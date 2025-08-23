Trump - Maduro arasında gerilim tırmanıyor: ABD Venezuela'ya işgal hazırlığında mı? | "Maduro'ya darbe olabilir"

ABD'nin Venezuela'ya 3 savaş gemisi göndermesinin ardından Devlet Başkanı Maduro'dan sert tepki geldi. Maduro Trump'ın amacının hükümeti devirmek olduğunu savundu. (AA)

ABD'NİN SUÇLAMALARINA MADURO'DAN SERT TEPKİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalar sonrası Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD kanadından yapılan açıklamalara karşılık olarak "Venezuela'ya karşı yapmakla tehdit ettikleri şey rejim değişikliği ve askeri yöntemdir. Başkomutan olarak tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü olarak kaydolmak isteyen vatandaşları Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına davet ediyorum." dedi. Trump ve Maduro'nun sert ifadelerin ardından gözler iki ülkeye çevrilirken ABD, Venezuela'ya işgal planı içerisinde mi? Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan, Venezuela'daki gelişmeleri an bean aktararak son durumu paylaştı.

AA Kolombiya muhabiri Sinan Doğan'ın açıklamalarından satır başları...

"MADURO MİLİS GÜÇLERİNİ MOBİLİZE EDEREK ÇAĞRIDA BULUNDU"

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun uluslararası uyuşturucu kaçakçısı lideri olduğunu iddia ederek Maduro'nun yakalanması için bilgi verene 50 milyon dolar ödül vereceğini duyurmuştu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetin üst düzey yetkilileri ABD'nin bu açıklamalarını reddederek çok sert tepki gösterdi. Suçlamaların iftiradan ibaret olduğunu vurgulayan Maduro hükümetinin ardından ABD, Venezuela yakınlarındaki Karayip sahillerine 3 savaş gemisi göndererek deniz altı ve savaş uçakları gönderdi. Bu gelişmeler sonrası Maduro ise 4.5 milyon milis gücünü mobilize gücü bu hafta sonu halktan bir araya gelmesini isteyerek Venezuela'da bu girişimin göz yumulmaması gerektiğini belirtti. Venezuela dünyada kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahip ülkedir. Genelde yapılan bu suçlamalar aynı sebepten kaynaklanıyor.