımızda devasa bir savaş varken füze denemesi yapılmaması istenemez." dedi. Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu açıklamaların dalga geçilecek noktada olduğunu dile getirerek "Mesele balık ise İzmir Körfezi'nde füze denemesi yapılmıyor fakat körfezin rezil hali ve ölen balıkları kendisi dert etmiyor." ifadelerini kullandı. Emekli Albay Dr. Hüseyin Fazla ise Sinop'taki Test Atış Sahası'nda denemelerin boş bölgelerde ve belirli saatlerde yapıldığını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinde yaşanan yolsuzluk ve şaibe skandallarının ardından şimdide Türkiye'nin Savunma Sanayii'nin önemli kuruluşlarından ROKETSAN'ı hedef aldı. Özel, Sinop'ta katıldığı bir programda ROKETSAN'a eleştirilerde bulunarak Sinop Test Merkezi'nin taşınmasını talep etti. CHP'li Özel test merkezindeki roket denemelerinin başka bir bölgeye alınması gerektiğini vurgulayarak "Balıklar füzelerden korkuyor. Sinop'un turist çekmeye ihtiyacı var. Siz balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor. O seslerden balıklar da ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Bu yüzden balıkçılığın randımanı düşüyor." dedi. Ana muhalefet liderinin o sözleri başta sosyal medya olmak üzere alay konusu olurken Özel'in skandal açıklamaları da eleştirilerin hedefi oldu.
A Haber'de Merve Türkay'ın moderatörlüğündeki Memleket Meselesi programına konuk olan uzman isimler ise Özgür Özel'in gündem olan ifadelerini değerlendirirken Sinop Test Merkezi'nde gerçekleşen füze denemelerinin nasıl yapıldığını aktardı.
"KARADENİZ VE ORTA DOĞU'DA SAVAŞ VARKEN DENEME YAPILMAMASI İSTENEMEZ"
Gazeteci Dr. Murat Özer: Bu kadar korkunç bir açıklamaya ancak gülünür. Özgür Özel'e sormak lazım siz bir füzenin menzilini biliyor musunuz? diye. Karadeniz'de büyük bir savaş var. Ukrayna ve Rusya'nın denize bırakmış olduğu mayınlar İstanbul Boğazı'na kadar ulaştı ve imha edilmek için ekiplerimiz uğraştı. Karadeniz'de devasa bir savaş devam ediyor. Siz Türkiye'den bu kadar büyük bir savaşın ortasında Karadeniz'de füze denemesi yapmamasını istiyorsunuz. Bir balıkçı kaç mil gidebilir? Bir füzenin menzili nedir haberiniz var mı? Sinop'un Ayancık ilçesinde inanılmaz bir sel felaketi yaşadık. İlçe yerle bir oldu. Devletimiz 48 saat içerisinde Ayancık'ın ortasına köprü inşaa etti. Dünya tarihinde görülmüş bir şey değil. Ayancık sel ile denize akarken 2 gün içinde ilçe yeniden ayağa kalktı. Sen hayatın boyunca Ayancık'ın sorunlarıyla uğraştın mı? Türkeli'de ne yaşanıyor biliyor musun Özgür Özel? Bu devletin Sinop'a neler yaptığını, hangi yatırımları yaptığını, felaket esnasından nasıl seferber olduğunu gördün mü? Ayancık halkının derdiyle dertlendin mi de Sinop'taki füzeleri dert ediyorsun? Gerçekten ancak gülünür bu sözlere.
"DALGA GEÇİLECEK BİR AÇIKLAMA"
Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu: Bu mantıkla gidersek İzmir Körfezi'nde Türk donanma gemileri var ve motorları da balıkların mahrem hayatını etkiliyor ve çoğalamıyorlar gibi saçmasapan bir yere varırız. Balıkların mahrem hayatı bizi ilgilendirmez. Özgür Özel madem böyle bir iddia ortaya atıyorsa Karadeniz'in belli bir yerinde su hidrojen sülfür üretiyor. Belli bir yerden sonra ise balık üretmeniz Karadeniz'in su yapısı gereği mümkün değil. Herhangi bir füze atışında herhangi bir lüfer, sazan, hamsinin olumsuz haberini almış değiliz. Çoklu balık ölümleriyle ilgili bir haber görmedim. Bu kadar dalga geçilecek bir açıklama. Füzenin deneme alanları bellidir ve denenecek füzenin menziline göre yer değiştirilir.
"İZMİR KÖRFEZİ'NDEKİ KİRLİLİK NEDENİYLE BALIK ÖLÜMLERİNİ DERT ETMİYOR"
Somali Cumhurbaşkanı'nın bir açıklamasında Türkiye'nin daha uzun menzilli füze atışları deneyebilmesi için mevcutta bir alanı var. Burada Sinop ya da başka bir yerde sonsuza kadar aynı noktada denemeler yapılacak diye bir şey yok. Ordu gerekli gördüğü yerde ihtiyaçlara göre 2 bin kilometre bir füze deneyecekse bunu Karadeniz'de deneyecek değil. Burada füze denemelerinde ülke ekonomisine katkısı var. Yılın 182 gününde oraya gelen turistlerin kaldığı, gezip gördüğü olumlu anlamda ekonomisi var. Bir füze denemesi meselesinden girdiğinizde olay saçma boyutlara geliyor. İzmir Körfezi'nde füze denemesi yapılmıyor fakat körfezin rezil hali ve ölen balıkları kendisi dert etmiyor. İzmir Körfezi'nin lağım akan ve denize girilemeyen, sahilleri peşkeş çekilmiş, mafyanın cirit attığı, İzmir halkının kendi ilçelerinde parasız denize havlu atamadıkları bir yere sesi çıkmıyor ya da itirazda bulunamıyor. Ana muhalefet partisinin söylediği her cümle, artık Türkiye'yi yönetmekten ne kadar uzaklaştığını gösteren maalesef kayıtlı kağıt olarak halkımızın önümüze sunuluyor. Özel'in bu söyledikleri gülünç, zaten sosyal medyada alay konusu oldu. Gerçekten 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bir cümleyi ülkenin bu kadar sıkıntısı varken bu şekilde gündeme getirilmesi ilginçtir.
"FÜZE ATIŞI BOŞ BÖLGELERDE VE BELİRLİ SAAT ARALIKLARINDA YAPILIR"
Emekli Albay Dr. Hüseyin Fazla: Sinop'taki Test Atış Sahası, NATO'ya girmemizle beraber ABD ile iş birliği neticesinde NATO'nun ileri dinleme istasyonu gibi yaklaşık 250-300 civarında ABD personelinin çalıştığı bir bölge orası. 1992 yılına kadar ABD'liler vardı ve Sinop yabancılarla yaşamaya alışkın. Sinop'taki Atış Sahası'na Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu testleri yapabiliyor olmamız Türk Savunma Sanayii'nin güzel bir noktaya geldiğini ve gitmekte olduğunu gösteriyor. Test sahasından doğuya doğru Trabzon açıklarındaki belirlenen hedeflere atış yapılabilir. Burada füzenin atılacağı gün ve saat bellidir. 2 saatlik dilim zarfında yolcu uçaklarının geçmediği boş bölgelerden istifade edilir. Böyle bir füze testini yapabilecek Sinop'tan Karadeniz'e doğru açılan noktadır. Sinop'taki bölgede 25 mil menzilli bir takım silahlar da denenebilir fakat uzun menzilli alanlar için Somali'de atışlar gerçekleşiyor. Atış test sahaları Milli Savunma Bakanlığı'nın kontrolündedir.
