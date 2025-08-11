Canlı yayında deprem: Şu anda deprem oldu!
Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem köylerde hasara sebep oldu. Hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. A Haber muhabiri Vedat Sezer, Kertil köyündeki hasarı anlatırken canlı yayında deprem oldu. İşte o anlar…
6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Sındırgı ilçesinin köylerinde de hasar var. A Haber muhabiri Vedat Sezer de Sındırgı'nın Kertil köyünden son durumu canlı yayında aktardı.
A Haber ekibi köylerdeki hasarı görüntülerken canlı yayında deprem oldu.
İşte Sezer'in açıklamalarından satır başları ve o anlar;
HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından gün ışıdığında hasarlı evlerin daha net görüntüleri ortaya çıktı. Biz de bu depremde en çok hasar gören köylerden birisi olan Kertil'deyiz ki geride bıraktığımız gün bu köyde hiç kimse evine giremedi. Birçok evde de hasar var, kısmi ya da ağır.
Şu anda biz o köyün bir sokağındayız sadece. Aslında bakıldığında metruk binaları görebilmek mümkün ancak metruk binaların çatılarının da depremle birlikte yıkıldığını görebiliyoruz ki yapı stoğuna baktığımızda köylerde daha çok yığma ve taş binaların olduğunu görüyoruz.
"CİDDİ HASAR VAR"
Tabii sarsıntı oldukça büyük ve 20-25 saniye kadar sürünce bu sokaktaki neredeyse tüm evler hasar gördü ve evlerin dışındaki yapılar da dikkat ettiğimizde onlar da ciddi anlamda hasar gördü. Köyün sokaklarına baktığımızda hep taş duvarlar var. O taş duvarlar bir anlamda toprak kaymasını önlemek için yapılmış ama onların da yıkıldığını derin bir şekilde görebiliyoruz.