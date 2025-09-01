Özgür Özel'den ROKETSAN'a bir garip eleştiri: Balıklar roketlerden korkuyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez ROKETSAN’ı “Balıklar korkuyor” diyerek eleştirdi. Sinop Test Merkezi’ndeki roket denemelerinin başka bir bölgeye taşınması gerektiğini vurgulayan Özel “Sinop'un turist çekmeye ihtiyacı var. Siz balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor. O seslerden balıklar da ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Bu yüzden balıkçılığın randımanı düşüyor.” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop İskelesi'nde düzenlenen Balıkçılık Sezonu Açılış Programında, ROKETSAN'a eleştiride bulundu. Özel, füzelerin test atışlarının yapıldığı Sinop Test Merkezi'nin de taşınmasını talep etti.
TEST ATIŞLARI BALIKÇILIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Test atışlarının turizmi ve balıkçılığı olumsuz etkilediğini öne süren Özel, "Sinop'un turist çekmeye ihtiyacı var. Siz balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor." ifadelerini kullandı.
