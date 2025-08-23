Trump - Maduro arasında gerilim tırmanıyor: ABD Venezuela'ya işgal hazırlığında mı? | "Maduro'ya darbe olabilir"
ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika'da uyuşturucu kartelleri ile mücadele kapsamında Venezuela'ya savaş gemisi göndereceğini ve 4 bin piyade askerinin konuşlanacağı talimatını verdi. Yaşanan gelişmenin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD'nin çıkarma hazırlığı yaptığını ve amacın hükümet devirmek olduğunu belirterek ülkesindeki milis güçleri ve halkı birlik olma çağrısında bulundu. Trump - Maduro arasında yaşanan gerilimin ardından ABD, Venezuela'yı işgale mi hazırlanıyor? AA Kolombiya muhabiri Sinan Doğan bölgede yaşanan son durumu aktarırken A Haber'de Satır Arası programına katılan uzmanlar önemli değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika'da uyuşturucu baronlarıyla mücadele kapsamında Venezuela'yı işaret ederek "3 savaş gemisini bölgeye göndereceğiz. "açıklamasında bulundu. Trump açıklamalarının devamında "Deniz, hava ve karada savunmalarımızı yerinde yaparız" diyerek açıkça Venezuela'ya göz dağı vermişti. ABD Başkanı'nın bu sözleri sonrası Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise basın mensupları ile yaptığı toplantısının ardından bir gazetecinin sorduğu "4 bin deniz piyadesi ne yapacak? Venezuela'ya çıkarma hazırlığı mı yapılıyor?" sorusu üzerine ABD'nin yasaklı maddelerin ülkelerine sızma girişimini önlemek için her şeyi yapacağını belirterek "Venezuela Devlet Başkanı Maduro meşru bir devlet başkanı değil." ifadelerini kullandı.
ABD'NİN SUÇLAMALARINA MADURO'DAN SERT TEPKİ
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalar sonrası Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD kanadından yapılan açıklamalara karşılık olarak "Venezuela'ya karşı yapmakla tehdit ettikleri şey rejim değişikliği ve askeri yöntemdir. Başkomutan olarak tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü olarak kaydolmak isteyen vatandaşları Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına davet ediyorum." dedi. Trump ve Maduro'nun sert ifadelerin ardından gözler iki ülkeye çevrilirken ABD, Venezuela'ya işgal planı içerisinde mi? Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan, Venezuela'daki gelişmeleri an bean aktararak son durumu paylaştı.
AA Kolombiya muhabiri Sinan Doğan'ın açıklamalarından satır başları...
"MADURO MİLİS GÜÇLERİNİ MOBİLİZE EDEREK ÇAĞRIDA BULUNDU"
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun uluslararası uyuşturucu kaçakçısı lideri olduğunu iddia ederek Maduro'nun yakalanması için bilgi verene 50 milyon dolar ödül vereceğini duyurmuştu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetin üst düzey yetkilileri ABD'nin bu açıklamalarını reddederek çok sert tepki gösterdi. Suçlamaların iftiradan ibaret olduğunu vurgulayan Maduro hükümetinin ardından ABD, Venezuela yakınlarındaki Karayip sahillerine 3 savaş gemisi göndererek deniz altı ve savaş uçakları gönderdi. Bu gelişmeler sonrası Maduro ise 4.5 milyon milis gücünü mobilize gücü bu hafta sonu halktan bir araya gelmesini isteyerek Venezuela'da bu girişimin göz yumulmaması gerektiğini belirtti. Venezuela dünyada kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahip ülkedir. Genelde yapılan bu suçlamalar aynı sebepten kaynaklanıyor.
"VENEZUELA HALKI OLASI SALDIRILARA KARŞI ÜLKELERİNİ SAVUNACAĞINI SÖYLÜYOR"
Venezuela'da yapılan seçimi Nicolas Maduro'nun kazanmasının ardından ABD, seçimde hile yapıldığını belirterek gayrimeşru ilan ediyor. Venezuela'daki aşırı sağcı gruplar ve muhalifler mevcut hükümete ekonomik yaptırımlar ve siyasi izolasyon yapılması için ciddi bir lobi faaliyeti yürütüyor. Venezuela halkı ve hükümet başkan Maduro'nun arkasında durarak, olası bir saldırı durumunda ülkelerini savunacaklarını ve işgal girişimine kayıtsız kalmayacaklarını açıkça ifade ediyor.
A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına katılan uzman isimler ABD'nin Venezuela'ya yönelik planladığı asker sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"ABD'NİN BAHANESİNİN ALTINDA YATAN SEBEP PETROL REZERVLERİ"
Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker Venezuela'nın ekonomik açıdan dünyada tespit edilen petrol rezervleri içerisinde Rusya, İran ve Suudi Arabistan'ı geride bırakarak ilk sırada yer aldığını vurgulayarak "Venezuela ekonomik açıdan parası olan zengin bir ülkeydi. ABD'nin ekonomik baskısı nedeniyle Venezuela petrolünü satamadı ve ülkesine malzeme alamaz duruma geldi. Venezuela bu ambargolar nedeniyle şuan ekonomik çöküntü içerisinde. ABD'nin 4 bin deniz piyadesi konuşlanacağını söylemesiyle Venezuela'yı işgal edemez. Geçmişte yapmış olduğu örnekleri var. 1959 yılında ABD, Küba'ya girdi ve Fidel Castro'nun Havana'ya girmesiyle CIA 50 operasyon yapmasına rağmen başarılı olamadı. Aynı durumda ABD Venezuela'da başarısız olacak. ABD'nin uyuşturucuyu öne sürerek operasyon planı tamamen bahanedir. Asıl sebep petrol ve Venezuela'nın ABD karşıtı politikalar izlenmesidir" dedi.
"MADURO'YA DARBE GİRİŞİMİ OLABİLİR"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ise ABD'nin Venezuela'ya göndermeyi planladığı 4 bin asker ile işgal girişiminin başarılı olmayacağını söyleyerek; "ABD'nin Venezuela'ya gönderdiği gemilerin petrol ticaretini kontrol etmek amacıyla yollamış olabilir fakat bu gönderim bile gözdağıdır. Fiili bir müdahale olur mu ya da Venezuela bu girişimine ne kadar karşılık verebilir orası muamma. ABD belki Venezuela'ya darbe yapabilir. 4 bin asker ile çıkarma yapıp herhangi bir girişim yapamayabilir fakat sahada 4 bin asker bir şey yapamaz. Fakat sahadaki askerin arkasında istihbarat örgütleri varsa Maduro'ya karşı darbe girişimi söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.
