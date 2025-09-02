02 Eylül 2025, Salı

İngiliz basını Türk savunmasını yazdı! "Sahada kanıtlanmış dünya pazarında rekabetçi"

The Economist, küresel silahlanma yarışındaki yeni oyuncuları mercek altına aldığı son analizinde, Türkiye savunma sanayisinin hızla yükseldiğini ve dünya pazarında ciddi bir rekabet avantajı yakaladığını vurguladı. Gazete, Türkiye'nin hem NATO standartlarında hem de sahada test edilmiş ürünleriyle kendisini öne çıkardığını belirtiyor.

The Economist'in son analizine göre, Türkiye savunma sanayisi küresel silah pazarında adından söz ettirmeye başladı. Dergi, Ankara'nın hem ileri teknolojiye hem de sahada test edilmiş ürünlere sahip olması sayesinde uluslararası alanda rekabet gücünü hızla artırdığını vurguluyor

The Economist, "Dünyanın en ateşli silah satıcılarıyla tanışın" adıyla yayınladığı analizde savunma sanayinde dünyanın dikkat çeken ülkelerine yer verdi.

İngiliz dergiye göre, Ukrayna Savaşı, ABD'nin bazı müttefiklerini yalnız bırakma endişeleri ve Çin'in Tayvan'a olası müdahalesi, dünya ülkelerini silah stoklarını güçlendirmeye, tedarik zincirlerini sağlamlaştırmaya ve modern mühimmat akışını güvence altına almaya yöneltiyor. Bu durum, tank, obüs, savaş uçağı ve insansız hava aracı talebini patlattı.

Ancak analiz, bu artan talebin yalnızca geleneksel ihracatçıları (ABD, Avrupa, Rusya) değil, Türkiye gibi yükselen güçleri de fırsatlarla buluşturduğunu belirtiyor. Türkiye, The Economist'e göre hem fiyat hem de performans açısından çok rekabetçi bir konumda bulunuyor.

2 MİLYAR DOLARDAN 7 MİLYAR DOLARA

Dergi, Türkiye'nin son beş yılda silah ihracatını 2 milyar dolardan 7 milyar dolara yükselttiğini vurguluyor. Bu artışın, kısmen Savunma Sanayii Başkanlığı'nın stratejik özerklik hedeflerinden kaynaklandığını aktarıyor.

Baykar tarafından üretilen TB2 insansız hava araçları, Çin modellerine karşı üstünlük sağlarken, 30'dan fazla ülkeye satıldı. Suudi Arabistan ile Acinki insansız hava aracı için 3 milyar dolarlık ortak üretim anlaşması da The Economist'in dikkat çektiği bir diğer örnek.

Türkiye'nin silahları sahada test edilmiş ve NATO standartlarına uygun. Dergi, bunların zırhlı araçlardan hava savunma sistemlerine, füzelerden elektronik harp sistemlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtiyor. The Economist'e göre öne çıkan bazı ürünler şöyle:

  • Altay tankı ve K2 tabanlı zırhlı araçlar

  • MILGEM fırkateyn ve muhripleri

  • Hurjet hafif taarruz uçağı ve ATAK helikopteri

  • TB2 ve Acinki insansız hava araçları

  • Füze ve top sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri

TAI KAAN: BEŞİNCİ BESİL BİR İDDİA

The Economist, TAI Kaan beşinci nesil savaş uçağı programını da Türkiye'nin ihracat stratejisinin en önemli parçası olarak değerlendiriyor. Program, F-16'ların yerini almak ve düşük maliyetli F-35 alternatifi olarak ihracat siparişleri kazanmak üzere tasarlandı. Potansiyel alıcılar arasında Endonezya, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Pakistan bulunuyor.

AVRUPA VE NATO PAZARINDAKİ ACANTAJ TÜRKİYE'NİN

İngiliz dergiye göre Türkiye, Avrupa ülkelerine ve NATO üyelerine ihracatta avantajlı konumda. Geçen yıl Türkiye ve İspanya, Hürjet uçağı için 1,6 milyar dolarlık ortak üretim anlaşması imzaladı.

Romanya'ya 1.059 Otokar Cobra II zırhlı araç satışı yaklaşık 930 milyon dolara, Portekiz'e deniz ikmal gemileri satışı ise 134 milyon dolara ulaştı.

Türkiye ayrıca geliştirdiği füzelerle Almanya'nın Avrupa Sky Shield girişimine davet edildi. Bu da, Türkiye'nin Avrupa savunma pazarında daha görünür ve etkili bir aktör hâline geldiğini gösteriyor.

İngiliz dergiye göre Türkiye, hem fiyat hem performans avantajı, hem de sahada test edilmiş ürünleriyle ABD ve Avrupa merkezli geleneksel ihracatçılara meydan okuyor.

Dergi ayrıca, Türkiye'nin beşinci nesil uçak programı ve insansız hava araçlarıyla, önümüzdeki yıllarda silah ihracatında ilk beş içinde yer alma potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.