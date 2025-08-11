Yaşam

Canlı yayında deprem: Şu anda deprem oldu!

Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem köylerde hasara sebep oldu. Hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. A Haber muhabiri Vedat Sezer, Kertil köyündeki hasarı anlatırken canlı yayında deprem oldu. İşte o anlar…

6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Sındırgı ilçesinin köylerinde de hasar var. A Haber muhabiri Vedat Sezer de Sındırgı'nın Kertil köyünden son durumu canlı yayında aktardı.

A Haber ekibi köylerdeki hasarı görüntülerken canlı yayında deprem oldu.

İşte Sezer'in açıklamalarından satır başları ve o anlar;

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından gün ışıdığında hasarlı evlerin daha net görüntüleri ortaya çıktı. Biz de bu depremde en çok hasar gören köylerden birisi olan Kertil'deyiz ki geride bıraktığımız gün bu köyde hiç kimse evine giremedi. Birçok evde de hasar var, kısmi ya da ağır.

Şu anda biz o köyün bir sokağındayız sadece. Aslında bakıldığında metruk binaları görebilmek mümkün ancak metruk binaların çatılarının da depremle birlikte yıkıldığını görebiliyoruz ki yapı stoğuna baktığımızda köylerde daha çok yığma ve taş binaların olduğunu görüyoruz.

"CİDDİ HASAR VAR"

Tabii sarsıntı oldukça büyük ve 20-25 saniye kadar sürünce bu sokaktaki neredeyse tüm evler hasar gördü ve evlerin dışındaki yapılar da dikkat ettiğimizde onlar da ciddi anlamda hasar gördü. Köyün sokaklarına baktığımızda hep taş duvarlar var. O taş duvarlar bir anlamda toprak kaymasını önlemek için yapılmış ama onların da yıkıldığını derin bir şekilde görebiliyoruz.

İşte bakın bir sokak burası da Kertil köyünün bir sokağı. Taş duvarlar nasıl yıkılmış ve tüm yolu da kaplamış durumda. Aynı zamanda evin de duvarlarına baktığımızda derin çatlakları görebiliyoruz. Depremi en çok hisseden köylerden bir tanesi Kertil köyü ve 720 rakımlı Simav'a da en yakın köylerden bir tanesi ki yer bilimciler sürekli bundan bahsediyor. Kuzeydoğu Anadolu Fay Hattı'nın güney kolundaki en ucunda kırılma meydana geldi. İşte depremin de merkez üssü zaten Kertil'le Alakır ve Alacaatlı köyleri.

Bakın hemen üst taraftaki evin yan duvarları patlamış durumda. Yine ön duvarın da çatının altındaki hemen ön duvarını da buradan gösterebiliyorsak çok farklı bir şekilde çift taraflı duvarları patlamış durumda.

Aslında yıkılma da dememek lazım. Adeta patlayarak dökülmüş. İşte bu depremin sarsıntısının izleri çok net olarak görülebiliyor.

"ŞU ANDA DEPREM OLDU"

Hemen yine tekrar buraya dönecek olursak duvarların nasıl yıkıldığını ve şu anda da bir deprem oldu. Şu anda hemen canlı olarak hissettik. Alttan böyle bir vurma şeklinde geldi ki geceden sabaha kadar onlarca artçı şok da yaşandı.

Halen deprem devam ediyor. Hemen şöyle gösterelim. İşte burası depremden en çok etkilenen köy ve evlerden bir tanesi. Görüldüğü gibi evin yan duvarı tamamen patlamış durumda ve taş stoklu binanın yapısını da çok net görebiliyoruz aslında.

"SABAHA KADAR DEPREM OLDU"

Köy sakini: Sabaha kadar sürekli oldu. Kuvvetli bir şekilde sarsıntılar oldu. Çeşitli büyüklüklerde. Hemen hemen yıkıcı şekilde sarsıntılar oldu yani tekrardan. Dün gece kimse evinde kalmadı. Herkes boş alanda, okulun bahçesinde kaldık. Uyumadık desek yeri var. Sayamadık, mümkün değil saymak. Sürekli sık sık oluyor çünkü. Ve ağır oluyor yani.

