02 Eylül 2025, Salı
İngiliz basını Türk savunmasını yazdı! "Sahada kanıtlanmış dünya pazarında rekabetçi"
The Economist, küresel silahlanma yarışındaki yeni oyuncuları mercek altına aldığı son analizinde, Türkiye savunma sanayisinin hızla yükseldiğini ve dünya pazarında ciddi bir rekabet avantajı yakaladığını vurguladı. Gazete, Türkiye'nin hem NATO standartlarında hem de sahada test edilmiş ürünleriyle kendisini öne çıkardığını belirtiyor.
