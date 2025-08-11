Canlı yayında deprem: Şu anda deprem oldu!

İşte bakın bir sokak burası da Kertil köyünün bir sokağı. Taş duvarlar nasıl yıkılmış ve tüm yolu da kaplamış durumda. Aynı zamanda evin de duvarlarına baktığımızda derin çatlakları görebiliyoruz. Depremi en çok hisseden köylerden bir tanesi Kertil köyü ve 720 rakımlı Simav'a da en yakın köylerden bir tanesi ki yer bilimciler sürekli bundan bahsediyor. Kuzeydoğu Anadolu Fay Hattı'nın güney kolundaki en ucunda kırılma meydana geldi. İşte depremin de merkez üssü zaten Kertil'le Alakır ve Alacaatlı köyleri.