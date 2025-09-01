01 Eylül 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Özgür Özel'den ROKETSAN'a bir garip eleştiri: Balıklar roketlerden korkuyor

Özgür Özel'den ROKETSAN'a bir garip eleştiri: Balıklar roketlerden korkuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2025 13:42
ABONE OL
Özgür Özel’den ROKETSAN’a bir garip eleştiri: Balıklar roketlerden korkuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez ROKETSAN’ı “Balıklar korkuyor” diyerek eleştirdi. Sinop Test Merkezi’ndeki roket denemelerinin başka bir bölgeye taşınması gerektiğini vurgulayan Özel “Sinop'un turist çekmeye ihtiyacı var. Siz balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor. O seslerden balıklar da ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Bu yüzden balıkçılığın randımanı düşüyor.” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop İskelesi'nde düzenlenen Balıkçılık Sezonu Açılış Programında, ROKETSAN'a eleştiride bulundu. Özel, füzelerin test atışlarının yapıldığı Sinop Test Merkezi'nin de taşınmasını talep etti.

TEST ATIŞLARI BALIKÇILIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Test atışlarının turizmi ve balıkçılığı olumsuz etkilediğini öne süren Özel, "Sinop'un turist çekmeye ihtiyacı var. Siz balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’den ROKETSAN’a bir garip eleştiri: Balıklar roketlerden korkuyor

BALIKLAR ROKETLERDEN KORKUYOR
Roket denemelerinin balıklar üzerinde bbıraktığını söyleyen Özel, "O seslerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Bu yüzden balıkçılığın randımanı düşüyor." şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel’den ROKETSAN’a bir garip eleştiri: Balıklar roketlerden korkuyor Özgür Özel’den ROKETSAN’a bir garip eleştiri: Balıklar roketlerden korkuyor Özgür Özel’den ROKETSAN’a bir garip eleştiri: Balıklar roketlerden korkuyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör