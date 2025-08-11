Sındırgı depremi | Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Marmara’yı tetiklemez

Balıkesir'de dün akşam 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, merkez üssü Sındırgı ilçesinin merkezinde bir binanın yıkılmasına çok sayıda binanın da hasar görmesine neden oldu. Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi.

İlçe merkezinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan dört kişiden 81 yaşındaki Nihat Önbaş yaşamını yitirdi. Peki Sındırgı depremi ne mesaj veriyor? Marmara'yı tetikler mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.

DEPREM BÖLGE İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 6.1 büyüklüğündeki deprem bu bölge için normal depremlerden bir tanesi. Hiçbir sürprizi yok. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi. Batı Anadolu'da onlardan bir tanesi. Batı Anadolu'da çok sayıda fay var. Marmara Bölgesi'nden biraz daha farklı olmak üzere. Ama genellikle fay boyları kısa ve deprem büyüklükleri de Marmara Denizi'nin içerisindeki kadar büyük olmayabilir. 7 civarında olabilir.

Simav fayı önemli. Gediz'den başlayıp Simav'dan geçip Sındırgı'ya doğru ve bu deprem de Sındırgı'nın batısında 10-15 km uzunluğunda bir fay üzerinde meydana geldi. Dolayısıyla öyle görünüyor ki müstakil bir ana şok. Zaten artçılarını yaşıyoruz. Yani Simav fayının orta yerlerinde değil. Çünkü Simav ve Gediz de geçmişte sabıkalı yerlerden biri deprem açısından. Batı Anadolu'nun genelinde zaten 1970'ten beri deprem yok. 6.1'de çok hissedilebilir bir deprem ama normal şartlar altında hasar vermesi beklenmez. Çünkü birazcık mühendisliğine dikkat ettiğiniz köy evi ya da şehirdeki betonarme yapılar çok katlı binalar buna dayanır. Dayanması gerekir.

Olması gereken bu ama gerçek tablo farklı. Can kaybımız bile var. Metruk binalarda yıkılma var. Bir tane o karakteristik, dünden beri medyada gösterilen bina. İnşaat mühendisi arkadaşlarımız dün programlara katıldığımız A Haber'de onların demesi tabii ki iş yeri oluşması için ona uygun düzenlemeler yapılmış ama şeye uymuyor, yönetmeliklere ve zafiyet yapacak işler yapılmış.